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Россия решила вести войну на истощение, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

РФ приняла решение вести войну на истощение, не достигнув своих стратегических целей в 2022 году, противник стремится выиграть время.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Противник, не достигнув стратегических целей операций в 2022 году, принял решение по ведению войны на истощение. В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и сил обороны, снижение поддержки Украины", - сказал он на брифинге в Military Media Center в четверг.

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Топ комментарии
+32
Чи й не новина. Питання лише в рішучості США.
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12.01.2023 11:53
+27
Захід виснажить кацапію раз на те пішло.
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12.01.2023 11:54
+17
не пишите чушь, США полностью выиграли в Афгане войну, а вот афганский народ вместо демократии массово выбрал подчиниться талибам и сложил оружие БЕЗ БОЯ, как только США вывели свои немногочисленные контингенты. Никакой войны на истощение там не было и в помине, талибы вели партизанские действия и всё.
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12.01.2023 12:32
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Чи й не новина. Питання лише в рішучості США.
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12.01.2023 11:53 Ответить
Какая прямая выгода, в проигрыше РФ ?
А вот в некотором ослаблении, я например вижу.
Тут поприжать, там поддавить.

Наше производство расшевелить,
производство с Европы себе забрать.
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12.01.2023 15:38 Ответить
Яка пряма вигода? Дивне питання. Кого ще прижимати рекомендуєте?
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12.01.2023 17:00 Ответить
Китай, Индию...
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12.01.2023 21:51 Ответить
Не все від США залежить, я наприклад бачу настрої з середини армії, воювати довго ніхто не буде. Або перемагаємо, або ні.
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12.01.2023 16:29 Ответить
а **** еще делать будут , работы нет экономики нет.... тут либо тюрма либо с голоду умирать
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12.01.2023 16:56 Ответить
А як що ні - то що вони робитимуть ? будут в х**ла сосати?
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12.01.2023 17:38 Ответить
Якщо не переможемо? Ну а як ви думаєте що буде якщо не переможемо, а затянемо на хз скільки років?
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14.01.2023 08:21 Ответить
Піхота скабєєвська? Чи шарійовська?
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12.01.2023 20:39 Ответить
Тебе ще не мобілізували? Ось потрапиш в цю ху*ню потім будеш розумника включати..
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14.01.2023 08:24 Ответить
Захід виснажить кацапію раз на те пішло.
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12.01.2023 11:54 Ответить
Однозначно, що вже й було не раз в історії. І крім того, подібна тактика створить міжнтнічні проблеми на болотах - це точно. Інгуші - вже в Турляндії створили вчора уряд у вигнанні по типу Ічкерії (Закаєв)...Ну, і чому ж саме зараз? Отож, процес іде
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12.01.2023 11:59 Ответить
процес йде а ты хлопче пиз*уй в окоп по колени в болоте..а мы будем дальше в процесе
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12.01.2023 16:58 Ответить
я б так не был уверен. сша в афгане просидев кучу лет, как раз проиграли войну на истощение. плюс в следующем годы выборы президента сша. если выиграет трамп - поддержка нашей страны закончится
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12.01.2023 12:28 Ответить
Трампу доведеться підтримувати. Американське суспільство нас підтримує.
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12.01.2023 12:31 Ответить
на словах нас все поддерживаютют..... а воевать америкосы не хотят?
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12.01.2023 16:59 Ответить
Вони воювати за нас не підписувались. Читай будапештський Меморандум, розіл 4. Там сказано що їхня зброя не буде використана проти нас. Всьо.
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12.01.2023 18:24 Ответить
нах ер эти бумажечки читать, этими бумажка все уже попу подтерли...пиз*ет не дрова волочит... я тоже поддерживаю африкацов , но им от этого легче не будет
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12.01.2023 21:38 Ответить
не пишите чушь, США полностью выиграли в Афгане войну, а вот афганский народ вместо демократии массово выбрал подчиниться талибам и сложил оружие БЕЗ БОЯ, как только США вывели свои немногочисленные контингенты. Никакой войны на истощение там не было и в помине, талибы вели партизанские действия и всё.
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12.01.2023 12:32 Ответить
це і так зрозуміло, тактика путіна - це клінч, бо він знає, що за ним стоять міліони барелів в день... от тільки він Zло, а зло завжди програє.
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12.01.2023 11:54 Ответить
Путин ***** : 50 лет назад ленинградская улица научила меня: если драка неизбежна, нужно снимать штаны и становиться раком
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12.01.2023 11:56 Ответить
Біда там і з нафтою і з газом, а буде ще гірше...
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12.01.2023 13:09 Ответить
Скажете це потерпілим від режимів Північної Кореї, Пол Пота, гаїтянського Батісти, людожера із ЦАР Бокасси і т.д. Що зажди добро перемагає зло.
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12.01.2023 13:35 Ответить
На свое виснаження!
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12.01.2023 11:55 Ответить
В новом санкционном пакете ЕС не будет санкций в отношении Беларуси, потому что об этом попросила Украина. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
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12.01.2023 12:00 Ответить
якщо це правда,то це мудре рішення - нам не потрібно штовхати білорусів в обійми росіян,бо вони вже майже там
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12.01.2023 12:28 Ответить
звісно мудре для росії, білорусь будуть використовувати і далі для обходу санкцій, а лукаш і його режим і далі зможуть триматися.
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12.01.2023 13:41 Ответить
Росія вирішила вести війну на виснаження, - Генштаб. Цікавий висновок Генштабу. Немов би росія сама вирішили так зробити. Її вимусили вести тривалу війну на виснаження ! В іншому випадку - капітуляція. Починається війна ресурсів. За підсумками Першої і Другої світових воєн можна зробити висновок, що головний ресурс це солдати, а не танки, снаряди чи артилерія. Солдати можуть бути знищені і не буде ким воювати (Гітлер). Великі військові контингенти можуть попасти в полон і це призведе до капітуляції (Німеччина Перша світова, Франція Друга світова). Солдати можуть бути деморалізовані і підняти бунт (росія Перша світова). По якому сценарію піде росія, чим закінчиться нинішня виснажлива війна ?
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12.01.2023 12:03 Ответить
Зараз головний ресурс - це не кількість, а якість тих самих бійців, їх вміння швидко опановувати ******* зброю, здатність командирів приймати нестандартні рішення.
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12.01.2023 12:10 Ответить
кількість завжди має значення
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13.01.2023 04:11 Ответить
Внутрішня ситуація у самій Росії щодо війни стає абсолютно трагікомічною, тобто суміш тупого ідіотизму з кривавою драмою 50/50.
Нещодавно заарештували одного користувача соцмереж за найпопулярнішою останнім часом статтею - "Дискредитація армії".
Як він її "дискредитував"?
А програма, яка відстежує порушення, виявила в його особистому акаунті слова проти армії, збройних сил і політики росії. Що саме?
А він помістив у себе слова старої та дуже популярної у 60-ті роки пісні "Пусть всегда будет солнце".
І там є рядок: - "Против войны, против беды, встанем за наших мальчишек..." Ага... "Против войны..."? Отже дискредитація армії.
Стаття і строк!!!
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12.01.2023 12:07 Ответить
Тупая, неуместная и, самое главное, несмешная перелицовка старого и известного анекдота.
- Папа, а куда мы идем?
- Не знаю сынок.
- Папа, а зачем мы идем?
- Не знаю сынок
- Папа, а когда мы придем?
- Не знаю сынок.
Сынок замолчал и больше ничего не спрашивает. Папа не выдержал.
- Сынок, если ты не будешь ничего спрашивать то и ничего знать не будешь!
И еще одно. Если нет необходимости, постарайся не употреблять мата.
А здесь этой необходимости нет совершенно.
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12.01.2023 12:19 Ответить
Со специалистами по "старым известным анекдотам" спорить не буду. Тебе виднее. Я этот анекдот не слышал.
"Тупо, неуместно и, самое главное, несмешно" - цитировать анекдот, смысл которого совершенно не соответствует моему посту.
А пост мой был про то, как наши власти (через всевозможные "говорящие головы") общаются с народом. Они говорят то, что и так все знают (очевидные и понятные всем вещи). А на острые, болезненные и волнующие всех вопросы ... отмораживаются, переводят стрелки, врут и т.п.
И да вы правы: Власти не отвечают народу "*** его знает". Т.к. для такого ответа нужна честность и смелость, ибо это признание своей некомпетентности. Это не про наши власти.
"Не уместно" говоришь ... Ню, ню ...
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12.01.2023 12:38 Ответить
"Ню, ню", это вообще-то картины и фильмы определенного содержания.
И они тоже здесь неуместны.
А относительно мата, то все мы им грешим, все ругаемся, но по крайней мере бы если есть тому оправдание или эмоции через край.
Хотя есть в мире страна, где матом не ругаются, а разговаривают на ём.
Страну назвать?
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12.01.2023 13:11 Ответить
Бла-бла-бла ни о чем - не интересно. По сути моего поста, сказать нечего? Тогда аdiós amigos
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12.01.2023 13:29 Ответить
К чему такая нервенность, скажите кто за эти власти голосовал, не наш народ ли? А теперь то что, ждите новых выборов...
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12.01.2023 13:12 Ответить
К чему такая нервенность? Если вы не заметили, то у нас война. Достаточное основание для "нервенности"?
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12.01.2023 13:27 Ответить
Войны выигрываются с суровым спокойствием и решимостью, а в нервном состоянии только нижнее белье пачкается...
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12.01.2023 15:47 Ответить
Понял. Я просто думал, что мы тут на форуме общаемся, а оказывается мы тут "войну воюем". Сорян, не разобрался ...
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12.01.2023 16:37 Ответить
freedom of speech

...К чему такая нервенность? Если вы не заметили, то у нас война...
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13.01.2023 10:04 Ответить
Так це единий тип війни, який може вести московія
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12.01.2023 12:09 Ответить
Та ви що, серйозно? А ви наслухались Арестовича і Жданова ще на весні, і вирішили, що "ще 2-3 тижні, і все"?
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12.01.2023 12:10 Ответить
жги тварей болот мацковии
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12.01.2023 12:12 Ответить
За останні 200 років моцкалі не виграли ні одної війни... включаючи з братом Молотова Гітлєром...😝
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12.01.2023 12:20 Ответить
Захід дасть необхідну зброю і ресурси і Україна вирішить це питання дуже бистро, знищить всіх кацапів на українській территорї. Захід вже прекрасно зрозумів що якщо не вирішити питання з Московією зараз руками україни то він наступний.
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12.01.2023 12:26 Ответить
Не треба, мукола, вважати, що всі люди в світі як ти.
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12.01.2023 12:29 Ответить
Трускавецкий? Слуга народа? что у тебя с головой
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12.01.2023 13:43 Ответить
Зимой 1940 года Сралин тоже обосрался в Финляндии...,в марте срочно прекратил военные действия, когда узнал реальные потери краснопузой армии... убитыми ранеными и замёрзшиии в лесах Финляндии 390 000...,кроме кусочка Карельского перешейка ничего не взял...а нового начальника советской Финляндии назначенного в Кремле товаристча Куусинена пришлось отправить в досрочный отпуск...навечно...,вояки сраные..
Слава Маршалу Маннергейму 👍✊💪
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12.01.2023 12:15 Ответить
Все правильно, окрім Куусінена. Після провалу фінляндської авантюри та розпуску так званого "фінського радянського уряду" Отто Куусінен прожив ще багато років, обіймав дуже великі державні та наукові пости і помер вже за "дорогого Леоніда Ілліча"
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12.01.2023 12:23 Ответить
удивил
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12.01.2023 12:20 Ответить
Сколько продлится эта война зависит только от решения в США и от масштабов их помощи Украине. Её можно за месяц закончить, если дать Украине нужное количество и нужны типы вооружения и боеприпасов или в этом кто-то сомневается? По моему даже самый законченный зрадофил тут поспорить не сможет.
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12.01.2023 12:35 Ответить
Так...Афганістан тому приклад
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12.01.2023 18:45 Ответить
пуштуністан приклад сцикливості населення
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13.01.2023 04:14 Ответить
"режим путіна" )))
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12.01.2023 12:36 Ответить
Похоже это работа для психиатров, изучение нового диагноза "Режим Путина"
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12.01.2023 14:22 Ответить
Ну це ж було очевидно. Все саме до того йшло. Звичайна імперська війна яких імперія може вести безліч та перманентно.

Довго ще чекати поки нарешті почнеться адекватна тотальна війна українців проти рф?
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12.01.2023 12:37 Ответить
Якщо вони й справді так вирішили, то це їх фатальна помилка.
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12.01.2023 12:46 Ответить
Если проанализировать уровень "успешности" всей хутинской политики за последние 20 лет, то по принципу подобия, ничего у них и с "затяжной войной" не получится, все через жопу. И нынешняя РФ это далеко не СССР, и ситуация другая, от слова совсем...
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12.01.2023 13:16 Ответить
як то говориться- "нєт врємєні на раскачку нужно подтянуть пояса"
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12.01.2023 14:23 Ответить
Психбольной против больницы.
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12.01.2023 14:29 Ответить
враження таке, що на своє виснаження.. допоки всі покірні раби не передохнуть від морозу в Україні!
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12.01.2023 15:26 Ответить
Росія вирішила вести війну на виснаження, - Генштаб/ Таке собі бачення цілей війни путлера.

Ця війна, вже по факту має етапи. Києвський - Маріуполь, Битва за Донбас, Херсонський провал тощо Зараз Бахмут... Офіційно сам путін цілі міняв вже...ен раз.

Що характерно в цих цілях? Нічого. Вся суть в "підкастах" - "мирних планах". Останній "уроки корейської війни" вже із залученням напряму "хороших руССкіх" аля венедіктов та курніков...типа "ліберальне ехо\живий труп" ютуб.
Ось ці "мирні плани" вказують на справжні цілі Кремля - на даному етапі, через затягнення, пошук виходу із ситуації...

Чим більше Кремль "затягує", тим ситуація на росії стає гірша. Тобто чим гірше чим краще...для майбутніх процесів. Але, "Вони не бачать кольорів"... темп війни путлер не може. Зміна темпу - знову, чим гірше тим краще.

З Україною все простіше. Економіки немає ще до війни, через "реформи"... вся сила в процесах у суспільстві. Армія - святий Граль, майбутнього. Але для майбутнього має значення література, журналістика, мистецтво - те що формує процеси в суспільстві. Ось така дивна війна.
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12.01.2023 23:27 Ответить
Захід? Ця війна без правил. Вони з перших днів війни офігівають від того що відбувається. Інститути безпеки або недієздатні - як ООН, Червоний хрест, або були не готові - як Нато. Зараз, поступово приходить до тями. В цій війні країнам Заходу, на ходу, приходиться вибудовувати нову політику. Тут стає найцікавіше як? В буквальному слові на літературі чи "літературі" (проц. у суспісльстві). Це щось...
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12.01.2023 23:50 Ответить
Виснажалка ще не вирісла, виснажателі херові сидячі на болотах з нафтою, а жерти то ви що будете? Знову ягель та коріння? Так і того скоро не стане щоб ви всерлись кривавим проносом
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13.01.2023 03:10 Ответить
Амінь!
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13.01.2023 21:12 Ответить
 
 