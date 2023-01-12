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Россия решила вести войну на истощение, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
РФ приняла решение вести войну на истощение, не достигнув своих стратегических целей в 2022 году, противник стремится выиграть время.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Противник, не достигнув стратегических целей операций в 2022 году, принял решение по ведению войны на истощение. В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и сил обороны, снижение поддержки Украины", - сказал он на брифинге в Military Media Center в четверг.
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+32 Garry Grant
показать весь комментарий12.01.2023 11:53
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показать весь комментарий12.01.2023 11:54
+17 Alex_Dimitrov
показать весь комментарий12.01.2023 12:32
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Пожалуйста, подождите...
А вот в некотором ослаблении, я например вижу.
Тут поприжать, там поддавить.
Наше производство расшевелить,
производство с Европы себе забрать.
Путин***** : 50 лет назад ленинградская улица научила меня: если драка неизбежна, нужно снимать штаны и становиться раком
Нещодавно заарештували одного користувача соцмереж за найпопулярнішою останнім часом статтею - "Дискредитація армії".
Як він її "дискредитував"?
А програма, яка відстежує порушення, виявила в його особистому акаунті слова проти армії, збройних сил і політики росії. Що саме?
А він помістив у себе слова старої та дуже популярної у 60-ті роки пісні "Пусть всегда будет солнце".
І там є рядок: - "Против войны, против беды, встанем за наших мальчишек..." Ага... "Против войны..."? Отже дискредитація армії.
Стаття і строк!!!
- Папа, а куда мы идем?
- Не знаю сынок.
- Папа, а зачем мы идем?
- Не знаю сынок
- Папа, а когда мы придем?
- Не знаю сынок.
Сынок замолчал и больше ничего не спрашивает. Папа не выдержал.
- Сынок, если ты не будешь ничего спрашивать то и ничего знать не будешь!
И еще одно. Если нет необходимости, постарайся не употреблять мата.
А здесь этой необходимости нет совершенно.
"Тупо, неуместно и, самое главное, несмешно" - цитировать анекдот, смысл которого совершенно не соответствует моему посту.
А пост мой был про то, как наши власти (через всевозможные "говорящие головы") общаются с народом. Они говорят то, что и так все знают (очевидные и понятные всем вещи). А на острые, болезненные и волнующие всех вопросы ... отмораживаются, переводят стрелки, врут и т.п.
И да вы правы: Власти не отвечают народу "*** его знает". Т.к. для такого ответа нужна честность и смелость, ибо это признание своей некомпетентности. Это не про наши власти.
"Не уместно" говоришь ... Ню, ню ...
И они тоже здесь неуместны.
А относительно мата, то все мы им грешим, все ругаемся, но по крайней мере бы если есть тому оправдание или эмоции через край.
Хотя есть в мире страна, где матом не ругаются, а разговаривают на ём.
Страну назвать?
...К чему такая нервенность? Если вы не заметили, то у нас война...
Слава Маршалу Маннергейму 👍✊💪
Довго ще чекати поки нарешті почнеться адекватна тотальна війна українців проти рф?
Ця війна, вже по факту має етапи. Києвський - Маріуполь, Битва за Донбас, Херсонський провал тощо Зараз Бахмут... Офіційно сам путін цілі міняв вже...ен раз.
Що характерно в цих цілях? Нічого. Вся суть в "підкастах" - "мирних планах". Останній "уроки корейської війни" вже із залученням напряму "хороших руССкіх" аля венедіктов та курніков...типа "ліберальне ехо\живий труп" ютуб.
Ось ці "мирні плани" вказують на справжні цілі Кремля - на даному етапі, через затягнення, пошук виходу із ситуації...
Чим більше Кремль "затягує", тим ситуація на росії стає гірша. Тобто чим гірше чим краще...для майбутніх процесів. Але, "Вони не бачать кольорів"... темп війни путлер не може. Зміна темпу - знову, чим гірше тим краще.
З Україною все простіше. Економіки немає ще до війни, через "реформи"... вся сила в процесах у суспільстві. Армія - святий Граль, майбутнього. Але для майбутнього має значення література, журналістика, мистецтво - те що формує процеси в суспільстві. Ось така дивна війна.