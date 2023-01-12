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Новости Война в Украине
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Зеленский обсудил с президентом Кипра Анастасиадисом ужесточение санкций против России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом вызовы безопасности и поблагодарил за гуманитарную помощь и готовность поддерживать санкции против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента Украины.

"С Президентом Кипра Никосом Анастасиадисом обсудил текущие вызовы безопасности. Поблагодарил за гуманитарную помощь для Украины и готовность поддерживать усиление санкционного давления на страну-агрессора", - написал Зеленский.

Читайте: Германия и Кипр объединят усилия, чтобы российские олигархи не обошли санкции: "дыр" не должно быть, - Бербок
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Топ комментарии
+4
дерьмак абідється не па децкі!
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12.01.2023 14:48
+3
А допомогти Абрамовичу сховати свої активи не просив?
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12.01.2023 14:48
+3
Через банки на Кипре отмывают бабло не только слуги 95 квартиры в малосемейке...🤣
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12.01.2023 15:08
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В Конгрессе США пройдёт голосование за размещение бюста Зеленского в Капитолии

ну *****, ну найвеличніший же.
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12.01.2023 14:47 Ответить
дерьмак абідється не па децкі!
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12.01.2023 14:48 Ответить
треш
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12.01.2023 17:15 Ответить
А допомогти Абрамовичу сховати свої активи не просив?
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12.01.2023 14:48 Ответить
.......а как же с готовностью підтримувати санкції проти Белоруси?......


.......или мы опять друзяки?....... "Україна просила ЄС не включати Білорусь в останні санкційні пакети, - Йозвяк "
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12.01.2023 14:49 Ответить
в секретном протоколе - "белопарашу не трогать!"
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12.01.2023 14:49 Ответить
Через банки на Кипре отмывают бабло не только слуги 95 квартиры в малосемейке...🤣
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12.01.2023 15:08 Ответить
Зеленский Лукашенко и путлер напали на Киев, хотели шашлыки на 9 мая соорудить..а тут ЗСУ и генерал Залужный кажуть..чуваки..вы берега попутали...,а Порошенко и Даля Грибаускайте кажуть.. пацаны..мы не для того Армию летом 2014 года создали...чтоб вы шашлыки жрали на Крещатике...
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12.01.2023 15:13 Ответить
Це вина Кривоноса, він смугу в аеропорту Жуляні спаплюжів. І Зеля був не в змозі готівку з країни вивезти, та і сам невтік.
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13.01.2023 10:48 Ответить
З президентом Кіпру?? Як на мене, воно говорило про свої офшори!!!
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12.01.2023 15:26 Ответить
Кипр убежище все коррупционеров. Особенно ватных.
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12.01.2023 16:48 Ответить
Той теж може стати в позу як Орбан, що докт, доки Україна не оголошить санкції проти Абрамовича та ін., він оголошувати не буде.
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13.01.2023 10:44 Ответить
 
 