Более 300 объектов противника поразили ВСУ за неделю, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация на фронте остается напряженной, и только мужество и отвага позволяют украинским защитникам удерживать позиции.
Об этом на брифинге представителей Сил обороны и безопасности Украины в Military Media Center сообщил заместитель руководителя Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
"С 5 января подразделениями артиллерии было нанесено поражение более чем 300 объектам противника. Средствами высокоточного оружия ракетных войск в течение отчетного периода были поражены 54 объекта противника, силами и средствами авиации и зенитно-ракетных войск, Воздушных сил и противовоздушной обороны уничтожена 21 воздушная цель", - сообщил Громов.
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Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий12.01.2023 15:07 Ответить Мне нравится 1
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