Полиция зафиксировала факты спиливания зубов в пыточных оккупантов в Харьковской области
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В Харьковской области одним из видов пыток, которые применяли захватчики в пыточных, было спиливание зубов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
"Чаще всего применялись жестокие избиения и пытки электрическим током. Активно использовались противогазы, людей душили. Кроме того, были случаи вырывания ногтей и спиливания напильником зубов. Экспертизы тел, взятых на деоккупированных территориях, показали, что имели место пытки, связанные, скажу так, с причинением вреда половым органам. Как правило, у мужчин", - сказал Тимошко.
По его информации, следователи полиции имеют свидетельства о содержании в пыточных целых семей – вместе с несовершеннолетними детьми.
"У нас есть факты, что в пыточных находились даже дети – подростки 14-16 лет. Было (на них - ред.) и физическое влияние, и, конечно, моральное. Девушкам угрожали изнасилованием. У нас есть показы несовершеннолетней, которую забрали вместе с родителями из дома. Она рассказала, что к ней постоянно заходили и каждый раз говорили: "Будешь развлекаться". Ребенок был в камере и понимал, что в любой момент с ним могут сделать что угодно", - отметил Тимошко.
Как сообщалось, после деоккупации почти всей территории Харьковщины правоохранители обнаружили 22 пыточных.
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Почитатйте його (амфаш) коменти;
https://censor.net/ua/news/3392278/rosiyiskyyi_telekanal_dojd_otrymav_litsenziyu_na_movlennya_v_niderlandah/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_79648055
сам спитав... сам відповім - НІ ЗА ЩО ??? маніякам не треба привід їм потрібна жертва, щоби за тортурами сховати свій жах, своє збочення, свої комплекси, свою нікчемність...
орда... дика орда... нелюди і потвори...
Когось видати (люди що мали доступ до баз даних, архівів військкоматів, пенсійних фондів, ветеранських організацій. Співробітники силових відомств (та їх родичі), військовослужбовці (і не діючі в тому числі). Когось здати. Схиляння до співпраці. Через партизанську діяльність. Через проукраїнську позицію. Грабунок. Розправа з конкурентами, недругами по наводці. Захоплення активів що «зацікавили» і т.п..
просто є люди, а є нелюди...ба навіть діти є такі що обігріє кожне кошеня, а є нікчема яка кошеня вимучає і вб"є... я не можу Вам сказати словами...свої роздуми... ну хай партизан, хай проукраїнський.... але гвалтувати дітей? відрізати по живому геніталії ?.. пиляти зуби...
ну не находжу я тому пояснення... і шокує мене, що це ж не поодинокі випадки... це массово...
це не просто фашизм або садизм... це повна деградація ... дебілізм і ... і в мене бракує слів...
Із останнього - на лівому березі, увірвались в будинок, побили власників, забрали практично нову машину яку розбили тут же в хлам вишиваючи ! на подвір'ї та городі, якісь кошти, потім знов побили і пішли. Просто так. Без підстав. Ні за що…
Щодо дітей, здебільшого підлітків, вони теж мають громадянську позицію, мають смартфони, в одному селі забрали відразу трьох підлітків, компанія… нібито за передачу інфо ЗСУ. Не знаю що там далі з ними..
Вони просто чинять геноцид… Нація кінчених садистів.
«Во временно оккупированном селе Коробки Херсонской области российские террористы убили двух местных жителей - сообщила Каховская территориальная громада.
Одного из мужчин застрелили за отказ отдать машину. Другой умер после пыток из-за того, что его брат служит в ВСУ.»
Сто років тому було те саме. Наприклад, на Житомирщині знайшли масове поховання жертв кацапсько-більшовицького терору. Українських жінок, дітей і стареньких москалі жорстоко покололи штиками і порубали *******.
Загиблі поховані у чотири шари, тобто внизу старі чоловіки, потім діти, а вгорі - жінка, яка тримала дитину. Молодших чоловіків там немає, адже вони воювали. У всіх пробиті голови, жертви порубані *******, сокирами, штиками. Нам ніхто не вірив, що тут такі масштаби поховань. Це варто лише один раз побачити…
http://news.dks.com.ua/index.php/news/zhitomir/33863-ubitikh-khovali-v-chotiri-shari-na-zhitomirshchini-znajshli-novi-dokazi-chervonogo-teroru