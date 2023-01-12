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армия РФ (15376) Нацполиция (15742) пытки (758) Харьковщина (4129)

Полиция зафиксировала факты спиливания зубов в пыточных оккупантов в Харьковской области

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

російська,катівня

В Харьковской области одним из видов пыток, которые применяли захватчики в пыточных, было спиливание зубов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Чаще всего применялись жестокие избиения и пытки электрическим током. Активно использовались противогазы, людей душили. Кроме того, были случаи вырывания ногтей и спиливания напильником зубов. Экспертизы тел, взятых на деоккупированных территориях, показали, что имели место пытки, связанные, скажу так, с причинением вреда половым органам. Как правило, у мужчин", - сказал Тимошко.

По его информации, следователи полиции имеют свидетельства о содержании в пыточных целых семей – вместе с несовершеннолетними детьми.

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"У нас есть факты, что в пыточных находились даже дети – подростки 14-16 лет. Было (на них - ред.) и физическое влияние, и, конечно, моральное. Девушкам угрожали изнасилованием. У нас есть показы несовершеннолетней, которую забрали вместе с родителями из дома. Она рассказала, что к ней постоянно заходили и каждый раз говорили: "Будешь развлекаться". Ребенок был в камере и понимал, что в любой момент с ним могут сделать что угодно", - отметил Тимошко.

Как сообщалось, после деоккупации почти всей территории Харьковщины правоохранители обнаружили 22 пыточных.
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Топ комментарии
+23
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.01.2023 15:52
+20
на жаль для цивілізованого світу ще недостатньо доказів, щоб визначити, що росія - це країна терорист, а її населення в більшості своїй - кати-збоченці, мародери-вбивці та ті, хто їх палко підтримує...
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12.01.2023 15:58
+18
за що? що таке вимагали від них, щоби так катувати? шось видати? когось зрадити???
сам спитав... сам відповім - НІ ЗА ЩО ??? маніякам не треба привід їм потрібна жертва, щоби за тортурами сховати свій жах, своє збочення, свої комплекси, свою нікчемність...
орда... дика орда... нелюди і потвори...
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12.01.2023 16:01
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.01.2023 15:52 Ответить
на жаль для цивілізованого світу ще недостатньо доказів, щоб визначити, що росія - це країна терорист, а її населення в більшості своїй - кати-збоченці, мародери-вбивці та ті, хто їх палко підтримує...
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12.01.2023 15:58 Ответить
І скільки ж тоді всякі латиніни та інші дожді з числа "хароших руских", будуть заперечувати розвал московщини і молоти про наявність великої кількості супротиву в мордорі проти війни. Хто проєктує їх спичи на українських пабликах ?
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12.01.2023 15:59 Ответить
Та що вам Латиніна, як що ось - прямо тут на Цензорі живе собі таке створіння і ніхто його не чіпає!! Воно відкрито захищає свій руцкє-мір

Почитатйте його (амфаш) коменти;

https://censor.net/ua/news/3392278/rosiyiskyyi_telekanal_dojd_otrymav_litsenziyu_na_movlennya_v_niderlandah/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_79648055
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12.01.2023 16:43 Ответить
за що? що таке вимагали від них, щоби так катувати? шось видати? когось зрадити???
сам спитав... сам відповім - НІ ЗА ЩО ??? маніякам не треба привід їм потрібна жертва, щоби за тортурами сховати свій жах, своє збочення, свої комплекси, свою нікчемність...
орда... дика орда... нелюди і потвори...
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12.01.2023 16:01 Ответить
Не зовсім. Перших перехожих не хапали.
Когось видати (люди що мали доступ до баз даних, архівів військкоматів, пенсійних фондів, ветеранських організацій. Співробітники силових відомств (та їх родичі), військовослужбовці (і не діючі в тому числі). Когось здати. Схиляння до співпраці. Через партизанську діяльність. Через проукраїнську позицію. Грабунок. Розправа з конкурентами, недругами по наводці. Захоплення активів що «зацікавили» і т.п..
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12.01.2023 17:04 Ответить
я не буду сперечатись з Вами....в якійсь мірі все перераховане Вами має сенс...
просто є люди, а є нелюди...ба навіть діти є такі що обігріє кожне кошеня, а є нікчема яка кошеня вимучає і вб"є... я не можу Вам сказати словами...свої роздуми... ну хай партизан, хай проукраїнський.... але гвалтувати дітей? відрізати по живому геніталії ?.. пиляти зуби...
ну не находжу я тому пояснення... і шокує мене, що це ж не поодинокі випадки... це массово...
це не просто фашизм або садизм... це повна деградація ... дебілізм і ... і в мене бракує слів...
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12.01.2023 17:16 Ответить
Навіть думки не маю і не тримаю їх за людей. Виродки, кінчені створіння, потвори…Написав те що зазвичай є причиною. Випадки «безпідставних» знущань також є…
Із останнього - на лівому березі, увірвались в будинок, побили власників, забрали практично нову машину яку розбили тут же в хлам вишиваючи ! на подвір'ї та городі, якісь кошти, потім знов побили і пішли. Просто так. Без підстав. Ні за що…
Щодо дітей, здебільшого підлітків, вони теж мають громадянську позицію, мають смартфони, в одному селі забрали відразу трьох підлітків, компанія… нібито за передачу інфо ЗСУ. Не знаю що там далі з ними..
Вони просто чинять геноцид… Нація кінчених садистів.
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12.01.2023 17:44 Ответить
Це не скінчильться поки вони не здохнуть…

«Во временно оккупированном селе Коробки Херсонской области российские террористы убили двух местных жителей - сообщила Каховская территориальная громада.

Одного из мужчин застрелили за отказ отдать машину. Другой умер после пыток из-за того, что его брат служит в ВСУ.»
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12.01.2023 23:53 Ответить
И они себя ещё людьми считают? Их даже человекоподобными назвать нельзя
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12.01.2023 16:03 Ответить
Орки.
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12.01.2023 16:07 Ответить
На них не варто злитись. Це особини які просто так живуть, їх просто треба знищувати, мовчки
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12.01.2023 16:16 Ответить
Згоден, відповідальність андрофагів тільки колективна, професійне військове навчання міліонів украінців і зброя з Заходу, а можливо з Сходу/Південна Корея, Японія/
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12.01.2023 16:34 Ответить
Кацапи завжди вчиняли злочини проти мирного населення.
Сто років тому було те саме. Наприклад, на Житомирщині знайшли масове поховання жертв кацапсько-більшовицького терору. Українських жінок, дітей і стареньких москалі жорстоко покололи штиками і порубали *******.

Загиблі поховані у чотири шари, тобто внизу старі чоловіки, потім діти, а вгорі - жінка, яка тримала дитину. Молодших чоловіків там немає, адже вони воювали. У всіх пробиті голови, жертви порубані *******, сокирами, штиками. Нам ніхто не вірив, що тут такі масштаби поховань. Це варто лише один раз побачити…
http://news.dks.com.ua/index.php/news/zhitomir/33863-ubitikh-khovali-v-chotiri-shari-na-zhitomirshchini-znajshli-novi-dokazi-chervonogo-teroru

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12.01.2023 16:42 Ответить
Наказание свинособак неотвратимо.
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12.01.2023 17:00 Ответить
А вот это ещё одно доказательство по преступлению( категорически считаю так и давно) против своего народа всех презов включая последнего, по части запрета иметь конституционное право на ношение и покупку оружия и прежде всего короткий огнестрел. Появись такой закон да пусть с 16 г, у многих бы был шанс спастись, ну и если хотите отомстить. Ведь война у нас с 14 г! И всё так же тишина по этой части гробовая.
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12.01.2023 18:42 Ответить
Ne dolzno byt nikakoi poshady! Kak byli orkami 400 let nazad, tak i segodnja. Vse okruzhajushije strany moskovii zapolneny zhertvami togo zlodeja. Dumaju, nastalo vremja pravosudija. Poka shal, shto zapad ne poimjot sut delo ili prosto boitsja davat Ukraine v ruki metsh vozmezdija Escalibur. Poka ne vizhu rytsarei korolja Artura vokrug stola. Ktoto jest, ktoto sidit v danskere po ***** uzhe kak 10 mesjatsev.
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12.01.2023 23:44 Ответить
 
 