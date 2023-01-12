Полиция зафиксировала факты спиливания зубов в пыточных оккупантов в Харьковской области

В Харьковской области одним из видов пыток, которые применяли захватчики в пыточных, было спиливание зубов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Чаще всего применялись жестокие избиения и пытки электрическим током. Активно использовались противогазы, людей душили. Кроме того, были случаи вырывания ногтей и спиливания напильником зубов. Экспертизы тел, взятых на деоккупированных территориях, показали, что имели место пытки, связанные, скажу так, с причинением вреда половым органам. Как правило, у мужчин", - сказал Тимошко.

По его информации, следователи полиции имеют свидетельства о содержании в пыточных целых семей – вместе с несовершеннолетними детьми.

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"У нас есть факты, что в пыточных находились даже дети – подростки 14-16 лет. Было (на них - ред.) и физическое влияние, и, конечно, моральное. Девушкам угрожали изнасилованием. У нас есть показы несовершеннолетней, которую забрали вместе с родителями из дома. Она рассказала, что к ней постоянно заходили и каждый раз говорили: "Будешь развлекаться". Ребенок был в камере и понимал, что в любой момент с ним могут сделать что угодно", - отметил Тимошко.

Как сообщалось, после деоккупации почти всей территории Харьковщины правоохранители обнаружили 22 пыточных.