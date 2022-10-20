В освобожденных районах Харьковщины найдены 22 пыточные оккупантов, - Нацполиция

Правоохранители установили 22 места на деоккупированных территориях Харьковской области благодаря показаниям свидетелей и потерпевших, где захватчики устраивали пытки, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Установлено 22 места пыток. Мы устанавливаем по показаниям свидетелей или потерпевших людей, которые через них прошли", - сказал Тимошко на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ и со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что пыточные, в частности, найдены в Волчанске (2), Купянске (4), Шевченково (2), Изюме (4), Казачьей Лопани (3), Липцах, Великом Бурлуке, Песках-Радьковских, Боровой.

По словам Тимошко, на данный момент назвать общее количество людей, которые прошли через эти пыточные, нельзя, поскольку часть людей сейчас находятся в РФ. Начальник главка также сообщил, что полиция располагает информацией о том, что оккупанты также вывозили людей на территорию РФ, пытали их там, а затем возвращали в Украину.

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"У них есть место в Шебекино (Белгородская область. - Ред.), где находятся наши военные и полицейские пленные. Там они (оккупанты. - Ред.) также пытали людей... Несколько дней назад мы изъяли тела двух замученных военнослужащих. Их, мы точно знаем, вывозили через Гоптовку в сторону Белгорода, а вернули назад тела. То есть, скорее всего, имели место пытки на территории РФ. Есть свидетельства людей, которые говорят, что также тела вывозили в РФ", - сказал Тимошко.

Он сообщил, что часть полицейских, которые оставались на оккупированных территориях, также прошли через пыточные. "У нас есть работники, которые являются потерпевшими, которых пытали, держали в ямах и т.д.", - сказал Тимошко.

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Он также отметил, что на данный момент Государственное бюро расследований объявило о подозрении 22 полицейским, перешедшим на сторону оккупантов (как сотрудников облуправления Нацполиции, так и других полицейских подразделений, в него не входящих). "Тех, кого еще мы подозреваем в возможном сотрудничестве с врагом, - всего 65 человек, включая этих 22", - сказал Тимошко.

Кроме того, по его словам, из полиции уволено 111 человек, которые воспользовавшись разрешением вывезти семьи в первые дни полномасштабного вторжения РФ, не вернулись на службу. Начальник облполиции заверил также, что не допустит восстановления этих людей через суд. "Я не смогу своим сотрудникам смотреть в глаза, если эти люди, которые не вышли на работу, восстановятся. Мы контролируем, наши юристы ходят на судебные заседания. Сейчас эти 111 человек, уже ж прошло немного времени, хотят восстановиться, получить зарплату за этот период. Для меня принципиальный вопрос, чтобы эти люди никогда не работали в органах полиции", - сказал Тимошко.

В свою очередь начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что за время оккупации через пыточные прошли 15 его сотрудников. "Всего 15 человек у нас побывали в пыточных: 8 сотрудников Балаклейской пожарно-спасательной части №42, 3 - в Казачьей Лопани и 4 - в Волчанске. Другим сотрудникам тоже были угрозы, постоянно запугивали, проверяли", - рассказал он.

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