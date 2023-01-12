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"Злые птицы", отправленные на передовую волонтерами "Украинской команды", уничтожают российскую технику. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Дроны-камикадзе – "злые птицы", на которые собирали средства украинцы, уже работают на передовой и помогают нашим бойцам уничтожать врагов и их технику.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба "Украинская команда", передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря вашим донатам мы смогли собрать более 2 миллионов гривен и заказать у отечественных производителей 14 коптеров, которые необходимы для выполнения задач Центром специальных операций. В канун Нового года дроны-камикадзе отправились из Винницы на передовую, на одно из самых горячих направлений, и уже успешно жгут технику россиян", - говорится в сообщении.

Военные записали видео, как дроны-камикадзе уничтожают врагов и их технику.


"С помощью этих коптеров мы будем выполнять боевые задачи, защищать нашу Украину и вернемся домой живыми и невредимыми", – говорят бойцы Центра специальных операций.

Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" в декабре объявил сбор "На злых птиц" - отечественные дроны-камикадзе, которые помогают украинским бойцам уничтожать технику оккупантов.

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Топ комментарии
+10
Вижу, парни умудрились превратить моё хобби в уничтожениу нечисти Респект и удачи им.
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12.01.2023 20:32
+9
Vot takoj zdelal litovec ,govorit 2.5 kilograma ves nesiot.Tank podbjiot,rostojanije 50-10km,Samodelnoje teper pojedit ucit vasix kak eto zdelat.On ne raz bil Ukraine,obucal vasix vojenix.Samoje interesnoje cena takogo budet 2000 evro.On neprodast tolko naucit,kak zdelat i polzyvat
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12.01.2023 20:58
+4
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12.01.2023 20:10
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12.01.2023 20:10 Ответить
і що вона вразить ?
там хоч заряд є ?
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12.01.2023 20:24 Ответить
9.5кг
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12.01.2023 20:32 Ответить
крила меньше чім у мавіка, які 10 кг?) Він їх від землі не відірве.
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12.01.2023 21:12 Ответить
он работает как наводчик арты
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12.01.2023 20:41 Ответить
Так він наводчик, чи камікадзе?
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12.01.2023 21:08 Ответить
Цей камікадзе.
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12.01.2023 22:56 Ответить
У Смерча есть кассетные снаряды с коммулятивно-осколочными боевыми элементами
Количество КОБЭ - 646 (588) шт
Масса КОБЭ - 0.24кг
Диаметр КОБЭ - 43мм
Длина КОБЭ - 118 (128) мм
Масса ВВ в КОБЭ - 0.035 (0.046) кг
Толщина пробиваемой гомогенной брони - 120мм (160)

Если к этому дрону прикрутить что-то вроде такой хрени, то БМП или БТР он точно сможет убить, а танку в моторном отсеке шороху навести, может даже сжечь его.
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12.01.2023 22:46 Ответить
В цієї моделі заряд має бути около 1кг. Цього достатньо щоб знищити будь-яку броню чи мінімум покалічити танк. А якщо бч в протипіхотному варіанті то можна і стадо піхоти завалити.

Її ціна 300-400$.
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12.01.2023 22:55 Ответить
Вижу, парни умудрились превратить моё хобби в уничтожениу нечисти Респект и удачи им.
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12.01.2023 20:32 Ответить
Что этот 500г коптер может сделать танку? Размером с Мавик и стоимость выше, чем у Мавик.
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12.01.2023 20:35 Ответить
он работает как наводчик арты

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12.01.2023 20:43 Ответить
Рекламируют его как камикадзе, а он на ладони помещается
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12.01.2023 22:56 Ответить
Він несе кілограм. Цього достатньо щоб знищити будь-яку радянську броню і при потребі можна спалити навіть танк чи мінімум вивести його з ладу.
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12.01.2023 22:58 Ответить
То, что у них в руках не отнесет кiлограм даже на пять метров
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12.01.2023 23:30 Ответить
Vot takoj zdelal litovec ,govorit 2.5 kilograma ves nesiot.Tank podbjiot,rostojanije 50-10km,Samodelnoje teper pojedit ucit vasix kak eto zdelat.On ne raz bil Ukraine,obucal vasix vojenix.Samoje interesnoje cena takogo budet 2000 evro.On neprodast tolko naucit,kak zdelat i polzyvat
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12.01.2023 20:58 Ответить
rostojanije 5-10 kilometrov,PVO ego nevydet
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12.01.2023 20:59 Ответить
Дякуємо "впертій литві"!

це з Генріха Сенкевіча "Хрестоносці"- вперта литва (литовці), запам'ятав з дитинства
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12.01.2023 21:46 Ответить
Эти с грузом дальше 10 км не потянет. Тем более при минусах и имея ввиду надобность маневров. Но для ближнего испепеления кацапов при отсуствии РЭБ - дёшевий и сердитый вариант 👍
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12.01.2023 21:51 Ответить
Якщо б не Ермак то можна було порозсусолювати

"де держамовлення"
"де "укроборонпрон"
"чого в асфальт закатали"...
... ітд ітп

Але.. .якщо ви знаєте багато та нічого не забули - які питання у вас ще можуть бути?

------
❗❗❗
Щиро дякую волонтерам та небайдужим людям, які заміняють собою державу, як би то тяжко не було, ми не просто вистоїмо, ми переможемо всіх ворогів.

Слава Україні, її синам та дочкам!!!
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12.01.2023 21:21 Ответить
warbirds work...
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12.01.2023 21:34 Ответить
Класно, але мало. Це теж саме що 14 мін до міномета. Ні про що.

Звичайно ці міни на порядок ефективніші та на порядок точніші але їх банально мало.
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12.01.2023 23:00 Ответить
 
 