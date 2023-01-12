"Злые птицы", отправленные на передовую волонтерами "Украинской команды", уничтожают российскую технику. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Дроны-камикадзе – "злые птицы", на которые собирали средства украинцы, уже работают на передовой и помогают нашим бойцам уничтожать врагов и их технику.
Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба "Украинская команда", передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря вашим донатам мы смогли собрать более 2 миллионов гривен и заказать у отечественных производителей 14 коптеров, которые необходимы для выполнения задач Центром специальных операций. В канун Нового года дроны-камикадзе отправились из Винницы на передовую, на одно из самых горячих направлений, и уже успешно жгут технику россиян", - говорится в сообщении.
Военные записали видео, как дроны-камикадзе уничтожают врагов и их технику.
"С помощью этих коптеров мы будем выполнять боевые задачи, защищать нашу Украину и вернемся домой живыми и невредимыми", – говорят бойцы Центра специальных операций.
Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" в декабре объявил сбор "На злых птиц" - отечественные дроны-камикадзе, которые помогают украинским бойцам уничтожать технику оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
там хоч заряд є ?
Количество КОБЭ - 646 (588) шт
Масса КОБЭ - 0.24кг
Диаметр КОБЭ - 43мм
Длина КОБЭ - 118 (128) мм
Масса ВВ в КОБЭ - 0.035 (0.046) кг
Толщина пробиваемой гомогенной брони - 120мм (160)
Если к этому дрону прикрутить что-то вроде такой хрени, то БМП или БТР он точно сможет убить, а танку в моторном отсеке шороху навести, может даже сжечь его.
Її ціна 300-400$.
це з Генріха Сенкевіча "Хрестоносці"- вперта литва (литовці), запам'ятав з дитинства
"де держамовлення"
"де "укроборонпрон"
"чого в асфальт закатали"...
... ітд ітп
Але.. .якщо ви знаєте багато та нічого не забули - які питання у вас ще можуть бути?
------
❗❗❗
Щиро дякую волонтерам та небайдужим людям, які заміняють собою державу, як би то тяжко не було, ми не просто вистоїмо, ми переможемо всіх ворогів.
Слава Україні, її синам та дочкам!!!
Звичайно ці міни на порядок ефективніші та на порядок точніші але їх банально мало.