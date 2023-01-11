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"Сбор на месть": Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

притула,стерненко

На собранные путём благотворительных пожертвований средства Сергей Притула и Сергей Стерненко приобрели 142 дрона для украинского войска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Сергея Притулы.

"3 месяца назад был окончен сбор средств "На месть", организованный нашим фондом совместно с Сергеем Стерненко. За сутки мы аккумулировали 352 млн грн, которые запланировали потратить на "хлопок". Как мы и обещали, хлопка будет много))))) И будет он на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни поодаль от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни, даже там, где хлопком и не пахло… раньше)))))) Еще раз хочу искренне поблагодарить всех добрых людей, присоединившихся к сбору", - говорится в сообщении.

По словам Притулы, 142 дрона общей стоимостью 351 434 900 грн передадут (а некоторые уже передали) оккупантам поздравления.

"Остаток 565 100 грн перебрасываем на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет нашей арте уничтожать врага. Ну а мы продолжим работать над обеспечением потребностей украинской армии", - отметил Притула.

Также читайте: Силы ПВО сбили российский беспилотник "Орлан-10" в Николаевской области

Он также опубликовал ссылку, по которой все желающие могут перечислить средства на нужды украинской армии.

https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page

Сбор на месть: Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка 01

Сбор на месть: Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка 02
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Топ комментарии
+23
Печерский холм

В Ростовской области России был найден упавший БПЛА "Шарк", деньги на закупку которого активно собирают Фонды Сергея Притулы и "Вернись живым". То как "Шарк" оказался в Ростовской области, эксперты нам объяснили просто. Проходили испытания БПЛА в условях фронта. Первая же встреча "Шарка" с российскими системами радио-электронной борьбы (глушилками) закончилась тем, что канал управления беспилотником был полностью заглушен, самолет потерял управление и полетел по прямой, на территорию контролируемую россиянами. Упал беспилотник когда у него села батарея.
Мы писали, что рано или поздно это откроется и тогда скандала не избежать. "Шарк" от российских систем РЕБ защищен никак не лучше, чем штатный армейский БПЛА "Лелека". А стоит он...
Судите сами. У компании "ДеВиРо" (производителя) волонтеры покупают комплекс "Лелека" по цене эквивалентно 50 тысяч долларов США. В комплекс входит три самолета, съемная камера с поворотной головкой и тепловизор. Запускают "Лелеку" со специального резинового жгута (как из рогатки) что очень удобно, весь механизм запуска упаковывается в один моток.
"Шарк" запускают с катапульты, т е этот механизм с собой нужно постоянно возить. Чтобы возить, в комплект комплекса "Шарк" входит чешский полнопрводный микроавтобус "Torsus Terrastorm". А теперь самое интересное - цена комплекса.
1 ноября компания "ОККО" и фонд "Повернись живым" объявили сбор денег для приобретения 25 комплексов "Шарк". Собрать запланировали 325 миллионов гривен. В эту сумму вошли 75 самолетов "Шарк", 25 микроавтобусов "Torsus", катапульта и наземная станция. Не сложно подсчитать что один комплекс в составе микроавтобус+наземка+катапульта+3 самолета стоит 13 миллионов грн или 351 тысячу долларов США. Отнимаем от этой суммы стоимость микроавтобуса "Torsus Terrastorm" (58 тысяч евро или 66 тысяч долларов США) и получаем цену комплекса.
285 000 долларов США. "Шарк" стоит более чем в 5,5 раз дороже штатного армейского БПЛА "Лелека" при одинаковой с ним защищенности от действия систем РЕБ.
Мы уже слышали, что на "Шарк" стоит какая то невероятная камера. Но господа! 5,5 раз! Так не бывает!
И коррупцией все это не назовешь, т к деньги на проект дает не государство, а ло... извините, неравнодушные граждане.

😎Просто интересно. Сколько еще "Шарков" должно упасть прежде чем общество осознает, что его просто обманывают?
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11.01.2023 13:54
+18
В порядних компаніях після такої заяви зазвичай слідує обгрунтування
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11.01.2023 13:42
+17
Чим особисто допоміг ти? Передав хоч пару гривень з Польщі?
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11.01.2023 13:44
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А як же! "Валькірія", у данному випадку, то не є секретом, а от незрозуміло що стало "секретом"?! А як же HIMARS, Patriot, Bayraktar, Stinger.............?! Чому ЖОДЕН з волонтерів не скриває від потенційних спонсорів те на що саме збирає кошти та на що витратив?! Тобі "Alex_Dimitrov" самому не смішно від ТАКОЇ секретності???!!!
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11.01.2023 14:33 Ответить
разведывательные очень помогают нашей арте
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11.01.2023 14:21 Ответить
Це про "Валькірію", а на що три з половиною сотні млн грн витрачено незрозуміло, як на отой супутник з якого жодного фото нам не демонструють у той час як іноземні агентства публікують свої супутникові знімки регулярно, тієї ж авіабази у Енгельсі, Кримського мосту, баз рашистів у Білорусі, прикордонних областях, Маріуполя з захороненнями біля нього й т.д., т.п.!!! Щось я не чув про якусь користь від цього "легендарного" супутника!!!
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11.01.2023 14:39 Ответить
Украинский БПЛА атаковал позиции россиян в Курской области - соцсети
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11.01.2023 14:26 Ответить
Отмечается, что беспилотник сбросил взрывное устройство на российские позиции 10 января около двух часов дня.
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11.01.2023 14:28 Ответить
Зверніть увагу, на скільки сколківські активно впряглися в дискредитацію новини і Притули зі Стерненком.

Значить таки крутий набір дронів.
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11.01.2023 14:34 Ответить
ага ,Я вчера двох разоблачил
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11.01.2023 14:49 Ответить
"Yury Onofrichuk"! Росповіси про "сколківських" волонтерам, на яких Притула натравлює слідчі органи через зв'язки із Банковою! Чому збирав кошти на "Байрактари" а купив інше?! І що ж там таки зі "Спартанами" які мало того що повинні були закупити за ціною у тричі вищої вартості, але по факту взагалі незрозуміло де?! А що стосується особистих якостей то Притула вже давно дозволяв собі дивні та пласкі образливі жарти що до оппонентів, а коли стался історія з його мамою, яка "переплутала педалі" та наїхала на жінку та її дитину, то взагалі почав верзти казна що стосовно постраждалої!!! Він просто нахаба та піаршик!!!
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11.01.2023 14:55 Ответить
в комментариях один срач , при чем ни один ,, умник,, не передал для армии ни копейки , сидят в тепле и уюте и хрень пишут от нечего делать .
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11.01.2023 14:35 Ответить
Особенно мне нравится поляк выше, сидящих хрен знает где, и делая хрен знает что.
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11.01.2023 14:49 Ответить
Дорогие форумчане! Прежде чем критиковать Притулу, давайте разберемся.
Что хотел Притула? Или что было для него ключевыми требованиями:
1. Что бы БПЛА были именно отечественного производства. И это абсолютно правильно и логично.
2. Что бы эти БПЛА были "дальнобойными" и несли достаточно мощный б/з. И то, что в заказе есть 3 кг на 30 км - это не "придумка Притулы", а по многочисленным просьбам военных с передка.
3. Что бы эти БПЛА могли быть изготовлены/поставлены в кратчайшие сроки.
4. Цена? В конце этого поста сразу будет все понятно.
И куда же пошел Притула с такими своими требованиями? Естественно к нашим производителям БПЛА, которых у нас очень много. Ознакомившись с требованиями Притулы, количество производителей сократилось почти до нуля. Почему? У кого-то не позволяли производственные мощности, у кого-то не было соответствующих технологий, у кого-то комплектующих, кто-то был уже загружен заказами от МО на год вперед и т.д. И как выяснилось в Украине нет ни единого производителя БПЛА, который в состоянии изготавливать номенклатуру дронов со столь разными ТТХ. Думаю и в мире их нет, т.к. у каждого производителя есть своя специализация. Три вида дронов - это минимум 3 разных производителя.
Отсюда и началось "формирование цены". Потому, что оказалось, что "производители БПЛА в Украине" - это вовсе не заводы (как Байрактар к примеру), а скромные цеха. Где ооочень скромные станки и оборудование и на закупку соответсвующего оборудования нужны деньги. А где брать деньги? Брать кредиты? а) Кредиты в воющей стране взять практически невозможно б) Под партию в 50 шт. ? ... Это же не заказ от МО в сотни/тысячи шт. Остается один вариант: закладывать в цену БПЛА и брать предоплату. Плюс высококлассные специалисты за 5 коп. не работают, т.е. ФОТ еще потянул цену. А если надо сделать быстро, то это работа по 12 ч. (или в 2 смены) Это еще ФОТх2. Плюс комплектующие импортные, на которые сейчас в мире вырос спрос в 10 раз. Цена соответственно возросла. Еще пойди купи ...

Снимаю шляпу перед огромной работой, которую проделал фонд Притулы. Дай бог, чтобы все получилось.

А с дивана-то конечно виднее что по чем и кто сколько украл ...
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11.01.2023 14:48 Ответить
Дрони купує в арахамії, який навіть знижку не робить. Кажуть аналоги можна купити дешевше за кордоном
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11.01.2023 14:50 Ответить
Класно "заспокоїв" усіх "freedom of speech", як впевнено розповідає і про те що дрони саме "вітчизняні", і що "немає аналогів" за ТТХ, при тому, що озвучено лише "Валькірію" на комплекс якої НЕ ВИСТАЧАЄ КОШТІВ, а все інше НЕЗРОЗУМІЛО ЩО!!! Мабуть у Скобєєвої навчався, та теж "все знає", особливо про "ЗНИЩЕННЯ ТИСЯЧІ БАЙРАКТАРІВ"!
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11.01.2023 15:00 Ответить
Знаю, что БПЛА - это "тема" Агрохамии. Но в этом заказе - сомневаюсь, т.к. Агрохамия всегда был заточен на коррупционные заказы от МО, т.к. там другие объемы и деньги. Его производители уже загружены заказами от МО.
На счет аналогов, контрольное слово "кажуть". Попробуйте погуглить зарубежные БПЛА с аналогичными характеристиками. Прозреете.
Даже по "Шахедам" нет данных по цене. Все на уровне "кажуть" ... Это не считая того, что Шахеды изготавливаются на государственном заводе уже много лет. Цена Шахеда - это вопрос больше политический, чем экономический.
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11.01.2023 15:16 Ответить
можна помедленнее Я записываю
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11.01.2023 14:52 Ответить
Ти в предвиборчому штабі 2 К працюєш, клоун + клоун, Притула + Зеленський ?
Там дивись у 2024 тобі якусь кістку і кинуть
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11.01.2023 14:58 Ответить
Я про дроны для ВСУ и про нашу победу. А ты про что?
Нечего сказать по существу - пользуйся золотым правилом: Сила дурака в молчании.
Свои политические выссеры прибереги для собраний своей секты.
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11.01.2023 15:22 Ответить
Так чому ти не мовчиш, а виставляєш себе блазнем цирковим
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11.01.2023 15:30 Ответить
Ты про пижжение бабла Притулой и теперь уже Стерненком

Про "спутник для ЗСУ" расскажи нам еще!
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11.01.2023 19:33 Ответить
Печерский холм
...
🦈В Ростовской области России был найден упавший БПЛА "Шарк", деньги на закупку которого активно собирают Фонды Сергея Притулы и "Вернись живым". То как "Шарк" оказался в Ростовской области, эксперты нам объяснили просто. Проходили испытания БПЛА в условях фронта. Первая же встреча "Шарка" с российскими системами радио-электронной борьбы (глушилками) закончилась тем, что канал управления беспилотником был полностью заглушен, самолет потерял управление и полетел по прямой, на территорию контролируемую россиянами. Упал беспилотник когда у него села батарея.

🤦🏼Мы писали, что рано или поздно это откроется и тогда скандала не избежать. "Шарк" от российских систем РЕБ защищен никак не лучше, чем штатный армейский БПЛА "Лелека". А стоит он...

🛩️Судите сами. У компании "ДеВиРо" (производителя) волонтеры покупают комплекс "Лелека" по цене эквивалентно 50 тысяч долларов США. В комплекс входит три самолета, съемная камера с поворотной головкой и тепловизор. Запускают "Лелеку" со специального резинового жгута (как из рогатки) что очень удобно, весь механизм запуска упаковывается в один моток.

😉"Шарк" запускают с катапульты, т е этот механизм с собой нужно постоянно возить. Чтобы возить, в комплект комплекса "Шарк" входит чешский полнопрводный микроавтобус "Torsus Terrastorm". А теперь самое интересное - цена комплекса.

🤔1 ноября компания "ОККО" и фонд "Повернись живым" объявили сбор денег для приобретения 25 комплексов "Шарк". Собрать запланировали 325 миллионов гривен. В эту сумму вошли 75 самолетов "Шарк", 25 микроавтобусов "Torsus", катапульта и наземная станция. Не сложно подсчитать что один комплекс в составе микроавтобус+наземка+катапульта+3 самолета стоит 13 миллионов грн или 351 тысячу долларов США. Отнимаем от этой суммы стоимость микроавтобуса "Torsus Terrastorm" (58 тысяч евро или 66 тысяч долларов США) и получаем цену комплекса.

💰285 000 долларов США. "Шарк" стоит более чем в 5,5 раз дороже штатного армейского БПЛА "Лелека" при одинаковой с ним защищенности от действия систем РЕБ.

🎥Мы уже слышали, что на "Шарк" стоит какая то невероятная камера. Но господа! 5,5 раз! Так не бывает!

🤷🏻‍♂️И коррупцией все это не назовешь, т к деньги на проект дает не государство, а ло... извините, неравнодушные граждане.

😎Просто интересно. Сколько еще "Шарков" должно упасть прежде чем общество осознает, что его просто обманывают?
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11.01.2023 23:04 Ответить
Ознакомившись с требованиями Притулы, количество производителей сократилось почти до нуля.

Ага, пішов він. Аж сльози капают - який бідний.
До нього багато хто ходив - всіх нах посилав, бо байрактари, супутники, орахомії..
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12.01.2023 00:42 Ответить
Обіцяли ж дрон 80кг вибухівки на 1000 км ..
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11.01.2023 14:50 Ответить
20% только официально! Реально все 80%
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11.01.2023 19:35 Ответить
Прітула потім купить собі якусь хатинку в Італії.
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11.01.2023 14:52 Ответить
Йому потрібен пост президента України, а ти про якусь хатинку в Італії!
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11.01.2023 15:02 Ответить
Не йому - а його свояку рыгу Хомутиннику! Сирожа такой же клоун как и Гундосик, токо украиномовный инзначально
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11.01.2023 19:50 Ответить
+++
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11.01.2023 23:07 Ответить
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11.01.2023 14:55 Ответить
Одні збирають допомогу на фронт, інші 3.14здунця травлять(як вони сумніваються і не вірять , чи щось їм скупердяям не нравіцца )))

Собаки гавкають а караван іде )))
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11.01.2023 15:09 Ответить
Як можна замовляти дрони у росіянина Арахамії? Гроші на вітер?
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11.01.2023 16:12 Ответить
Ну що. Може хоч волонтерськими по москві. По енергосистемі москви.
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11.01.2023 17:28 Ответить
Чому цікаво наші дрони в 10 раз дорожче за шахеди?
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11.01.2023 17:35 Ответить
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