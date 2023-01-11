"Сбор на месть": Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На собранные путём благотворительных пожертвований средства Сергей Притула и Сергей Стерненко приобрели 142 дрона для украинского войска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Сергея Притулы.
"3 месяца назад был окончен сбор средств "На месть", организованный нашим фондом совместно с Сергеем Стерненко. За сутки мы аккумулировали 352 млн грн, которые запланировали потратить на "хлопок". Как мы и обещали, хлопка будет много))))) И будет он на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни поодаль от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни, даже там, где хлопком и не пахло… раньше)))))) Еще раз хочу искренне поблагодарить всех добрых людей, присоединившихся к сбору", - говорится в сообщении.
По словам Притулы, 142 дрона общей стоимостью 351 434 900 грн передадут (а некоторые уже передали) оккупантам поздравления.
"Остаток 565 100 грн перебрасываем на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет нашей арте уничтожать врага. Ну а мы продолжим работать над обеспечением потребностей украинской армии", - отметил Притула.
Он также опубликовал ссылку, по которой все желающие могут перечислить средства на нужды украинской армии.
https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page
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Значить таки крутий набір дронів.
Что хотел Притула? Или что было для него ключевыми требованиями:
1. Что бы БПЛА были именно отечественного производства. И это абсолютно правильно и логично.
2. Что бы эти БПЛА были "дальнобойными" и несли достаточно мощный б/з. И то, что в заказе есть 3 кг на 30 км - это не "придумка Притулы", а по многочисленным просьбам военных с передка.
3. Что бы эти БПЛА могли быть изготовлены/поставлены в кратчайшие сроки.
4. Цена? В конце этого поста сразу будет все понятно.
И куда же пошел Притула с такими своими требованиями? Естественно к нашим производителям БПЛА, которых у нас очень много. Ознакомившись с требованиями Притулы, количество производителей сократилось почти до нуля. Почему? У кого-то не позволяли производственные мощности, у кого-то не было соответствующих технологий, у кого-то комплектующих, кто-то был уже загружен заказами от МО на год вперед и т.д. И как выяснилось в Украине нет ни единого производителя БПЛА, который в состоянии изготавливать номенклатуру дронов со столь разными ТТХ. Думаю и в мире их нет, т.к. у каждого производителя есть своя специализация. Три вида дронов - это минимум 3 разных производителя.
Отсюда и началось "формирование цены". Потому, что оказалось, что "производители БПЛА в Украине" - это вовсе не заводы (как Байрактар к примеру), а скромные цеха. Где ооочень скромные станки и оборудование и на закупку соответсвующего оборудования нужны деньги. А где брать деньги? Брать кредиты? а) Кредиты в воющей стране взять практически невозможно б) Под партию в 50 шт. ? ... Это же не заказ от МО в сотни/тысячи шт. Остается один вариант: закладывать в цену БПЛА и брать предоплату. Плюс высококлассные специалисты за 5 коп. не работают, т.е. ФОТ еще потянул цену. А если надо сделать быстро, то это работа по 12 ч. (или в 2 смены) Это еще ФОТх2. Плюс комплектующие импортные, на которые сейчас в мире вырос спрос в 10 раз. Цена соответственно возросла. Еще пойди купи ...
Снимаю шляпу перед огромной работой, которую проделал фонд Притулы. Дай бог, чтобы все получилось.
А с дивана-то конечно виднее что по чем и кто сколько украл ...
На счет аналогов, контрольное слово "кажуть". Попробуйте погуглить зарубежные БПЛА с аналогичными характеристиками. Прозреете.
Даже по "Шахедам" нет данных по цене. Все на уровне "кажуть" ... Это не считая того, что Шахеды изготавливаются на государственном заводе уже много лет. Цена Шахеда - это вопрос больше политический, чем экономический.
Там дивись у 2024 тобі якусь кістку і кинуть
Нечего сказать по существу - пользуйся золотым правилом: Сила дурака в молчании.
Свои политические выссеры прибереги для собраний своей секты.
Про "спутник для ЗСУ" расскажи нам еще!
...
🦈В Ростовской области России был найден упавший БПЛА "Шарк", деньги на закупку которого активно собирают Фонды Сергея Притулы и "Вернись живым". То как "Шарк" оказался в Ростовской области, эксперты нам объяснили просто. Проходили испытания БПЛА в условях фронта. Первая же встреча "Шарка" с российскими системами радио-электронной борьбы (глушилками) закончилась тем, что канал управления беспилотником был полностью заглушен, самолет потерял управление и полетел по прямой, на территорию контролируемую россиянами. Упал беспилотник когда у него села батарея.
🤦🏼Мы писали, что рано или поздно это откроется и тогда скандала не избежать. "Шарк" от российских систем РЕБ защищен никак не лучше, чем штатный армейский БПЛА "Лелека". А стоит он...
🛩️Судите сами. У компании "ДеВиРо" (производителя) волонтеры покупают комплекс "Лелека" по цене эквивалентно 50 тысяч долларов США. В комплекс входит три самолета, съемная камера с поворотной головкой и тепловизор. Запускают "Лелеку" со специального резинового жгута (как из рогатки) что очень удобно, весь механизм запуска упаковывается в один моток.
😉"Шарк" запускают с катапульты, т е этот механизм с собой нужно постоянно возить. Чтобы возить, в комплект комплекса "Шарк" входит чешский полнопрводный микроавтобус "Torsus Terrastorm". А теперь самое интересное - цена комплекса.
🤔1 ноября компания "ОККО" и фонд "Повернись живым" объявили сбор денег для приобретения 25 комплексов "Шарк". Собрать запланировали 325 миллионов гривен. В эту сумму вошли 75 самолетов "Шарк", 25 микроавтобусов "Torsus", катапульта и наземная станция. Не сложно подсчитать что один комплекс в составе микроавтобус+наземка+катапульта+3 самолета стоит 13 миллионов грн или 351 тысячу долларов США. Отнимаем от этой суммы стоимость микроавтобуса "Torsus Terrastorm" (58 тысяч евро или 66 тысяч долларов США) и получаем цену комплекса.
💰285 000 долларов США. "Шарк" стоит более чем в 5,5 раз дороже штатного армейского БПЛА "Лелека" при одинаковой с ним защищенности от действия систем РЕБ.
🎥Мы уже слышали, что на "Шарк" стоит какая то невероятная камера. Но господа! 5,5 раз! Так не бывает!
🤷🏻♂️И коррупцией все это не назовешь, т к деньги на проект дает не государство, а ло... извините, неравнодушные граждане.
😎Просто интересно. Сколько еще "Шарков" должно упасть прежде чем общество осознает, что его просто обманывают?
Ага, пішов він. Аж сльози капают - який бідний.
До нього багато хто ходив - всіх нах посилав, бо байрактари, супутники, орахомії..
Собаки гавкають а караван іде )))