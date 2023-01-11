"Збір на помсту": На зібрані українцями за добу 352 млн грн придбано 142 дрони: 50 з них можуть робити "бавовну" на відстані до 800 км

На зібрані шляхом благодійних пожертвувань кошти Сергій Притула та Сергій Стерненко придбали 142 дрони для українського війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сергія Притули.

"3 місяці тому було закінчено збір коштів "На помсту", організований нашим фондом спільно з Сергієм Стерненком. За добу ми акумулювали 352 млн грн, які запланували витратити на "бавовну". Як ми і обіцяли, бавовни буде багато)))))І буде вона на різних дистанціях. Розслаблятися окупантам не доведеться ні неподалік від лінії фронту, ні в глибокому тилу, ні, взагалі, там де бавовною і не пахло… раніше))))))! Ще раз хочу щиро подякувати усім добрим людям, які долучилися до збору", - йдеться у повідомленні.

За словами Притули, 142 дрони загальною вартістю 351 434 900 грн передадуть (а деякі вже передають) окупантам вітання.

"Залишок 565 100 грн перекидаємо на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія", який допоможе нашій арті нищити ворога. Ну а ми продовжимо працювати над забезпеченням потреб українського війська", - зазначив Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула та Стерненко зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн. ВIДЕО

Він також опублікував посиланням, за яким всі охочі можуть перерахувати кошти на потреби українського війська.

https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page