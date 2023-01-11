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"Збір на помсту": На зібрані українцями за добу 352 млн грн придбано 142 дрони: 50 з них можуть робити "бавовну" на відстані до 800 км

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

притула,стерненко

На зібрані шляхом благодійних пожертвувань кошти Сергій Притула та Сергій Стерненко придбали 142 дрони для українського війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сергія Притули.

"3 місяці тому було закінчено збір коштів "На помсту", організований нашим фондом спільно з Сергієм Стерненком. За добу ми акумулювали 352 млн грн, які запланували витратити на "бавовну". Як ми і обіцяли, бавовни буде багато)))))І буде вона на різних дистанціях. Розслаблятися окупантам не доведеться ні неподалік від лінії фронту, ні в глибокому тилу, ні, взагалі, там де бавовною і не пахло… раніше))))))! Ще раз хочу щиро подякувати усім добрим людям, які долучилися до збору", - йдеться у повідомленні.

За словами Притули, 142 дрони загальною вартістю 351 434 900 грн передадуть (а деякі вже передають) окупантам вітання.

"Залишок 565 100 грн перекидаємо на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія", який допоможе нашій арті нищити ворога. Ну а ми продовжимо працювати над забезпеченням потреб українського війська", - зазначив Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула та Стерненко зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн. ВIДЕО

Він також опублікував посиланням, за яким всі охочі можуть перерахувати кошти на потреби українського війська.

https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page

Збір на помсту: На зібрані українцями за добу 352 млн грн придбано 142 дрони: 50 з них можуть робити бавовну на відстані до 800 км 01

Збір на помсту: На зібрані українцями за добу 352 млн грн придбано 142 дрони: 50 з них можуть робити бавовну на відстані до 800 км 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Печерский холм

В Ростовской области России был найден упавший БПЛА "Шарк", деньги на закупку которого активно собирают Фонды Сергея Притулы и "Вернись живым". То как "Шарк" оказался в Ростовской области, эксперты нам объяснили просто. Проходили испытания БПЛА в условях фронта. Первая же встреча "Шарка" с российскими системами радио-электронной борьбы (глушилками) закончилась тем, что канал управления беспилотником был полностью заглушен, самолет потерял управление и полетел по прямой, на территорию контролируемую россиянами. Упал беспилотник когда у него села батарея.
Мы писали, что рано или поздно это откроется и тогда скандала не избежать. "Шарк" от российских систем РЕБ защищен никак не лучше, чем штатный армейский БПЛА "Лелека". А стоит он...
Судите сами. У компании "ДеВиРо" (производителя) волонтеры покупают комплекс "Лелека" по цене эквивалентно 50 тысяч долларов США. В комплекс входит три самолета, съемная камера с поворотной головкой и тепловизор. Запускают "Лелеку" со специального резинового жгута (как из рогатки) что очень удобно, весь механизм запуска упаковывается в один моток.
"Шарк" запускают с катапульты, т е этот механизм с собой нужно постоянно возить. Чтобы возить, в комплект комплекса "Шарк" входит чешский полнопрводный микроавтобус "Torsus Terrastorm". А теперь самое интересное - цена комплекса.
1 ноября компания "ОККО" и фонд "Повернись живым" объявили сбор денег для приобретения 25 комплексов "Шарк". Собрать запланировали 325 миллионов гривен. В эту сумму вошли 75 самолетов "Шарк", 25 микроавтобусов "Torsus", катапульта и наземная станция. Не сложно подсчитать что один комплекс в составе микроавтобус+наземка+катапульта+3 самолета стоит 13 миллионов грн или 351 тысячу долларов США. Отнимаем от этой суммы стоимость микроавтобуса "Torsus Terrastorm" (58 тысяч евро или 66 тысяч долларов США) и получаем цену комплекса.
285 000 долларов США. "Шарк" стоит более чем в 5,5 раз дороже штатного армейского БПЛА "Лелека" при одинаковой с ним защищенности от действия систем РЕБ.
Мы уже слышали, что на "Шарк" стоит какая то невероятная камера. Но господа! 5,5 раз! Так не бывает!
И коррупцией все это не назовешь, т к деньги на проект дает не государство, а ло... извините, неравнодушные граждане.

😎Просто интересно. Сколько еще "Шарков" должно упасть прежде чем общество осознает, что его просто обманывают?
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11.01.2023 13:54
+18
В порядних компаніях після такої заяви зазвичай слідує обгрунтування
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11.01.2023 13:42
+17
Чим особисто допоміг ти? Передав хоч пару гривень з Польщі?
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11.01.2023 13:44
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А як же! "Валькірія", у данному випадку, то не є секретом, а от незрозуміло що стало "секретом"?! А як же HIMARS, Patriot, Bayraktar, Stinger.............?! Чому ЖОДЕН з волонтерів не скриває від потенційних спонсорів те на що саме збирає кошти та на що витратив?! Тобі "Alex_Dimitrov" самому не смішно від ТАКОЇ секретності???!!!
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11.01.2023 14:33 Відповісти
разведывательные очень помогают нашей арте
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11.01.2023 14:21 Відповісти
Це про "Валькірію", а на що три з половиною сотні млн грн витрачено незрозуміло, як на отой супутник з якого жодного фото нам не демонструють у той час як іноземні агентства публікують свої супутникові знімки регулярно, тієї ж авіабази у Енгельсі, Кримського мосту, баз рашистів у Білорусі, прикордонних областях, Маріуполя з захороненнями біля нього й т.д., т.п.!!! Щось я не чув про якусь користь від цього "легендарного" супутника!!!
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11.01.2023 14:39 Відповісти
Украинский БПЛА атаковал позиции россиян в Курской области - соцсети
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11.01.2023 14:26 Відповісти
Отмечается, что беспилотник сбросил взрывное устройство на российские позиции 10 января около двух часов дня.
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11.01.2023 14:28 Відповісти
Зверніть увагу, на скільки сколківські активно впряглися в дискредитацію новини і Притули зі Стерненком.

Значить таки крутий набір дронів.
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11.01.2023 14:34 Відповісти
ага ,Я вчера двох разоблачил
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11.01.2023 14:49 Відповісти
"Yury Onofrichuk"! Росповіси про "сколківських" волонтерам, на яких Притула натравлює слідчі органи через зв'язки із Банковою! Чому збирав кошти на "Байрактари" а купив інше?! І що ж там таки зі "Спартанами" які мало того що повинні були закупити за ціною у тричі вищої вартості, але по факту взагалі незрозуміло де?! А що стосується особистих якостей то Притула вже давно дозволяв собі дивні та пласкі образливі жарти що до оппонентів, а коли стался історія з його мамою, яка "переплутала педалі" та наїхала на жінку та її дитину, то взагалі почав верзти казна що стосовно постраждалої!!! Він просто нахаба та піаршик!!!
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11.01.2023 14:55 Відповісти
в комментариях один срач , при чем ни один ,, умник,, не передал для армии ни копейки , сидят в тепле и уюте и хрень пишут от нечего делать .
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11.01.2023 14:35 Відповісти
Особенно мне нравится поляк выше, сидящих хрен знает где, и делая хрен знает что.
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11.01.2023 14:49 Відповісти
Дорогие форумчане! Прежде чем критиковать Притулу, давайте разберемся.
Что хотел Притула? Или что было для него ключевыми требованиями:
1. Что бы БПЛА были именно отечественного производства. И это абсолютно правильно и логично.
2. Что бы эти БПЛА были "дальнобойными" и несли достаточно мощный б/з. И то, что в заказе есть 3 кг на 30 км - это не "придумка Притулы", а по многочисленным просьбам военных с передка.
3. Что бы эти БПЛА могли быть изготовлены/поставлены в кратчайшие сроки.
4. Цена? В конце этого поста сразу будет все понятно.
И куда же пошел Притула с такими своими требованиями? Естественно к нашим производителям БПЛА, которых у нас очень много. Ознакомившись с требованиями Притулы, количество производителей сократилось почти до нуля. Почему? У кого-то не позволяли производственные мощности, у кого-то не было соответствующих технологий, у кого-то комплектующих, кто-то был уже загружен заказами от МО на год вперед и т.д. И как выяснилось в Украине нет ни единого производителя БПЛА, который в состоянии изготавливать номенклатуру дронов со столь разными ТТХ. Думаю и в мире их нет, т.к. у каждого производителя есть своя специализация. Три вида дронов - это минимум 3 разных производителя.
Отсюда и началось "формирование цены". Потому, что оказалось, что "производители БПЛА в Украине" - это вовсе не заводы (как Байрактар к примеру), а скромные цеха. Где ооочень скромные станки и оборудование и на закупку соответсвующего оборудования нужны деньги. А где брать деньги? Брать кредиты? а) Кредиты в воющей стране взять практически невозможно б) Под партию в 50 шт. ? ... Это же не заказ от МО в сотни/тысячи шт. Остается один вариант: закладывать в цену БПЛА и брать предоплату. Плюс высококлассные специалисты за 5 коп. не работают, т.е. ФОТ еще потянул цену. А если надо сделать быстро, то это работа по 12 ч. (или в 2 смены) Это еще ФОТх2. Плюс комплектующие импортные, на которые сейчас в мире вырос спрос в 10 раз. Цена соответственно возросла. Еще пойди купи ...

Снимаю шляпу перед огромной работой, которую проделал фонд Притулы. Дай бог, чтобы все получилось.

А с дивана-то конечно виднее что по чем и кто сколько украл ...
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11.01.2023 14:48 Відповісти
Дрони купує в арахамії, який навіть знижку не робить. Кажуть аналоги можна купити дешевше за кордоном
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11.01.2023 14:50 Відповісти
Класно "заспокоїв" усіх "freedom of speech", як впевнено розповідає і про те що дрони саме "вітчизняні", і що "немає аналогів" за ТТХ, при тому, що озвучено лише "Валькірію" на комплекс якої НЕ ВИСТАЧАЄ КОШТІВ, а все інше НЕЗРОЗУМІЛО ЩО!!! Мабуть у Скобєєвої навчався, та теж "все знає", особливо про "ЗНИЩЕННЯ ТИСЯЧІ БАЙРАКТАРІВ"!
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11.01.2023 15:00 Відповісти
Знаю, что БПЛА - это "тема" Агрохамии. Но в этом заказе - сомневаюсь, т.к. Агрохамия всегда был заточен на коррупционные заказы от МО, т.к. там другие объемы и деньги. Его производители уже загружены заказами от МО.
На счет аналогов, контрольное слово "кажуть". Попробуйте погуглить зарубежные БПЛА с аналогичными характеристиками. Прозреете.
Даже по "Шахедам" нет данных по цене. Все на уровне "кажуть" ... Это не считая того, что Шахеды изготавливаются на государственном заводе уже много лет. Цена Шахеда - это вопрос больше политический, чем экономический.
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11.01.2023 15:16 Відповісти
можна помедленнее Я записываю
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11.01.2023 14:52 Відповісти
Ти в предвиборчому штабі 2 К працюєш, клоун + клоун, Притула + Зеленський ?
Там дивись у 2024 тобі якусь кістку і кинуть
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11.01.2023 14:58 Відповісти
Я про дроны для ВСУ и про нашу победу. А ты про что?
Нечего сказать по существу - пользуйся золотым правилом: Сила дурака в молчании.
Свои политические выссеры прибереги для собраний своей секты.
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11.01.2023 15:22 Відповісти
Так чому ти не мовчиш, а виставляєш себе блазнем цирковим
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11.01.2023 15:30 Відповісти
Ты про пижжение бабла Притулой и теперь уже Стерненком

Про "спутник для ЗСУ" расскажи нам еще!
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11.01.2023 19:33 Відповісти
Печерский холм
...
🦈В Ростовской области России был найден упавший БПЛА "Шарк", деньги на закупку которого активно собирают Фонды Сергея Притулы и "Вернись живым". То как "Шарк" оказался в Ростовской области, эксперты нам объяснили просто. Проходили испытания БПЛА в условях фронта. Первая же встреча "Шарка" с российскими системами радио-электронной борьбы (глушилками) закончилась тем, что канал управления беспилотником был полностью заглушен, самолет потерял управление и полетел по прямой, на территорию контролируемую россиянами. Упал беспилотник когда у него села батарея.

🤦🏼Мы писали, что рано или поздно это откроется и тогда скандала не избежать. "Шарк" от российских систем РЕБ защищен никак не лучше, чем штатный армейский БПЛА "Лелека". А стоит он...

🛩️Судите сами. У компании "ДеВиРо" (производителя) волонтеры покупают комплекс "Лелека" по цене эквивалентно 50 тысяч долларов США. В комплекс входит три самолета, съемная камера с поворотной головкой и тепловизор. Запускают "Лелеку" со специального резинового жгута (как из рогатки) что очень удобно, весь механизм запуска упаковывается в один моток.

😉"Шарк" запускают с катапульты, т е этот механизм с собой нужно постоянно возить. Чтобы возить, в комплект комплекса "Шарк" входит чешский полнопрводный микроавтобус "Torsus Terrastorm". А теперь самое интересное - цена комплекса.

🤔1 ноября компания "ОККО" и фонд "Повернись живым" объявили сбор денег для приобретения 25 комплексов "Шарк". Собрать запланировали 325 миллионов гривен. В эту сумму вошли 75 самолетов "Шарк", 25 микроавтобусов "Torsus", катапульта и наземная станция. Не сложно подсчитать что один комплекс в составе микроавтобус+наземка+катапульта+3 самолета стоит 13 миллионов грн или 351 тысячу долларов США. Отнимаем от этой суммы стоимость микроавтобуса "Torsus Terrastorm" (58 тысяч евро или 66 тысяч долларов США) и получаем цену комплекса.

💰285 000 долларов США. "Шарк" стоит более чем в 5,5 раз дороже штатного армейского БПЛА "Лелека" при одинаковой с ним защищенности от действия систем РЕБ.

🎥Мы уже слышали, что на "Шарк" стоит какая то невероятная камера. Но господа! 5,5 раз! Так не бывает!

🤷🏻‍♂️И коррупцией все это не назовешь, т к деньги на проект дает не государство, а ло... извините, неравнодушные граждане.

😎Просто интересно. Сколько еще "Шарков" должно упасть прежде чем общество осознает, что его просто обманывают?
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11.01.2023 23:04 Відповісти
Ознакомившись с требованиями Притулы, количество производителей сократилось почти до нуля.

Ага, пішов він. Аж сльози капают - який бідний.
До нього багато хто ходив - всіх нах посилав, бо байрактари, супутники, орахомії..
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12.01.2023 00:42 Відповісти
Обіцяли ж дрон 80кг вибухівки на 1000 км ..
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11.01.2023 14:50 Відповісти
20% только официально! Реально все 80%
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11.01.2023 19:35 Відповісти
Прітула потім купить собі якусь хатинку в Італії.
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11.01.2023 14:52 Відповісти
Йому потрібен пост президента України, а ти про якусь хатинку в Італії!
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11.01.2023 15:02 Відповісти
Не йому - а його свояку рыгу Хомутиннику! Сирожа такой же клоун как и Гундосик, токо украиномовный инзначально
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11.01.2023 19:50 Відповісти
+++
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11.01.2023 23:07 Відповісти
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11.01.2023 14:55 Відповісти
Одні збирають допомогу на фронт, інші 3.14здунця травлять(як вони сумніваються і не вірять , чи щось їм скупердяям не нравіцца )))

Собаки гавкають а караван іде )))
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11.01.2023 15:09 Відповісти
Як можна замовляти дрони у росіянина Арахамії? Гроші на вітер?
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11.01.2023 16:12 Відповісти
Ну що. Може хоч волонтерськими по москві. По енергосистемі москви.
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11.01.2023 17:28 Відповісти
Чому цікаво наші дрони в 10 раз дорожче за шахеди?
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11.01.2023 17:35 Відповісти
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