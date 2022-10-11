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Притула та Стерненко зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн. ВIДЕО

Лише за добу українці переказали активісту Сергію Стерненку та волонтеру Сергію Притулі 352 млн грн на закупівлю дронів-камікадзе.

Про це Стерненко та Притула повідомили у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли законтрактувати 50 ударних дронів-камкадзе і взяти три "наземки" до них. Тобто, комплекс виглядає як 10 "пташок" і "наземка". Підготувати три групи, і щоб вони з цим всім працювали. ... Весь цей кейс мав обійтися десь в районі 100 млн грн", - розповів Притула.

Але результати збору перевищили всі очікування.

"Зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. Як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. Ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була "бавовна", і ми над цим працюємо. "Бавовни" буде багато", - пообіцяв Притула.

Дивіться: Дрон-камікадзе RAM II, на які збирають Притула та Стерненко, вражає російський ЗРК "Оса". ВIДЕО

"Росіяни розраховували на нашу паніку, на наш відчай, на те, що ми будемо хотіти здатися чи припинити супротив, а ми з вами зібрали кошти на те, щоби цих окупантів ставало менше", - додав Стерненко.

Автор: 

збір (334) Стерненко Сергій (384) Притула Сергій (88) дрони (4690)


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Топ коментарі
+33
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11.10.2022 16:06
+32
Мені подобається як хлопці збирають гроші. Та роблять добру справу від імені простих громадян. Молодці.
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11.10.2022 16:04
+21
Бачу з деяких коментарів, за порєбріком пригорає через швидкість, суму і майбутню бавовну ))) Вони думали нас залякати і затягнути в безглузді їхні перемовини, розраховані на нашу капітуляцію. От жеж телепні.
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11.10.2022 16:10
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слава українській маії.
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11.10.2022 16:05 Відповісти
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11.10.2022 16:06 Відповісти
это грязные намеки !!!
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11.10.2022 17:01 Відповісти
Дехто і таких натяків не розуміє. Чи робить вигляд... Гниди.
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11.10.2022 17:38 Відповісти
я думав, то умовно завтра можно буде купити умовну тисячу ГОТОВИХ дрончиків в умовній відомій турецбкій фірмі. Натомість мова йде про якийсь мало не дослідний взірець, який виготовляє підвальна київська контора. Яких , звісно, нема готових в наявності, тобто на імраді купуватимуть чіпи, на колінках паятимуть по одному бпла в місяць... шо за ?.. я шось не поняв.
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11.10.2022 16:31 Відповісти
Зробіть краще. Поки Притула не розчаровував.
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11.10.2022 17:39 Відповісти
Остаток на киллера переведите - там куйло замочить, лаврушку ,шойгушку....
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11.10.2022 16:04 Відповісти
Мені подобається як хлопці збирають гроші. Та роблять добру справу від імені простих громадян. Молодці.
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11.10.2022 16:04 Відповісти
По восемь гривен. 8*40=320. Но не суть.
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11.10.2022 16:05 Відповісти
вчи мову ..несцуть
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11.10.2022 21:15 Відповісти
Ти посібник з арифметики зкурив?
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11.10.2022 16:06 Відповісти
знаю людей,які 100000 скинули.
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11.10.2022 16:06 Відповісти
Ванька, йди вчись, нерусь...
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11.10.2022 16:15 Відповісти
Помиляються один раз, а не тричи... Йди в спам, Ванька !
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11.10.2022 16:22 Відповісти
У вас ник должен быть "Радоздь" - чтоб поддержать реноме
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11.10.2022 16:23 Відповісти
А чому не взяти проект Касьянова - фахівця з дронобудування, прилади якого успішно використовуються окремими підрозділами ЗСУ?
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11.10.2022 16:05 Відповісти
а тобі що за бугром видніше..дезертир.
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11.10.2022 21:17 Відповісти
якби з них робили контрольовану опозицію і як запасний варіант, то підібрали б 2-ох єврейчиків - а це українці і на них покластися цілком не можна - можуть згадати про свій народ
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11.10.2022 16:12 Відповісти
Звичайно й етнічні українці продаються тим же євреям - так навіщо ризикувати і робити не потрібні ходи?

Навіщо купувати якщо можна одразу своїх?
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11.10.2022 16:19 Відповісти
украінці непродаються нікому. продаються зрадники...
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11.10.2022 21:19 Відповісти
А без Петрі ні як?
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11.10.2022 16:15 Відповісти
Глазков, можно и без Пети. Но тогда придётся вернуть все, что Петин фонд 50/50 с волонтёрами задонатил на оборону. А твой избранник мультимиллионер Зеля это возместит. Подходит такой вариант? 🤣😂🤣
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11.10.2022 16:40 Відповісти
Васильєв , стаття нє о Пєті та Маричкі. Тут головні герої інші люди.
А варіанти спитай у Пєті. Якщо він так хоче .
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11.10.2022 17:24 Відповісти
Тебе заспамлять, заспамлять свідки ЗЕ(
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11.10.2022 16:26 Відповісти
справа хороша, але хотілося б не легкі дрони, які вони показували, а важкі як іранські шахіди - що бити в глибину Московії
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11.10.2022 16:09 Відповісти
Бачу з деяких коментарів, за порєбріком пригорає через швидкість, суму і майбутню бавовну ))) Вони думали нас залякати і затягнути в безглузді їхні перемовини, розраховані на нашу капітуляцію. От жеж телепні.
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11.10.2022 16:10 Відповісти
Грошей зібрали багато молодці. Але на них потрібно придбати дійсно ефективні гаджети. А ТТХ цих дронів скажемо чесно слабкі, а ціна огого
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11.10.2022 16:10 Відповісти
Не мільчеши тут, ванька... В спам !
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11.10.2022 16:20 Відповісти
А зеленые выпускали Жданова и Арестовича, рассказать про смешные иранские дроны.
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11.10.2022 16:29 Відповісти
Америка говорила про эти дроны с августа. Причем было понятно что они будут бить не по маневренной артиллерии, а по стационарным объектам.
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11.10.2022 16:33 Відповісти
лапоть..згинь в канаву..задовбав своім вонючим і смердючим
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11.10.2022 21:22 Відповісти
В нас не було електрики. Тіко появилась, бачу збір на помсту. Але вже закрили. Ну я на той фонд скинув, мо шось друге замутять.
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11.10.2022 16:38 Відповісти
Будем сподіватись на "гарні" цілі. Пора вже кацапу щупальця відрубати.
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11.10.2022 16:38 Відповісти
Скільки ботів під цю новину набігло, не подобається їм все ))
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11.10.2022 16:38 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1579767235568365568 4 ч

Притула пише, що русня розлютила українців і вони почали збирати на дрони. Цікаво, що має зробити русня, щоб розлютити монобільшість Слуг та екс-ОПЗЖ і її депутати направили гроші з Великого будівництва на ЗСУ?
Чи вони не українці?
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11.10.2022 16:54 Відповісти
Ви некоректно описали ситуацію, а саме:
1. дорожній фонд то гаманець ігоря валерійовича.
2. монобільшість слуг та залишки опзж, то слуги ігоря валерійовича.

То ви пропонуєте слугам ів залізти в гаманець ів та забрати звідти гроші?
Цікаве має бути кіно в цьому випадку.
До чого в Вашому дописі нації незрозуміло. Злодії національності не мають - "им какая разница, где воровать?"
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11.10.2022 17:17 Відповісти
Якщо Ігоря Валеріча передати ФБР, то через тиждень в нас буде ескадрілья F16 та 50 Абрамсів.
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11.10.2022 19:12 Відповісти
там украінців 3 процента...
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11.10.2022 21:23 Відповісти
Давайте Котики, покупайте дроны , мы тут все перечисляем , сколько можем , главное не подведите, и не воруйте , а деньги будут
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11.10.2022 17:27 Відповісти
не суди по собі.. хлопці діло роблять..
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11.10.2022 21:24 Відповісти
Чуваки запускають виробництво дронів в Україні - можливо краще їм донатити, а не на закупівлю за кордоном, одноразово... За такі гроші можна відкрити фабрику по виробництву, десь у Польщі, наприклад.
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11.10.2022 17:46 Відповісти
ти ще мозамбік предложи..тут будемо робити на своій землі..
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11.10.2022 21:26 Відповісти
А скільки разів будеш "робити на своїй землі"? Це буде приоритетна ціль для русні.
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13.10.2022 01:13 Відповісти
скікі треба стіки і будемо робити. ляше.
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28.10.2022 14:57 Відповісти
єсть три проекта які потребують срочно помощі волонтерів
прект реактивний ударний дрон ACE ONE
проект ударний дрон Сокіл-300
проект ракетна програма України
от кои б ви помогли б трохи
то ціни вам не було б
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11.10.2022 17:51 Відповісти
Нажаль за 8 років не збудовано патронного заводу. Безпілотники і ракетобудування нікого із влади не турбувало
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11.10.2022 19:20 Відповісти
А якщо кацапа начинити вибухівкою та заперти в танк з літерою Z і підірвати, то це що буде?Дрон-камікадZе чи щось інше?
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11.10.2022 18:02 Відповісти
А вы потрусите хорошо семейку зеленского!! Они на великому крадивницви на дорогах и на офшорах украли бабла не на одину сотню дронов!!! Потом ворюгу Арахамию который наварил на офшорах импорте электроэнеогии из россии и беларуси для самого жадного ворюги коломойского несколько сот милллионоа долларов!! хватит грабить нищий народ Украины и давить на жалость!! Грабьте ворюг-миллиардеров украины!!
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11.10.2022 18:26 Відповісти
Коли збирав Гончаренко на антидронові рушниці то за пару днів зібрали ледь пару лямів... вся країна. При середньому донаті від пересічних громадян в 100-200 гр , казати що зібрав більше мільона за добу з цих громадян - це відбірна сцянина в очі, вже не кажу про 200 мільонів. Народ ніколи не збере більше 2-3 лямів, та й то за тиждень, не менше. Це звичайно добре що хтось йому задонатив 199 лямів, але сцяти в очі то не є добре.
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11.10.2022 18:53 Відповісти
У нас по 5000 перечисляют
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11.10.2022 20:45 Відповісти
Юрій Касьянов шукає фінансування на дрони - каже, що за 120 млн. у нього дрони будуть такі, що і в Москві цілі знищити зможуть -

Тому думаю, що Притулі і Стерненку потрібно зв'язатися з Юрієм Касьяновим і з'ясувати, які там перспективи і яке потрібне фінансування заради яких результатів. Адже вони ЗАРАЗ ШУКАЮТЬ, КОМУ ЗАПЛАТИТИ!!! - цитата (Притула) :
"
Але результати збору перевищили всі очікування.

"Зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. Як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. Ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була "бавовна", і ми над цим працюємо. "Бавовни" буде багато", - пообіцяв Притула.
"
Джерело:
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12.10.2022 05:40 Відповісти
Що ж ви такі наївні... Спочатку "велике будівництво", тепер "велике волонтерство". Податків нема, грощі з'являються з повітря, "українці донатять мільйони щохвилини". А далі "купляються" супутники, фотки з яких ніхто не бачить, підручники з історії України, де факти перекручено, білборди рекламні, а зрештою - і нова політична фігура для виборів. За гроші українців їм вливають чергове лайно у вуха, на 100% використовуючи адмінресурс. Зелені потвори розуміють, що після війни їм треба якось вижити, і прокачують цих персонажів.
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13.10.2022 01:18 Відповісти
 
 