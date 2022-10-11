Притула та Стерненко зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн. ВIДЕО
Лише за добу українці переказали активісту Сергію Стерненку та волонтеру Сергію Притулі 352 млн грн на закупівлю дронів-камікадзе.
Про це Стерненко та Притула повідомили у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хотіли законтрактувати 50 ударних дронів-камкадзе і взяти три "наземки" до них. Тобто, комплекс виглядає як 10 "пташок" і "наземка". Підготувати три групи, і щоб вони з цим всім працювали. ... Весь цей кейс мав обійтися десь в районі 100 млн грн", - розповів Притула.
Але результати збору перевищили всі очікування.
"Зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. Як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. Ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була "бавовна", і ми над цим працюємо. "Бавовни" буде багато", - пообіцяв Притула.
"Росіяни розраховували на нашу паніку, на наш відчай, на те, що ми будемо хотіти здатися чи припинити супротив, а ми з вами зібрали кошти на те, щоби цих окупантів ставало менше", - додав Стерненко.
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Навіщо купувати якщо можна одразу своїх?
А варіанти спитай у Пєті. Якщо він так хоче .
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1579767235568365568 4 ч
Притула пише, що русня розлютила українців і вони почали збирати на дрони. Цікаво, що має зробити русня, щоб розлютити монобільшість Слуг та екс-ОПЗЖ і її депутати направили гроші з Великого будівництва на ЗСУ?
Чи вони не українці?
1. дорожній фонд то гаманець ігоря валерійовича.
2. монобільшість слуг та залишки опзж, то слуги ігоря валерійовича.
То ви пропонуєте слугам ів залізти в гаманець ів та забрати звідти гроші?
Цікаве має бути кіно в цьому випадку.
До чого в Вашому дописі нації незрозуміло. Злодії національності не мають - "им какая разница, где воровать?"
прект реактивний ударний дрон ACE ONE
проект ударний дрон Сокіл-300
проект ракетна програма України
от кои б ви помогли б трохи
то ціни вам не було б
Тому думаю, що Притулі і Стерненку потрібно зв'язатися з Юрієм Касьяновим і з'ясувати, які там перспективи і яке потрібне фінансування заради яких результатів. Адже вони ЗАРАЗ ШУКАЮТЬ, КОМУ ЗАПЛАТИТИ!!! - цитата (Притула) :
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Але результати збору перевищили всі очікування.
"Зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. Як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. Ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була "бавовна", і ми над цим працюємо. "Бавовни" буде багато", - пообіцяв Притула.
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