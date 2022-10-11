Притула и Стерненко собрали на дроны-камикадзе 352 млн грн. ВИДЕО
Только за сутки украинцы передали активисту Сергею Стерненко и волонтеру Сергею Притуле 352 млн грн на закупку дронов-камикадзе.
Об этом Стерненко и Притула сообщили в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотели законтрактовать 50 ударных дронов-камикадзе и взять три "наземки" к ним. То есть, комплекс выглядит как 10 "птичек" и "наземка". Подготовить три группы, и чтобы они с этим всем работали. ... Весь этот кейс должен обойтись где-то в районе 100 млн грн", - рассказал Притула.
Но результаты сбора превысили все ожидания.
"Сейчас, конечно, у нас есть большой челлендж, большой вызов, как правильно, эффективно, рационально использовать эти средства. Как вы понимаете, мы собираемся использовать их не на носки. Мы понимаем ваши ожидания. Вы сбрасывали на то, чтобы был "хлопок", и мы над этим работаем. "Хлопка" будет много", - пообещал Притула.
"Россияне рассчитывали на нашу панику, на наше отчаяние, на то, что мы будем хотеть сдаться или прекратить сопротивление, а мы с вами собрали средства на то, чтобы этих оккупантов становилось меньше", - добавил Стерненко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіщо купувати якщо можна одразу своїх?
А варіанти спитай у Пєті. Якщо він так хоче .
@saniolli
·
https://twitter.com/saniolli/status/1579767235568365568 4 ч
Притула пише, що русня розлютила українців і вони почали збирати на дрони. Цікаво, що має зробити русня, щоб розлютити монобільшість Слуг та екс-ОПЗЖ і її депутати направили гроші з Великого будівництва на ЗСУ?
Чи вони не українці?
1. дорожній фонд то гаманець ігоря валерійовича.
2. монобільшість слуг та залишки опзж, то слуги ігоря валерійовича.
То ви пропонуєте слугам ів залізти в гаманець ів та забрати звідти гроші?
Цікаве має бути кіно в цьому випадку.
До чого в Вашому дописі нації незрозуміло. Злодії національності не мають - "им какая разница, где воровать?"
прект реактивний ударний дрон ACE ONE
проект ударний дрон Сокіл-300
проект ракетна програма України
от кои б ви помогли б трохи
то ціни вам не було б
Тому думаю, що Притулі і Стерненку потрібно зв'язатися з Юрієм Касьяновим і з'ясувати, які там перспективи і яке потрібне фінансування заради яких результатів. Адже вони ЗАРАЗ ШУКАЮТЬ, КОМУ ЗАПЛАТИТИ!!! - цитата (Притула) :
"
Але результати збору перевищили всі очікування.
"Зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. Як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. Ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була "бавовна", і ми над цим працюємо. "Бавовни" буде багато", - пообіцяв Притула.
"
Джерело: