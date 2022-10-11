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Притула и Стерненко собрали на дроны-камикадзе 352 млн грн. ВИДЕО

Только за сутки украинцы передали активисту Сергею Стерненко и волонтеру Сергею Притуле 352 млн грн на закупку дронов-камикадзе.

Об этом Стерненко и Притула сообщили в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотели законтрактовать 50 ударных дронов-камикадзе и взять три "наземки" к ним. То есть, комплекс выглядит как 10 "птичек" и "наземка". Подготовить три группы, и чтобы они с этим всем работали. ... Весь этот кейс должен обойтись где-то в районе 100 млн грн", - рассказал Притула.

Но результаты сбора превысили все ожидания.

"Сейчас, конечно, у нас есть большой челлендж, большой вызов, как правильно, эффективно, рационально использовать эти средства. Как вы понимаете, мы собираемся использовать их не на носки. Мы понимаем ваши ожидания. Вы сбрасывали на то, чтобы был "хлопок", и мы над этим работаем. "Хлопка" будет много", - пообещал Притула.

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"Россияне рассчитывали на нашу панику, на наше отчаяние, на то, что мы будем хотеть сдаться или прекратить сопротивление, а мы с вами собрали средства на то, чтобы этих оккупантов становилось меньше", - добавил Стерненко.

сбор (300) Стерненко Сергей (394) Притула Сергей (84) дроны (3909)


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Топ комментарии
+33
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11.10.2022 16:06
+32
Мені подобається як хлопці збирають гроші. Та роблять добру справу від імені простих громадян. Молодці.
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11.10.2022 16:04
+21
Бачу з деяких коментарів, за порєбріком пригорає через швидкість, суму і майбутню бавовну ))) Вони думали нас залякати і затягнути в безглузді їхні перемовини, розраховані на нашу капітуляцію. От жеж телепні.
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11.10.2022 16:10
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слава українській маії.
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11.10.2022 16:05 Ответить
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11.10.2022 16:06 Ответить
это грязные намеки !!!
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11.10.2022 17:01 Ответить
Дехто і таких натяків не розуміє. Чи робить вигляд... Гниди.
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11.10.2022 17:38 Ответить
я думав, то умовно завтра можно буде купити умовну тисячу ГОТОВИХ дрончиків в умовній відомій турецбкій фірмі. Натомість мова йде про якийсь мало не дослідний взірець, який виготовляє підвальна київська контора. Яких , звісно, нема готових в наявності, тобто на імраді купуватимуть чіпи, на колінках паятимуть по одному бпла в місяць... шо за ?.. я шось не поняв.
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11.10.2022 16:31 Ответить
Зробіть краще. Поки Притула не розчаровував.
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11.10.2022 17:39 Ответить
Остаток на киллера переведите - там куйло замочить, лаврушку ,шойгушку....
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11.10.2022 16:04 Ответить
Мені подобається як хлопці збирають гроші. Та роблять добру справу від імені простих громадян. Молодці.
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11.10.2022 16:04 Ответить
По восемь гривен. 8*40=320. Но не суть.
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11.10.2022 16:05 Ответить
вчи мову ..несцуть
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11.10.2022 21:15 Ответить
Ти посібник з арифметики зкурив?
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11.10.2022 16:06 Ответить
знаю людей,які 100000 скинули.
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11.10.2022 16:06 Ответить
Ванька, йди вчись, нерусь...
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11.10.2022 16:15 Ответить
Помиляються один раз, а не тричи... Йди в спам, Ванька !
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11.10.2022 16:22 Ответить
У вас ник должен быть "Радоздь" - чтоб поддержать реноме
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11.10.2022 16:23 Ответить
А чому не взяти проект Касьянова - фахівця з дронобудування, прилади якого успішно використовуються окремими підрозділами ЗСУ?
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11.10.2022 16:05 Ответить
а тобі що за бугром видніше..дезертир.
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11.10.2022 21:17 Ответить
якби з них робили контрольовану опозицію і як запасний варіант, то підібрали б 2-ох єврейчиків - а це українці і на них покластися цілком не можна - можуть згадати про свій народ
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11.10.2022 16:12 Ответить
Звичайно й етнічні українці продаються тим же євреям - так навіщо ризикувати і робити не потрібні ходи?

Навіщо купувати якщо можна одразу своїх?
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11.10.2022 16:19 Ответить
украінці непродаються нікому. продаються зрадники...
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11.10.2022 21:19 Ответить
А без Петрі ні як?
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11.10.2022 16:15 Ответить
Глазков, можно и без Пети. Но тогда придётся вернуть все, что Петин фонд 50/50 с волонтёрами задонатил на оборону. А твой избранник мультимиллионер Зеля это возместит. Подходит такой вариант? 🤣😂🤣
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11.10.2022 16:40 Ответить
Васильєв , стаття нє о Пєті та Маричкі. Тут головні герої інші люди.
А варіанти спитай у Пєті. Якщо він так хоче .
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11.10.2022 17:24 Ответить
Тебе заспамлять, заспамлять свідки ЗЕ(
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11.10.2022 16:26 Ответить
справа хороша, але хотілося б не легкі дрони, які вони показували, а важкі як іранські шахіди - що бити в глибину Московії
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11.10.2022 16:09 Ответить
Бачу з деяких коментарів, за порєбріком пригорає через швидкість, суму і майбутню бавовну ))) Вони думали нас залякати і затягнути в безглузді їхні перемовини, розраховані на нашу капітуляцію. От жеж телепні.
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11.10.2022 16:10 Ответить
Грошей зібрали багато молодці. Але на них потрібно придбати дійсно ефективні гаджети. А ТТХ цих дронів скажемо чесно слабкі, а ціна огого
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11.10.2022 16:10 Ответить
Не мільчеши тут, ванька... В спам !
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11.10.2022 16:20 Ответить
А зеленые выпускали Жданова и Арестовича, рассказать про смешные иранские дроны.
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11.10.2022 16:29 Ответить
Америка говорила про эти дроны с августа. Причем было понятно что они будут бить не по маневренной артиллерии, а по стационарным объектам.
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11.10.2022 16:33 Ответить
лапоть..згинь в канаву..задовбав своім вонючим і смердючим
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11.10.2022 21:22 Ответить
В нас не було електрики. Тіко появилась, бачу збір на помсту. Але вже закрили. Ну я на той фонд скинув, мо шось друге замутять.
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11.10.2022 16:38 Ответить
Будем сподіватись на "гарні" цілі. Пора вже кацапу щупальця відрубати.
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11.10.2022 16:38 Ответить
Скільки ботів під цю новину набігло, не подобається їм все ))
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11.10.2022 16:38 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1579767235568365568 4 ч

Притула пише, що русня розлютила українців і вони почали збирати на дрони. Цікаво, що має зробити русня, щоб розлютити монобільшість Слуг та екс-ОПЗЖ і її депутати направили гроші з Великого будівництва на ЗСУ?
Чи вони не українці?
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11.10.2022 16:54 Ответить
Ви некоректно описали ситуацію, а саме:
1. дорожній фонд то гаманець ігоря валерійовича.
2. монобільшість слуг та залишки опзж, то слуги ігоря валерійовича.

То ви пропонуєте слугам ів залізти в гаманець ів та забрати звідти гроші?
Цікаве має бути кіно в цьому випадку.
До чого в Вашому дописі нації незрозуміло. Злодії національності не мають - "им какая разница, где воровать?"
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11.10.2022 17:17 Ответить
Якщо Ігоря Валеріча передати ФБР, то через тиждень в нас буде ескадрілья F16 та 50 Абрамсів.
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11.10.2022 19:12 Ответить
там украінців 3 процента...
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11.10.2022 21:23 Ответить
Давайте Котики, покупайте дроны , мы тут все перечисляем , сколько можем , главное не подведите, и не воруйте , а деньги будут
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11.10.2022 17:27 Ответить
не суди по собі.. хлопці діло роблять..
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11.10.2022 21:24 Ответить
Чуваки запускають виробництво дронів в Україні - можливо краще їм донатити, а не на закупівлю за кордоном, одноразово... За такі гроші можна відкрити фабрику по виробництву, десь у Польщі, наприклад.
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11.10.2022 17:46 Ответить
ти ще мозамбік предложи..тут будемо робити на своій землі..
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11.10.2022 21:26 Ответить
А скільки разів будеш "робити на своїй землі"? Це буде приоритетна ціль для русні.
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13.10.2022 01:13 Ответить
скікі треба стіки і будемо робити. ляше.
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28.10.2022 14:57 Ответить
єсть три проекта які потребують срочно помощі волонтерів
прект реактивний ударний дрон ACE ONE
проект ударний дрон Сокіл-300
проект ракетна програма України
от кои б ви помогли б трохи
то ціни вам не було б
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11.10.2022 17:51 Ответить
Нажаль за 8 років не збудовано патронного заводу. Безпілотники і ракетобудування нікого із влади не турбувало
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11.10.2022 19:20 Ответить
А якщо кацапа начинити вибухівкою та заперти в танк з літерою Z і підірвати, то це що буде?Дрон-камікадZе чи щось інше?
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11.10.2022 18:02 Ответить
А вы потрусите хорошо семейку зеленского!! Они на великому крадивницви на дорогах и на офшорах украли бабла не на одину сотню дронов!!! Потом ворюгу Арахамию который наварил на офшорах импорте электроэнеогии из россии и беларуси для самого жадного ворюги коломойского несколько сот милллионоа долларов!! хватит грабить нищий народ Украины и давить на жалость!! Грабьте ворюг-миллиардеров украины!!
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11.10.2022 18:26 Ответить
Коли збирав Гончаренко на антидронові рушниці то за пару днів зібрали ледь пару лямів... вся країна. При середньому донаті від пересічних громадян в 100-200 гр , казати що зібрав більше мільона за добу з цих громадян - це відбірна сцянина в очі, вже не кажу про 200 мільонів. Народ ніколи не збере більше 2-3 лямів, та й то за тиждень, не менше. Це звичайно добре що хтось йому задонатив 199 лямів, але сцяти в очі то не є добре.
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11.10.2022 18:53 Ответить
У нас по 5000 перечисляют
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11.10.2022 20:45 Ответить
Юрій Касьянов шукає фінансування на дрони - каже, що за 120 млн. у нього дрони будуть такі, що і в Москві цілі знищити зможуть -

Тому думаю, що Притулі і Стерненку потрібно зв'язатися з Юрієм Касьяновим і з'ясувати, які там перспективи і яке потрібне фінансування заради яких результатів. Адже вони ЗАРАЗ ШУКАЮТЬ, КОМУ ЗАПЛАТИТИ!!! - цитата (Притула) :
"
Але результати збору перевищили всі очікування.

"Зараз, звичайно, у нас є великий челендж, великий виклик, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. Як ви розумієте, ми збираємося використати їх не на шкарпетки. Ми розуміємо ваші очікування. Ви скидали на те, щоб була "бавовна", і ми над цим працюємо. "Бавовни" буде багато", - пообіцяв Притула.
"
Джерело:
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12.10.2022 05:40 Ответить
Що ж ви такі наївні... Спочатку "велике будівництво", тепер "велике волонтерство". Податків нема, грощі з'являються з повітря, "українці донатять мільйони щохвилини". А далі "купляються" супутники, фотки з яких ніхто не бачить, підручники з історії України, де факти перекручено, білборди рекламні, а зрештою - і нова політична фігура для виборів. За гроші українців їм вливають чергове лайно у вуха, на 100% використовуючи адмінресурс. Зелені потвори розуміють, що після війни їм треба якось вижити, і прокачують цих персонажів.
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13.10.2022 01:18 Ответить
 
 