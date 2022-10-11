Притула и Стерненко собрали на дроны-камикадзе 352 млн грн. ВИДЕО

Только за сутки украинцы передали активисту Сергею Стерненко и волонтеру Сергею Притуле 352 млн грн на закупку дронов-камикадзе.

Об этом Стерненко и Притула сообщили в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотели законтрактовать 50 ударных дронов-камикадзе и взять три "наземки" к ним. То есть, комплекс выглядит как 10 "птичек" и "наземка". Подготовить три группы, и чтобы они с этим всем работали. ... Весь этот кейс должен обойтись где-то в районе 100 млн грн", - рассказал Притула.

Но результаты сбора превысили все ожидания.

"Сейчас, конечно, у нас есть большой челлендж, большой вызов, как правильно, эффективно, рационально использовать эти средства. Как вы понимаете, мы собираемся использовать их не на носки. Мы понимаем ваши ожидания. Вы сбрасывали на то, чтобы был "хлопок", и мы над этим работаем. "Хлопка" будет много", - пообещал Притула.

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"Россияне рассчитывали на нашу панику, на наше отчаяние, на то, что мы будем хотеть сдаться или прекратить сопротивление, а мы с вами собрали средства на то, чтобы этих оккупантов становилось меньше", - добавил Стерненко.