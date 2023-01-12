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АЭС (479) МАГАТЭ (260) Украина (44300)

МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

магате

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ривненской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС.

Отмечается, что эксперты будут вести мониторинг режима безопасности в условиях войны и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу атомных электростанций.

Читайте также: На все украинские АЭС прибудут мониторинговые миссии МАГАТЭ, - "Госатомрегулирование"

Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибудет с визитом в Украину. После этого планирует посетить Россию.
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Топ комментарии
+9
Будуть слідкувати, щоб Україна не заникала ядерні відходи для "брудної" бомби. Чи нявність інспекторів вбереже АЕС від захоплень та обстрілів?
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12.01.2023 20:38
+7
А на кацапських?
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12.01.2023 20:36
+5
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12.01.2023 20:48
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А на кацапських?
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12.01.2023 20:36 Ответить
Нах нам кацапски?
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12.01.2023 21:44 Ответить
Будуть слідкувати, щоб Україна не заникала ядерні відходи для "брудної" бомби. Чи нявність інспекторів вбереже АЕС від захоплень та обстрілів?
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12.01.2023 20:38 Ответить
Если вы не понимаете важности этих миссий, то не надо комментировать.
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12.01.2023 21:46 Ответить
Поясніть "важность місій", прошу дуже.
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12.01.2023 22:06 Ответить
Поясню, только позже, видимо завтра, сейчас вынужден прерваться
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12.01.2023 22:16 Ответить
Так i будеш,кацапчику, завжди прерваный ....
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12.01.2023 23:38 Ответить
Мадам, бл*дей не замовляли,, не напружуйтесь.
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13.01.2023 10:17 Ответить
Опа гангам стайл !
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12.01.2023 20:42 Ответить
А толку від них?
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12.01.2023 20:47 Ответить
Тут пан Wlad West знає про "важность місій", може пояснить, і ми будемо знати.
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12.01.2023 22:08 Ответить
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12.01.2023 20:48 Ответить
Дешевле для мониторинга установить датчики, пользы больше, расходов меньше.
Еще можно разместить своих наблюдателей на станциях тех стран, откуда поставляется военная помощь Украины.
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12.01.2023 21:15 Ответить
Список датчиков необходимых к установке дайте, плиз.
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12.01.2023 21:43 Ответить
Навколо кожної АЕС створено зону моніторінгу МАГАТЕ.
Іноді МАГАТЕ перекладає деякі дії спостереження, державної інспекції ядерного регулювання на ЗАЕС, так, їх вже там немає але від самих представників МАГАТЕ, які живуть на ЗАЕС, ніякого толку з них, ніяких заяв у частині ядерної безпеки від них не було, хоча вони можуть сміливо це робити, а вони, як датчики сапфір. Ці представники вже у дружніх стосунках з росатомом на ЗАЕС.
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13.01.2023 10:05 Ответить
Международные представители будут регистрировать и документировать такие факты, как ракетные обстрелы со стороны русни. А обстрел атомных объектов - это, по международным правилам, акт терроризма. Это будут очень важные свидетельства преступлений параши.
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13.01.2023 11:22 Ответить
После регистрации, должно быть оглашение хоть каких-то актов терроризма. Когда по ЗАЭС стреляли орки, то они там, как мыши сидели, жалею, что не по ним на 4 этаж прилетело. Рядом со СХОЯТ прилетело и ноль реакции от них или от Гросси, потому что на хорошем подсосе от россии и один из замов Гросси россиянин.
Надежда на Польшу и Литву которые настаивают на санкциях против россии в области ядерной энергетики. На ЗАЭС с такими условиями эксплуатации, может произойти нештатная ситуация и тогда всей Европе трындец.
Никаких сагкций росатому от магатэ нет, мир должен пересмотреть статус этой организации, а может просто надо сменить руководителя.
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13.01.2023 17:49 Ответить
Они регистрируют и это станет материалом для санкций и судов (надеюсь они состоятся).
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13.01.2023 18:15 Ответить
ОБСЕ с 2014 года тоже регистрировали.
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13.01.2023 19:59 Ответить
На вони тут на? Толку, як з козла молока.
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12.01.2023 21:22 Ответить
Краще б розмістили не ЗАЕС та слідкували що там окупанти роблять.
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12.01.2023 21:27 Ответить
А оттуда убрали наблюдателей? Я шота пропустил?
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12.01.2023 21:41 Ответить
Імітація бурхливої роботи. А наглядатимуть інспектора з росії.
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12.01.2023 22:02 Ответить
И зачем нужны эти бесполезные персонажи?
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12.01.2023 22:09 Ответить
Будуть стучати фсб про секрети українських АЕС ЗА БАБКИ
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13.01.2023 00:12 Ответить
 
 