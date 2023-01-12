МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех украинских АЭС, - СМИ
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в ходе визита главы агентства Рафаэля Гросси в Украину разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ривненской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС.
Отмечается, что эксперты будут вести мониторинг режима безопасности в условиях войны и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу атомных электростанций.
Напомним, ранее сообщалось о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибудет с визитом в Украину. После этого планирует посетить Россию.
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Еще можно разместить своих наблюдателей на станциях тех стран, откуда поставляется военная помощь Украины.
Іноді МАГАТЕ перекладає деякі дії спостереження, державної інспекції ядерного регулювання на ЗАЕС, так, їх вже там немає але від самих представників МАГАТЕ, які живуть на ЗАЕС, ніякого толку з них, ніяких заяв у частині ядерної безпеки від них не було, хоча вони можуть сміливо це робити, а вони, як датчики сапфір. Ці представники вже у дружніх стосунках з росатомом на ЗАЕС.
Надежда на Польшу и Литву которые настаивают на санкциях против россии в области ядерной энергетики. На ЗАЭС с такими условиями эксплуатации, может произойти нештатная ситуация и тогда всей Европе трындец.
Никаких сагкций росатому от магатэ нет, мир должен пересмотреть статус этой организации, а может просто надо сменить руководителя.