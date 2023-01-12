Европейцы боятся распространения войны за пределы Украины, - опрос
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
81 процент граждан ЕС, опрошенных проектом "Евробарометр" по заказу Европейского парламента, опасаются распространения войны с Украины на другие страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Наибольшее количество обеспокоенных распространением войны за пределы Украины оказалось на Мальте - 93 процента респондентов, в Португалии (91), Польше (91) и Литве (90 процентов). Этот страх особенно распространен среди женщин и людей постарше. Кроме того, по крайней мере, 74 процента респондентов обеспокоены ядерной угрозой, а 72 процента - угрозами для общих европейских ценностей, таких как свобода и демократия.
В то же время, война России против Украины укрепила поддержку гражданами ЕС: 62 процента положительно оценивают членство в Евросоюзе. Это один из самых высоких результатов за всю историю с 2007 года, говорится в исследовании.
Больше европейцев беспокоит рост стоимости жизни - этот вопрос актуален для 93 процентов респондентов. В настоящее время большинство граждан не удовлетворены действиями, предпринятыми ни правительствами стран, ни на уровне ЕС для борьбы с ростом стоимости жизни. На втором месте по количеству беспокойства с результатом 82 процента оказалась угроза бедности и социальной изоляции.
Опрос также показал, что среди жителей стран-членов ЕС есть стабильная поддержка Украины: 74 процента респондентов одобряют в целом поддержку после полномасштабного вторжения России. В частности, санкции против РФ, финансовую, военную и гуманитарную помощь. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Швеции – 97 процентов, Финляндии – 95, Нидерландах – 93, Португалии – 92 и Дании – 92 процента.
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де після Перемоги будемо асвальт брати на Велике відновництво?
Дякуйте що допомга є від союзників хочь яка, а сказали б словами "найвялічнєшаго лідора" - "Я вам, нічєго нє должєн" .
Оце так ви дякуєте тим, без кого вже давно би строєм в піонерських галстуках ходили? Інколи деякі хохли бувають ще чмошніше за кацапів.
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Чисто заради цікавості, ви за кого голосували в другому турі президентських виборів?
**********&рф&кацап - ПНХ.
Так, це НАТО інфантильне - не переплутайте!
Але чи протестували люди? Хтось якісь мітинги пам'ятає? Навряд чи. А тому можна сказати, що народ не був проти, то чого звинувачувати владу, якщо народ тоді не був проти???
А чи був народ за вступ до НАТО? У 2000 році? У 2010? Не був. І у 2012 не був. То чого нам НАТО щось зобов'язане зараз, якщо всього 10 років тому Україна не хотіла в НАТО? Громадяни НАТО зараз повинні ризикувати життям своїм та своїх дітей заради такої України? Ми їм маємо бути вдячні за те, що не кинули нас у цій війні, хоча могли б.
Я не кажу обов'язково про жодні революції, але коли людям щось дуже не подобається - вони це висловлюють разом. Значить, відмова від ядерної зброї не сприймалась як щось погане, а відмова від дальнобійних ракет взагалі всім була байдужа, якісь там стратегічні бомбардувальники - ну кому вони потрібні?
Та що казати про ті часи, коли у 2019 люди повірили, що це Порошенку вигідна війна і що її можна закінчити поступками? Люди можуть робити помилки, але потрібно ці помилки сприймати як є - як свої власні помилки, а не звинувачувати громадян країн НАТО, що вони не хочуть заради нас ризикувати життям своїх сімей!!!
Нато пропагує демократію, свободу слова, бла бла бла. А на Крим та Донбас були "очі закриті". Ну і правда, а для чого їм лізти в чужий "міжсобойчик". Тим часом всяка рашинська срань спокійно там облаштувалася в їхніх медіа. Політикам жеж гроші не пахли кров'ю убієнних українців. А "причесані" європейці ні чим не гірше імперської шушвалі. Теж вважають, що вони нікому не по зубам. Тому і сильно і не зважали ні на русню, ні на "правдивість" їхніх медіа. Все до поки смажений півень не клюне.
путлеру тоді дуже пощастило, що провідні ролі в ЄС грали такі собі Чемберлени - у Німеччині, Франції, а у США був слабкий Обама, якого змінив взагалі великий прихильник куйла на прізвище Трамп. А в України тоді навіть армії не було, не кажучи вже про зброю.
А "причесані" європейці ні чим не гірше імперської шушвалі
Яка гарна та вдячна позиція по відношенню до тих, хто нам не зобов'язаний нічого, але все одно допомагає. Чи, може, Україна в НАТО і нам зобов'язані? Про НАТО почали замислюватись лише у 2014 році, а до того тільки грались у позаблоковість і братерство з кацапами.
Подякувати треба Байдену і Європі, що не покинули нас минулого року. Якби таке сталося у 2014, при Меркель й інших "миротворцях", суверенна Україна могла зникнути. І, будь ласка, не треба про те, що Захід нібито у чомусь винен - в України після срср зброї було стільки, що могли б зараз і без західної допомоги навішати кацапам ******** навіть без "ядерки". Кучмі подякуйте й іншим, хто розпродав все. А Захід тепер коштами простих громадян оплачує Україні обороноздатність, яку Україна мала забезпечити собі сама за ці срані 30 років.
Ми не потопаємо у залежності від інших, ми топимо себе самих своїм вибором влади, починаючи від Кравчука і з невеликою перервою між яником та Zеленським. Коли віддавали ядерну зброю - нарід не заперечував. Коли віддавали стратегічні бомбардувальники і ракети дальністю 2500 км - всі мовчали. Коли продавали величезну кількість різноманітної техніки - всі спостерігали. А тепер хтось інший мусить нас власним коштом і ризикуючи життями власних громадян озброювати.
Ні, жодні зарубіжні політики нічого нам не винні, це не вони нас роззброїли у 90-ті-2000-ні, вони могли нас вмовляти відмовитись від окремих озброєнь, але рішення приймали українські політики, таке саме як і не рухатись до членства в НАТО, бо більшість українців про це не замислювалась аж до 2014 року. Самі винуваті. Країни Балтії та Польща вступили до ЄС і НАТО і їх ніхто не завойовує, а Україна гралась у дружбу і братерство з тим, хто нас і за країну не вважав.
Зрозумійте одне, в народу ніколи нічого не питали. Ніколи.
Наведу принцип. Сусід зверху, завжди заливає мене, але напрягаються з цього приводу сусіди підімною. Я їм теж кажу, йдіть і розбирайтесь. І на останок, ЕС живе добре тому, що інші країни живуть гірше. Це закономірність.
А політики нам винні по саму кришку гробу. Чому? Тому що, вже 10ок років західні медіа дозволяють нести пургу і срати у вуха європейців. Самі винуваті. Тому порівнювати ЕС та Україну, це як порівнювати трактор з мерседесом. Де останній взагалі ні на, що не годний.
Тролі паляться на цьому постійно. Хтось із них назве американців "америкосами". Хтось із них назве ліберальних політиків "ліберастами". Хтось із них звинуватить Захід у тому, що "інші країни" живуть у бідності. Хтось із них назве Байдена "бідоном". Хтось з них скаже, що у війні винен Захід. На жаль, такі противники Заходу є і в Україні, нехай би просто мовчали, але ні - вони постійно намагаються інфікувати інших цією рашистською хворобою.
Поэтому НАТО так осторожничает с номенклатурой поставок. Войны никто не хочет. Надо было не с кацапами заигрывать во внеблоковость, а стремиться в НАТО.