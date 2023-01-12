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Европейцы боятся распространения войны за пределы Украины, - опрос

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

донеччина,війна,обстріл,руйнування

81 процент граждан ЕС, опрошенных проектом "Евробарометр" по заказу Европейского парламента, опасаются распространения войны с Украины на другие страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Наибольшее количество обеспокоенных распространением войны за пределы Украины оказалось на Мальте - 93 процента респондентов, в Португалии (91), Польше (91) и Литве (90 процентов). Этот страх особенно распространен среди женщин и людей постарше. Кроме того, по крайней мере, 74 процента респондентов обеспокоены ядерной угрозой, а 72 процента - угрозами для общих европейских ценностей, таких как свобода и демократия.

В то же время, война России против Украины укрепила поддержку гражданами ЕС: 62 процента положительно оценивают членство в Евросоюзе. Это один из самых высоких результатов за всю историю с 2007 года, говорится в исследовании.

Больше европейцев беспокоит рост стоимости жизни - этот вопрос актуален для 93 процентов респондентов. В настоящее время большинство граждан не удовлетворены действиями, предпринятыми ни правительствами стран, ни на уровне ЕС для борьбы с ростом стоимости жизни. На втором месте по количеству беспокойства с результатом 82 процента оказалась угроза бедности и социальной изоляции.

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Опрос также показал, что среди жителей стран-членов ЕС есть стабильная поддержка Украины: 74 процента респондентов одобряют в целом поддержку после полномасштабного вторжения России. В частности, санкции против РФ, финансовую, военную и гуманитарную помощь. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Швеции – 97 процентов, Финляндии – 95, Нидерландах – 93, Португалии – 92 и Дании – 92 процента.
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Топ комментарии
+8
в белгородской области тоже боятся расширения. В этом их сходство.
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12.01.2023 21:28
+8
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12.01.2023 21:48
+7
Надо им перестать сраться в штаны и уничтожить парашу всем миром.
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12.01.2023 21:36
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в белгородской области тоже боятся расширения. В этом их сходство.
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12.01.2023 21:28 Ответить
но есть и бесстрашные
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12.01.2023 21:30 Ответить
Мені видається, що на Заході цим стурбована переважна більшість простих людей, а можновладцям якось погуй.
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12.01.2023 21:31 Ответить
ну німці мабуть не бояться, давати танки не спішаться, сподіваються що кацапів у Східній Європі зупинять чи що?
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12.01.2023 21:32 Ответить
Надо им перестать сраться в штаны и уничтожить парашу всем миром.
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12.01.2023 21:36 Ответить
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12.01.2023 21:40 Ответить
Они уподобаются русне. Только русня ccытся и cpeтcя в штаны в пьяном угаре, от боярышника или стекломоя. А надев форму, вдруг резко превращается в угрозу для НАТО, в глазах европейцев. Где европейские яйца... боятся спидозных и гепатитных наркош, цирозных бухарей.
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13.01.2023 08:34 Ответить
ну да, с одной стороны все убиваются и только и ноют за вартість життя, с другой стороны - уровень планирования лыжных и летних урлаубов уже как бы вышел на доковидный уровень, по предварительной статистике. и никто не собирается от них отказываться. да и места в "общепите" просто навскидку не закажеш, за неделю бронировать надо, конец недели вообще там забит полностью.
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12.01.2023 21:45 Ответить
це знімають стрес
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13.01.2023 05:09 Ответить
🤮
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12.01.2023 21:47 Ответить
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12.01.2023 21:48 Ответить
а то!
де після Перемоги будемо асвальт брати на Велике відновництво?
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12.01.2023 22:12 Ответить
Найдемо де брати. А свое виробництво запустити що неможливо?
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13.01.2023 01:56 Ответить
Якщо будуть телитися з постачанням озброєння то так і буде, а щє європейці залюбки пускають росіян мразотрих до себе
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12.01.2023 21:52 Ответить
вони засцяли і хочуть,щоб ми змирилися з втратою територій, тому не дають того,що треба для наступу. Навіть тих 10 леопардів,які ще нам ніхто не дав, то крапля в морі. Все інше просто гра на лохторат - 'ми круті,ми Україні допомагаємо і не хочемо дуже розізлити путіна,бо думаємо про вас одночасно, голосуйте за нас'. То де наші 'иліти' будуть брати танки і все інше? Тривала війна - то випробування не з легких, нас ставлять у повну залежність від Заходу.
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12.01.2023 21:54 Ответить
У залежність ви поставили сами себе у 2019 році, обравши президентом того кого обрали.
Дякуйте що допомга є від союзників хочь яка, а сказали б словами "найвялічнєшаго лідора" - "Я вам, нічєго нє должєн" .
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12.01.2023 22:26 Ответить
Так давайте зброю щоб не боятися.Задовбали.
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12.01.2023 21:58 Ответить
"вони засцяли", "Надо им перестать сраться", "підари"...

Оце так ви дякуєте тим, без кого вже давно би строєм в піонерських галстуках ходили? Інколи деякі хохли бувають ще чмошніше за кацапів.
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12.01.2023 22:04 Ответить
Ти наївний, ніхто нічого не робить без вигоди для себе в цьому світі, жодна країна. Те,що вони нам дали - це купа радянської зброї,яка й так підпадала під утилізацію, а західна зброя зробила собі чудову рекламу, виробники зброї у захваті, вони у найбільшому прибутку. А те,що не дають наступальної зброї - це тільки політичне рішення, бо хочуть підводити до революції в росії повільно, а для нас це жахливо, бо невідомо чим це закінчиться. Якщо буде революція в росії, то ми повернемо свої території,а якщо ні? і коли це реально може статися?скільки людей у нас має загинути,поки кацапи прозріють і на щось наважаться?
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12.01.2023 22:22 Ответить
Так що? Таки НАТАвиновата?
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12.01.2023 22:36 Ответить
Кацапи не здатні на революцію. Розпад федерації відбудеться в процесі громадянської війни за контроль над багатими ресурсами територіями. Іншими словами, замість одного великого паханату утвориться 5-10. Ми дуже в цьому зацікавлені. Але все це відбудеться не "до", а "після" того як ми випхаємо кацапів з України та ізолюємо дикунів за поребриком. Нам пофіг "прозріють" вони чи ні - "Нам своє робить!"
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12.01.2023 23:07 Ответить
Люда, ви не ображайтеся, але такі хахли як ви - це наймерзенніший різновид хахлів. Вам дали допомогу на мільярди баксів, бо ви все своє просрали і вам ще й подякувати повинні, шо ви ту допомогу прийняли? Всесвіт крутится навколо Українців?
--
Чисто заради цікавості, ви за кого голосували в другому турі президентських виборів?
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13.01.2023 00:49 Ответить
По правде говоря не понятно, чего боится Мальта и Португалия где мордор находится в другой стороне Европы. Польшу и Литву понимаю, там нечисть совсем рядом. В Латвии и Эстонии тоже немного стрёмно, но не из за Мордора а огромного количества кацапских колонистов, которые понаехали во время совка. Между ними сторонников Путина и нападения на Украину добрая половина как минимум.
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12.01.2023 22:07 Ответить
Чим швидше Засрашка атакує хочь одну з країн НАТО - тим швидше ***** й його кодлі нелюдей-терористів кінець, як й війні. Й *****- син Сатани це розуміє, тому нікуди війна не пошириться.
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12.01.2023 22:23 Ответить
Й ніхто, принаймні у Британії, не боїться Засрашки.
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12.01.2023 22:28 Ответить
У Британії ніколи не боялися,там тільки роздмухували
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12.01.2023 22:47 Ответить
Sergey (путин-*****) Azarov (рф- страна террорист) 5d9b59a6 (кацап- раб *********** на швабре).
**********&рф&кацап - ПНХ.
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13.01.2023 01:29 Ответить
Пусть дальше динамят с поставками и тогда точно что то поймут.
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12.01.2023 22:34 Ответить
Нато це зборіще інфантілів. Бо нема в них єдності та єдинства. Є стаття 5, за яку неікому не хочеться вмирати. Саме тому, вся брудна робота дісталася нам. За це нас попіарили, погладили по маківці і наобіцяли з три короби. Аби тільки не кіпішували дуже.
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12.01.2023 22:42 Ответить
Скажімо, кацапи 24 лютого напали б не на Україну, а на Польщу. Скільки б відсотків українських військовозобов'язаних з 18 до 60 років зголосилися піти добровольцями на війну НАТО проти *****, пам'ятаючи, що у ***** є ядерна зброя? От і не треба судити "інфантілів" за те, що не готові вступати у війну лише заради надання Україні озброєння, а судити потрібно самих себе, що всю незалежну історію обирали бозна кого, просрали ядерну зброю, просрали ракети середньої дальності (2,5 тис. км), просрали танки, літаки, а теперь НАТО вам чимось винне.

Так, це НАТО інфантильне - не переплутайте!
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12.01.2023 23:06 Ответить
Себе судити? А ви думаєте могли повпливати якось на вибори? На ЯО яке передали? Думаю ні. Ні ви, ні я не могли цьому зашкодити. Ми з вами ще з часів незалежності живемо у вигаданій імітації чесних виборів. Нам баранам просто дозволили повірити в якусь незалежність там і тд. Нажаль ми молода держава з якої всі тікають, бо тут нема перспектив. Бо тут якщо ти з чимось не згоден чи не хочеш робити те що, кажуть, за це відкривають кримінальні провадження і саджають.
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12.01.2023 23:14 Ответить
Жодних масових протестів проти відмови від ядерної зброї щось не пам'ятаю. Як і проти передачі стратегічних бомбардувальників. Як і проти передачі 575 ракет класу повітря-земля дальністю - ще раз - дві з половиною тисячі кілометрів. Якого взагалі біса було приймати участь у всіх тих угодах про роззброєння - нас ніхто не міг ні до чого примусити, у нас був третій ядерний потенціал, більше ядерної зброї було лише в США та русні. А що ми отримали за роззброєння? Може, багатомільярдні кредити з дуже низьким відсотком річних? Та хер там.

Але чи протестували люди? Хтось якісь мітинги пам'ятає? Навряд чи. А тому можна сказати, що народ не був проти, то чого звинувачувати владу, якщо народ тоді не був проти???

А чи був народ за вступ до НАТО? У 2000 році? У 2010? Не був. І у 2012 не був. То чого нам НАТО щось зобов'язане зараз, якщо всього 10 років тому Україна не хотіла в НАТО? Громадяни НАТО зараз повинні ризикувати життям своїм та своїх дітей заради такої України? Ми їм маємо бути вдячні за те, що не кинули нас у цій війні, хоча могли б.
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12.01.2023 23:28 Ответить
А людей хтось питав? Проводив референдум? По озброєнню, так і взагалі референдумів не буває. За то було багато телевізорів і сцанини в очі і вуха. Кучма все виміняв на дешевий газ і все. Було тепло? зручно? То звідки взятися протестам коли дупа в теплі? А на останок ми аграрна країна, в якої її зброя це хліб. Як би не було іронічно, але їжа цінніша за патрони
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12.01.2023 23:36 Ответить
Людей не питали у 2004 та у 2014, щось це не завадило людям змусити владу, щоб їх почули.
Я не кажу обов'язково про жодні революції, але коли людям щось дуже не подобається - вони це висловлюють разом. Значить, відмова від ядерної зброї не сприймалась як щось погане, а відмова від дальнобійних ракет взагалі всім була байдужа, якісь там стратегічні бомбардувальники - ну кому вони потрібні?

Та що казати про ті часи, коли у 2019 люди повірили, що це Порошенку вигідна війна і що її можна закінчити поступками? Люди можуть робити помилки, але потрібно ці помилки сприймати як є - як свої власні помилки, а не звинувачувати громадян країн НАТО, що вони не хочуть заради нас ризикувати життям своїх сімей!!!
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12.01.2023 23:56 Ответить
Нажаль, питати в людей тепер не об'єктивно. Якби не куплені голоси, якби не продажна масовка з тітушками, якби... не надто багато якби. Ми би вже давно визначилися. Але коли всю показуху оплачує пара осіб, бо вони через коліно та узурпаторство собі нагріли руки і тепер можуть впливати. При всьому цьому об'єктивність такого опитування буде нульова. А ще спікуляції. То на цінностях життєвих спікулюють, то на мовних, то на військових, то на соціальних. Головне щоб діяв принцип, розділяй та володарюй.
Нато пропагує демократію, свободу слова, бла бла бла. А на Крим та Донбас були "очі закриті". Ну і правда, а для чого їм лізти в чужий "міжсобойчик". Тим часом всяка рашинська срань спокійно там облаштувалася в їхніх медіа. Політикам жеж гроші не пахли кров'ю убієнних українців. А "причесані" європейці ні чим не гірше імперської шушвалі. Теж вважають, що вони нікому не по зубам. Тому і сильно і не зважали ні на русню, ні на "правдивість" їхніх медіа. Все до поки смажений півень не клюне.
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13.01.2023 00:38 Ответить
А на Крим та Донбас були "очі закриті"
путлеру тоді дуже пощастило, що провідні ролі в ЄС грали такі собі Чемберлени - у Німеччині, Франції, а у США був слабкий Обама, якого змінив взагалі великий прихильник куйла на прізвище Трамп. А в України тоді навіть армії не було, не кажучи вже про зброю.

А "причесані" європейці ні чим не гірше імперської шушвалі
Яка гарна та вдячна позиція по відношенню до тих, хто нам не зобов'язаний нічого, але все одно допомагає. Чи, може, Україна в НАТО і нам зобов'язані? Про НАТО почали замислюватись лише у 2014 році, а до того тільки грались у позаблоковість і братерство з кацапами.
Подякувати треба Байдену і Європі, що не покинули нас минулого року. Якби таке сталося у 2014, при Меркель й інших "миротворцях", суверенна Україна могла зникнути. І, будь ласка, не треба про те, що Захід нібито у чомусь винен - в України після срср зброї було стільки, що могли б зараз і без західної допомоги навішати кацапам ******** навіть без "ядерки". Кучмі подякуйте й іншим, хто розпродав все. А Захід тепер коштами простих громадян оплачує Україні обороноздатність, яку Україна мала забезпечити собі сама за ці срані 30 років.
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14.01.2023 23:53 Ответить
Ви поверхнево мислите. У вас немає операндів для міркувань. Правильних операндів. Вам, що подали, то всі і з'їли. На разі виборюємо одну незалежність і одночасно потопаємо в залежності від інших. То де незалежність га? Прості люди нам не винні, нам винні політики, як соучасники які мовчки дивилися як відривали Крим. Ви думаєте, в майбутньому всі будуть кумбая співати коли в єс та в нато візьмуть? Ні. Цінне лише своє. А свого в нас потім не буде нічого. Така ціна допомоги.
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15.01.2023 02:54 Ответить
А у Вас є щось крім загальнодоступної інформації та чиїхось припущень-фантазій?

Ми не потопаємо у залежності від інших, ми топимо себе самих своїм вибором влади, починаючи від Кравчука і з невеликою перервою між яником та Zеленським. Коли віддавали ядерну зброю - нарід не заперечував. Коли віддавали стратегічні бомбардувальники і ракети дальністю 2500 км - всі мовчали. Коли продавали величезну кількість різноманітної техніки - всі спостерігали. А тепер хтось інший мусить нас власним коштом і ризикуючи життями власних громадян озброювати.

Ні, жодні зарубіжні політики нічого нам не винні, це не вони нас роззброїли у 90-ті-2000-ні, вони могли нас вмовляти відмовитись від окремих озброєнь, але рішення приймали українські політики, таке саме як і не рухатись до членства в НАТО, бо більшість українців про це не замислювалась аж до 2014 року. Самі винуваті. Країни Балтії та Польща вступили до ЄС і НАТО і їх ніхто не завойовує, а Україна гралась у дружбу і братерство з тим, хто нас і за країну не вважав.
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15.01.2023 15:02 Ответить
Ви над то багато пишете не володіючи навіть військовою таємницею. Перестаньте. Якщо, я вам кажу, що нам винні, значить нам винні. А ви далі поверхнево мислите.
Зрозумійте одне, в народу ніколи нічого не питали. Ніколи.
Наведу принцип. Сусід зверху, завжди заливає мене, але напрягаються з цього приводу сусіди підімною. Я їм теж кажу, йдіть і розбирайтесь. І на останок, ЕС живе добре тому, що інші країни живуть гірше. Це закономірність.
А політики нам винні по саму кришку гробу. Чому? Тому що, вже 10ок років західні медіа дозволяють нести пургу і срати у вуха європейців. Самі винуваті. Тому порівнювати ЕС та Україну, це як порівнювати трактор з мерседесом. Де останній взагалі ні на, що не годний.
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15.01.2023 16:51 Ответить
Звісно, коли троль з реєстрацією від 15.09.2022 критикує Захід - йому треба вірити. Коли троль повторює рашистську пропаганду, що ЄС добре живе нібито за рахунок інших країн - йому треба вірити.

Тролі паляться на цьому постійно. Хтось із них назве американців "америкосами". Хтось із них назве ліберальних політиків "ліберастами". Хтось із них звинуватить Захід у тому, що "інші країни" живуть у бідності. Хтось із них назве Байдена "бідоном". Хтось з них скаже, що у війні винен Захід. На жаль, такі противники Заходу є і в Україні, нехай би просто мовчали, але ні - вони постійно намагаються інфікувати інших цією рашистською хворобою.
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19.01.2023 09:13 Ответить
Теперь вам понятно, для кого Столтенберг с упорством идиота повторял, что НАТО не будет стороной конфликта? Совсем не для *****. А для своих граждан, которые могли испугаться вступления в войну и запротестовать против помощи Украине.

Поэтому НАТО так осторожничает с номенклатурой поставок. Войны никто не хочет. Надо было не с кацапами заигрывать во внеблоковость, а стремиться в НАТО.
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12.01.2023 22:58 Ответить
Меркелиха заблокувала у 2008 році, щоб ***** не злити. Так би уже були, можливо в НАТО.
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13.01.2023 01:10 Ответить
У поляків генетичний код містить пам'ять про війну. Тому в них всюди,де тільки можна пам'ятники війську польському і свіжі квіти біля них. Тому вони й так допомогають,бо знають,хто такий кацап.
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13.01.2023 01:15 Ответить
Правильно бояться, а щоб фашистська здичавіла чужа орда не поширювалася, треба душити її у зародку. Бережіть Україну, як самого себе.
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13.01.2023 06:02 Ответить
Жирна та безпечна Європа не хоче втрачати свої досягнення і їх можна зрозуміти, вони реально класно живуть, а ми ще навіть не починали класно жити, а нас вже знищують одічалиє, які самі не живуть і нам не дадуть.
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15.01.2023 03:06 Ответить
 
 