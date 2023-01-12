Европейцы боятся распространения войны за пределы Украины, - опрос

81 процент граждан ЕС, опрошенных проектом "Евробарометр" по заказу Европейского парламента, опасаются распространения войны с Украины на другие страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Наибольшее количество обеспокоенных распространением войны за пределы Украины оказалось на Мальте - 93 процента респондентов, в Португалии (91), Польше (91) и Литве (90 процентов). Этот страх особенно распространен среди женщин и людей постарше. Кроме того, по крайней мере, 74 процента респондентов обеспокоены ядерной угрозой, а 72 процента - угрозами для общих европейских ценностей, таких как свобода и демократия.

В то же время, война России против Украины укрепила поддержку гражданами ЕС: 62 процента положительно оценивают членство в Евросоюзе. Это один из самых высоких результатов за всю историю с 2007 года, говорится в исследовании.

Больше европейцев беспокоит рост стоимости жизни - этот вопрос актуален для 93 процентов респондентов. В настоящее время большинство граждан не удовлетворены действиями, предпринятыми ни правительствами стран, ни на уровне ЕС для борьбы с ростом стоимости жизни. На втором месте по количеству беспокойства с результатом 82 процента оказалась угроза бедности и социальной изоляции.

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Опрос также показал, что среди жителей стран-членов ЕС есть стабильная поддержка Украины: 74 процента респондентов одобряют в целом поддержку после полномасштабного вторжения России. В частности, санкции против РФ, финансовую, военную и гуманитарную помощь. Самый высокий уровень поддержки зафиксирован в Швеции – 97 процентов, Финляндии – 95, Нидерландах – 93, Португалии – 92 и Дании – 92 процента.