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За 10 месяцев из российского плена удалось освободить 1696 украинцев, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін,звільнені

С начала полномасштабного российского вторжения Украина вернула из плена 1696 украинцев.

Об этом сообщил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Я собственными глазами видел, в каком состоянии они возвращаются на Родину. Они потеряли вес, не получали должной медицинской помощи, подвергались жестокому обращению. Это свидетельствует о том, что Россия не соблюдает Женевские конвенции", - написал он.

Украина, по словам Лубинца, военнопленным предоставляет нормальные условия содержания, питание и медицинскую помощь.

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Учитывая такую ситуацию, Украина заинтересована в привлечении "авторитетных международных институтов к налаживанию посреднических функций для посещения мест незаконного содержания граждан Украины и осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения их прав",  подчеркнул омбудсмен.
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12.01.2023 21:40 Ответить
Зелі здавати легше чим звільняти!
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12.01.2023 21:45 Ответить
Краще напишіть скільки здали. Нам відомо, що тільки в Маріуполі здали в полон на каторгу, а когось і на смерть більше 3-х тисяч. А скільки вивезли дітей?
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12.01.2023 21:55 Ответить
То поділіться даними і звідки їх взяли?
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12.01.2023 22:17 Ответить
https://suspilne.media/320988-u-lucku-akcia-na-pidtrimku-polonenih-zahisnikiv-i-medikiv-mariupola/

"Загальна кількість маріупольських полонених нікому невідома. Знаємо, що з Азовсталі виходило 2,5 тисячі воєнних, а з заводу Ілліча до 1,5 тисячі.
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13.01.2023 12:12 Ответить
Скільки з них цивільні він не хоче розповісти? І чим його організація всі ці місяці займалася, окрім перекладання папірців та піару її керівника? Вони ж постійно родичів цивільних, яких кацапи утримують в полоні, відфутболюють до Координаційного штабу, який займається військовополоненими. А що вони самі роблять, окрім того, щоб радити їм чекати???
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13.01.2023 01:20 Ответить
 
 