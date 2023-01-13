13 января в Киеве возобновляют движение скоростного трамвая

С 13 января возобновляется движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая 1 и 3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram киевского городского главы Виталия Кличко.

"С пятницы, 13 января, возобновляем движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: №1" ул. Старовокзальная - Михайловская Борщаговка и № 3 ул. Старовокзальная - ул. Семьи Сосниных", - говорится в сообщении.

Он отметил, что это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы.

Маршрут трамвая №1 будут обслуживать 10 единиц подвижного состава. Маршрут №3 - четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.

Также мэр сообщил, что временно работавшие автобусные маршруты №1Т и №3Т прекратят движение.

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