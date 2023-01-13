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Новости Киевские новости
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Киев (24549) Кличко (4515) трамвай (198) транспорт (1737)

13 января в Киеве возобновляют движение скоростного трамвая

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

трамвай

С 13 января возобновляется движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая 1 и 3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram киевского городского главы Виталия Кличко.

"С пятницы, 13 января, возобновляем движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: №1" ул. Старовокзальная - Михайловская Борщаговка и № 3 ул. Старовокзальная - ул. Семьи Сосниных", - говорится в сообщении.

Он отметил, что это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы.

Маршрут трамвая №1 будут обслуживать 10 единиц подвижного состава. Маршрут №3 - четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.

Также мэр сообщил, что временно работавшие автобусные маршруты №1Т и №3Т прекратят движение.

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Топ комментарии
+3
Для Бощаговки этот трамвай - связь с Киевом, это как метро.
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13.01.2023 05:58
+1
Так трамвай не очень много и потребляет

Как 20 квартир примерно
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12.01.2023 23:27
+1
И как тут не съязвить про отключения света?

Разве нельзя оставить 1/3 освещения в общественных местах - на улицах, даже в метро? Может, хватит на несколько "лишних" домов.

Временно повысьте плату за проезд, если нынешняя не покрывает платы за бензин. Но электространспорт там, где бытовые потребители сидят без света по 8-11 и более часов в сутки - это плохо попахивает.
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13.01.2023 00:02
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хочу трамвай до пущі та з пивком по лісі...
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12.01.2023 22:50 Ответить
По лісі на транваї?
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12.01.2023 22:53 Ответить
то ти не мєсний. На площі Шевченка береш у супермаркеті пиво, сідаєш на трамвай і хвилин 20 по лісі до пущі водиці, якщо тепло - можна й скупатися , а потім назад ще 20 хв....але зараз він не ходить(
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12.01.2023 23:02 Ответить
Трамвай номер 12, я на нем ездил в лес еще 50 лет тому, а на месте Минского масива были сады и поля с редиской, которую мы дети воровали и обчищали сады и на месте Виноградоря был совхоз, а трамвай ездил. А вместо пива мы собирали березовый сок.
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13.01.2023 11:16 Ответить
Як казали кремлівські пропагандони возитимуть на транваЯх БК на передову.
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12.01.2023 22:57 Ответить
Ну таке. Вчора вдень світла не було 11 годин. Плачуть, що заводам треба. А тут цілий трамвай...
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12.01.2023 23:08 Ответить
Нє, ну мені ***** в принципі ці відключення, але якось не дуже це гарно виглядає.
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12.01.2023 23:10 Ответить
Так трамвай не очень много и потребляет

Как 20 квартир примерно
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12.01.2023 23:27 Ответить
От Отрадного и аж до вокзала трамвай катится с горы - потребления почти нет.
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13.01.2023 06:22 Ответить
а в другую сторону его толкают пассажири?
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13.01.2023 10:04 Ответить
Нет они крутят динамомашины .
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13.01.2023 11:17 Ответить
)) то ви розумієте, що вічних двигунів нема, дуже було б добре, як би крутили 73 % ні
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13.01.2023 11:25 Ответить
за эти прое бы с электричеством ты тоже будешь отвечать
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12.01.2023 23:23 Ответить
Потому что "Энергетическая безопасность столицы Украины" была похерена
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12.01.2023 23:28 Ответить
И как тут не съязвить про отключения света?

Разве нельзя оставить 1/3 освещения в общественных местах - на улицах, даже в метро? Может, хватит на несколько "лишних" домов.

Временно повысьте плату за проезд, если нынешняя не покрывает платы за бензин. Но электространспорт там, где бытовые потребители сидят без света по 8-11 и более часов в сутки - это плохо попахивает.
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13.01.2023 00:02 Ответить
Для Бощаговки этот трамвай - связь с Киевом, это как метро.
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13.01.2023 05:58 Ответить
Разве в Киеве есть и "медленный" трамвай?
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13.01.2023 11:09 Ответить
Скоростной имеет выделенные пути и ни с кем не пересекается.
По сути - наземное метро.
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13.01.2023 11:16 Ответить
а буває підземний, тільки не в Києві ( Кривий Ріг)

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13.01.2023 11:30 Ответить
 
 