13 января в Киеве возобновляют движение скоростного трамвая
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С 13 января возобновляется движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая 1 и 3.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram киевского городского главы Виталия Кличко.
"С пятницы, 13 января, возобновляем движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: №1" ул. Старовокзальная - Михайловская Борщаговка и № 3 ул. Старовокзальная - ул. Семьи Сосниных", - говорится в сообщении.
Он отметил, что это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы.
Маршрут трамвая №1 будут обслуживать 10 единиц подвижного состава. Маршрут №3 - четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.
Также мэр сообщил, что временно работавшие автобусные маршруты №1Т и №3Т прекратят движение.
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Как 20 квартир примерно
Разве нельзя оставить 1/3 освещения в общественных местах - на улицах, даже в метро? Может, хватит на несколько "лишних" домов.
Временно повысьте плату за проезд, если нынешняя не покрывает платы за бензин. Но электространспорт там, где бытовые потребители сидят без света по 8-11 и более часов в сутки - это плохо попахивает.
По сути - наземное метро.