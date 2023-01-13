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Джонсон планирует в ближайшее время посетить Украину, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

В ближайшее время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Украину, чтобы встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, Борис Джонсон сообщил друзьям, что намерен посетить Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку противостоящей российской агрессии Украине.

Украинские источники подтвердили газете, что Джонсон намерен посетить Киев, но пока не располагает конкретной информацией о дате поездки. Они сказали, что Зеленский и бывший премьер Великобритании считают друг друга друзьями.

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По информации издания, планы Джонсона вызвали беспокойство среди высокопоставленных консерваторов, поскольку они считают, что подобная поездка может подорвать авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака.

Один из союзников Сунака заявил, что "ситуация там (в Украине. – Ред.) остается чрезвычайно хрупкой, поэтому он (Джонсон. – Ред.) должен быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским", пишет газета.
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Топ комментарии
+9
Борис друг українців й дуже світла людина!! Ми дуже раді зустріти!!
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13.01.2023 07:27
+7
Щось після кожної зустрічі с Борисом Вовчик починає швидше приймати рішення.
Все-таки "піздюлина" від Джонсона має своє значення,вона працює.
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13.01.2023 07:28
+6
Борис напевно, намагатиметься виправити совкові звивини в безтолковці ЗЕслимака... але здається, це марно... совок він і в Африці - СОВОК....
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13.01.2023 07:27
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Сунак не змагається з Джонсоном.
Джонсон може стати главою НАТО - Сунаку це вигідно.
Борис, приїжджай, ми завжди раді !
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13.01.2023 07:18 Ответить
Борис друг українців й дуже світла людина!! Ми дуже раді зустріти!!
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13.01.2023 07:27 Ответить
Борис напевно, намагатиметься виправити совкові звивини в безтолковці ЗЕслимака... але здається, це марно... совок він і в Африці - СОВОК....
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13.01.2023 07:27 Ответить
Він вже збагнув що марно ставив на цього кульгавого віслюка.
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13.01.2023 08:54 Ответить
Щось після кожної зустрічі с Борисом Вовчик починає швидше приймати рішення.
Все-таки "піздюлина" від Джонсона має своє значення,вона працює.
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13.01.2023 07:28 Ответить
Доброго дня, евре баді
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13.01.2023 07:29 Ответить
Завжди раді бачити справжніх друзів в гості. І стіл накриємо, і чарку нальємо ))
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13.01.2023 09:18 Ответить
Знову зелену братію треба до тями приводити, от і планує.
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13.01.2023 10:02 Ответить
Бориса затримають на кордоні, скажуть - с документи не все гаразд.))
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13.01.2023 10:31 Ответить
 
 