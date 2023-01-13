Джонсон планирует в ближайшее время посетить Украину, - The Guardian

В ближайшее время бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Украину, чтобы встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, Борис Джонсон сообщил друзьям, что намерен посетить Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку противостоящей российской агрессии Украине.

Украинские источники подтвердили газете, что Джонсон намерен посетить Киев, но пока не располагает конкретной информацией о дате поездки. Они сказали, что Зеленский и бывший премьер Великобритании считают друг друга друзьями.

Читайте также: Путин проиграет в Украине, - Джонсон обнародовал свой новогодний прогноз. ВИДЕО

По информации издания, планы Джонсона вызвали беспокойство среди высокопоставленных консерваторов, поскольку они считают, что подобная поездка может подорвать авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака.

Один из союзников Сунака заявил, что "ситуация там (в Украине. – Ред.) остается чрезвычайно хрупкой, поэтому он (Джонсон. – Ред.) должен быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским", пишет газета.