Оккупанты на Донетчине пытаются скрыть свою принадлежность к российским войскам, - Генштаб

Известно, что оккупанты заказали гражданскую спецодежду с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из своих подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам", – говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и техники и 3 склада боеприпасов противника