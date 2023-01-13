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Оккупанты на Донетчине пытаются скрыть свою принадлежность к российским войскам, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,найманці

Известно, что оккупанты заказали гражданскую спецодежду с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из своих подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами "Роснефть" и "Электросталь" для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к российским оккупационным войскам", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+8
Так ми ж воюємо з державою Росією А "Роснефть" та "Електросталь" - державні компанії, які не мають законного права перебування та діяльності на території України Тому яка різниця - В ЯКИЙ ОДЯГ буде одягнутий представник держави-агресора? Та й зброю не приховаєш (хіба-що пістолет ) А озброєний росіянин - ворог однозначно!
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13.01.2023 07:38
+7
ніби хаймарс там буде розбиратись, хто з роснефті а хто в камуфляжі, всі ляжуть! бо нікого з них сюди не кликали!
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13.01.2023 07:38
+4
Зьі:
ЗСУ пох сортьі русні.
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13.01.2023 07:37
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Зьі:
ЗСУ пох сортьі русні.
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13.01.2023 07:37 Ответить
ніби хаймарс там буде розбиратись, хто з роснефті а хто в камуфляжі, всі ляжуть! бо нікого з них сюди не кликали!
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13.01.2023 07:38 Ответить
Так ми ж воюємо з державою Росією А "Роснефть" та "Електросталь" - державні компанії, які не мають законного права перебування та діяльності на території України Тому яка різниця - В ЯКИЙ ОДЯГ буде одягнутий представник держави-агресора? Та й зброю не приховаєш (хіба-що пістолет ) А озброєний росіянин - ворог однозначно!
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13.01.2023 07:38 Ответить
І неозброєний також....
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13.01.2023 08:30 Ответить
У каазламордых - все намного проще. Вони не стелепнi вдягнути надлежащим счином своих чмобиков.
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13.01.2023 08:13 Ответить
ЗЫ... кацапы - злидоба всих часiв та народiв.
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13.01.2023 08:14 Ответить
бульбафюрер посилает своих солдат на войну с Украиной по чужим флагом, в чужой форме, под чужими документами
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13.01.2023 08:24 Ответить
Так це ще в березні люди знали! На Чернігівщині - під Лукашівкою та Зайцевому бульбаші в російській формі були Хоч морди і слов"янські та форма російська - але білоруську говірку приховать важко Навіть якщо вони й говорили "пачти па-русски" - акцент не приховаєш
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13.01.2023 08:41 Ответить
А під Запорожжям цілий підрозділ навіть беларуською мовою балакал. Якщо ми не бачили ціх булбашей, то може і росіян не побачим !
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13.01.2023 09:42 Ответить
Ну - я білоруську мову (а не російську з білоруським акцентом) я давно не чув - хоч і живу під Білоруссю і до війни частенько на дніпровському льду "контачив" з "сябрами" Вони її вже давно самі забули! Мені один "волиняк" сказав колись: "У нашому прикордонні від місцевих білоруську мову почуть легше, ніж від білорусів!" Те саме мені казали і жителі Ріпкинського райну Чернігівщини А там (у Радулі, наприклад) "цвірінчать" саме "па-беларуску" (хоча й стверджують, що то "ихняя украинская мова")
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13.01.2023 09:50 Ответить
 
 