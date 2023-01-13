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Ночь в Соледаре была жаркой. ВСУ пытаются удержать оборону, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники пытаются удержать оборону в Соледаре Донецкой области, продолжаются бои с оккупантами.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил едва ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - отметила она.
По словам Маляр, украинские защитники смело пытаются удержать оборону.
"Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет". – подытожила она.
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+12 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий13.01.2023 09:11
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Якщо вони всі загинуть, то нахіба взагалі те місто?
Полковники Арестович-Жданов мамою клянуться тримати місто до 2030 року. Кулемети вже на флагах.
🤷🏻♂️С военной точки зрения - ничего. Истратив немыслемые ресурсы, россияне захватили населенный пунк размером меньше среднестатистического украинского райцентра. В ноябре ВСУ таких освободили десятки.
🤭А вот с точки зрения политической у команды Зеленского возникли крупные проблемы. Дело в том, что обороной Бахмута и Соледара командует лично генерал Сырский. А Сырский, это любимец Ермака. Сырского регулярно называют кандидатом в главкомы взамен слишком популярного (по мнению Ермака) Валерия Залужного.
⚔️Оборона Бахмута и Соледара по зымыслу Офиса президента должна была стать таким себе "Сталинградом", где ВСУ должны были измотать врага жеской обороной с последующим переходом в локальное контрнаступление. Для этого Сырскому были предиставлены широчайшие полномочия. И не только. Вопреки протестам генерала Залужного, ему передали практически элитарные подразделения, 46-ю и 77-ю бригады десантно-штурмовых войск.
🤦🏼И вот результат. Соледар потерян, под Бахмутом россияне продвинулись вперед, а 46-я и 77-я бригады измочалены обороной в сложных условиях. И так невысокий в войсках авторитет Сырского, теперь валяется на уровне земли.
😎Офису президента давно пора понять, война - не его это. Не надо встревать в такие вопросы. Война - не видеоролик с президентом, войны не идут по сценарию.