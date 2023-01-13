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Ночь в Соледаре была жаркой. ВСУ пытаются удержать оборону, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские защитники пытаются удержать оборону в Соледаре Донецкой области, продолжаются бои с оккупантами.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил едва ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - отметила она.

По словам Маляр, украинские защитники смело пытаются удержать оборону.

"Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнений нет". – подытожила она.

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Топ комментарии
+12
отож бо не було ні лиманського котла ще раніше восені ні херсонського всім боездатним оркам дали відійти з правого берега тепер вони кошмарять
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13.01.2023 09:11
+11
Ми всі зараз намагаємось. Хтось у фронтових містах намагається вижити, хтось намагається дставити туди гуманітаний вантаж. Наші військові намагаються взяти Кремінну. Україна намагається звільнити мвої території. Чи означає це, що ніхто не досягне успіху? Ні! Бо коли ти робиш все, що повинен, то успіх прицде обов'язково. І намагання - це власне і є зусилля. "Роьи, що повинен - і будь, що буде" - слова, які приписубть Марку Аврелію і які стали девізом хрестоносців Ордену Храму (тамплієрам). Один був найуспішнігим римським імператором, ірші були найуспішнішими середньовічними лицарями. Чому? Тому, що пикладали зусилля, тобто намагалися бути успішними. Гірше, навіть катастрофічно було б почути "ми не намагаємося...., бо це безуспішно."
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13.01.2023 09:22
+10
Намагаються... Тривожний дзвіночок.
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13.01.2023 09:07
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Намагаються... Тривожний дзвіночок.
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13.01.2023 09:07 Ответить
Так, там не має оточення ніякого,але Соледар залишають. Тут один писав,що Залужний хотів перегрупування провести, ввели резерви, арта працює. Будемо чекати на результати. Як місто України, Соледар має вистояти,як об'єкт, то там стратегічного нічого не має.
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13.01.2023 09:16 Ответить
Соледар захищають солдати України.
Якщо вони всі загинуть, то нахіба взагалі те місто?
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13.01.2023 09:20 Ответить
А хто сказав,що вони загинуть? Якісна Армія не просто слова, а мотивація, навчання, злагодження і зброя.
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13.01.2023 09:27 Ответить
Там ресурсы, там соль, эти курвы руские в первую очередь ресурсы отжимают!!!
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13.01.2023 11:00 Ответить
Які ресурси в Соледар? Сіль? Добре. Люди це ресурси
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13.01.2023 11:11 Ответить
Представь себе, соль, тоже ресурс и достаточно важный.
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13.01.2023 11:14 Ответить
Татышо, в мордоре нету соли! Литий есть, алмазы есть, нефть-газ есть, а соли-нету!
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13.01.2023 13:05 Ответить
вопрос не в том, есть или нет...
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13.01.2023 13:20 Ответить
Дополнительная соль - дополнительные шаровые миллиарды.
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13.01.2023 13:20 Ответить
Ми всі зараз намагаємось. Хтось у фронтових містах намагається вижити, хтось намагається дставити туди гуманітаний вантаж. Наші військові намагаються взяти Кремінну. Україна намагається звільнити мвої території. Чи означає це, що ніхто не досягне успіху? Ні! Бо коли ти робиш все, що повинен, то успіх прицде обов'язково. І намагання - це власне і є зусилля. "Роьи, що повинен - і будь, що буде" - слова, які приписубть Марку Аврелію і які стали девізом хрестоносців Ордену Храму (тамплієрам). Один був найуспішнігим римським імператором, ірші були найуспішнішими середньовічними лицарями. Чому? Тому, що пикладали зусилля, тобто намагалися бути успішними. Гірше, навіть катастрофічно було б почути "ми не намагаємося...., бо це безуспішно."
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13.01.2023 09:22 Ответить
отож бо не було ні лиманського котла ще раніше восені ні херсонського всім боездатним оркам дали відійти з правого берега тепер вони кошмарять
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13.01.2023 09:11 Ответить
Как сказала Люся, с улыбающейся рожей - "успели выскочить, заразы"
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13.01.2023 10:16 Ответить
При тому колонами і ешелонами "вискакували"
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13.01.2023 10:27 Ответить
Щоб всюди вистачало захисників і були потужні резерви, потрібно тотально озброїти всю країну. Не треба чекати Шольців, Макронів, просити дозволу Байдена, збирати кошти, щоб піти до магазину зброї. Рік тому, коли зброю роздавали, вишикувалися величезні черги, все місто зібралися на площі, але її не вистачило. Зараз немає жодних перешкод озброїти цих бажаючих і ще мільйони людей - були б гроші, а грошей вистачить - за декілька зарплат кожен можу купити собі зброю. Пересічна людина навіть не усвідомлює, який в ній прихований талановаитий снайпер. Цієї гвинтіки абсолютно достатньо, щоб наодинці зупунити цілий полк, бо це не радянський калаш, але навіть його вистачає багатьом нашим захисникам, щоб рік стримувати ворога, а повноцінна снайперська гнвинтівка за 50 тисяч гривень, якою б мисливською її не називали. А якщо з кожного вікна, куща, або купи цеглин у ворога будуть цілити з оптичного прицілу, то в нього не буде можливості наступати. І, головне, кількістть цієї зброї зовсім не обмежена - збройові заводи можуть просто завалити нас нею і для нас 50 тис гривень це не так вже непідйомна сума. Тож потрібно самим озброїтись, вступати до війська чи тероборони, якнайшвидше оволодіти нею і організовано їхати на передову, бо зараз точаться такі бої, де кожний ствол настільки вирішальний, ніж які Хаймарси чи Леопарди. І, головне, якщо Захід побачить такий потужний народний спротив, незалежний від його допомоги, то він нам надасть все, чого ми бажаємо для перемоги
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13.01.2023 09:44 Ответить
Кажуть..." Сім раз відмірь. раз відріж"... . Так от: поки будете міряти,- за Вас другий відріже... .
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13.01.2023 15:37 Ответить
Не брешіть, а почитайте і краще на українській мові. Ми читати уміємо.
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13.01.2023 09:18 Ответить
В місті вже окопується бригада абдристовича.
Полковники Арестович-Жданов мамою клянуться тримати місто до 2030 року. Кулемети вже на флагах.
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13.01.2023 09:17 Ответить
Херсон быдло Мавзолейное уже однажды взяло....🦍👺👹👽💥🔥
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13.01.2023 09:18 Ответить
Я подписан на телеканал CNN news oнлайн....пойду посмотрю...
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13.01.2023 09:23 Ответить
Яких два села?
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13.01.2023 10:06 Ответить
Не взяли.
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13.01.2023 10:08 Ответить
Дава будемо дивитися на те, що каже наш Генштаб, а не кацапські телеграм-канали.
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13.01.2023 10:18 Ответить
Наша разведка это зеленожопый буданов со своим сожителем гогилашвили и абдристович с членом полковника в заднице!
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13.01.2023 10:12 Ответить
Главный разведчик занят раздачей интервью с прогнозами по освобождению Крыма уже летом
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13.01.2023 10:27 Ответить
Схоже що Соледар вже втрачений. Здавали і більші міста, але все одно шкода. Дивно що Zелені мовчать, попередні перемоги і бравада не дозволяють сказати правду.
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13.01.2023 10:31 Ответить
Не схоже.
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13.01.2023 10:34 Ответить
Дай бог щоб я помилився і не тільки я.
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13.01.2023 11:45 Ответить
ты ТП где находишься - тебя голой задницей на ту сковородку...
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13.01.2023 11:18 Ответить
​​ (https://telegra.ph/file/06d5fd2c7f36766e5eba9.jpg)🏛️Соледар потерян. Это демонстрирует уже даже "Deepstatemap", который ну совершенно не заподозришь в распространении российской пропаганды (см. скан). Что это означает?

🤷🏻‍♂️С военной точки зрения - ничего. Истратив немыслемые ресурсы, россияне захватили населенный пунк размером меньше среднестатистического украинского райцентра. В ноябре ВСУ таких освободили десятки.

🤭А вот с точки зрения политической у команды Зеленского возникли крупные проблемы. Дело в том, что обороной Бахмута и Соледара командует лично генерал Сырский. А Сырский, это любимец Ермака. Сырского регулярно называют кандидатом в главкомы взамен слишком популярного (по мнению Ермака) Валерия Залужного.

⚔️Оборона Бахмута и Соледара по зымыслу Офиса президента должна была стать таким себе "Сталинградом", где ВСУ должны были измотать врага жеской обороной с последующим переходом в локальное контрнаступление. Для этого Сырскому были предиставлены широчайшие полномочия. И не только. Вопреки протестам генерала Залужного, ему передали практически элитарные подразделения, 46-ю и 77-ю бригады десантно-штурмовых войск.

🤦🏼И вот результат. Соледар потерян, под Бахмутом россияне продвинулись вперед, а 46-я и 77-я бригады измочалены обороной в сложных условиях. И так невысокий в войсках авторитет Сырского, теперь валяется на уровне земли.

😎Офису президента давно пора понять, война - не его это. Не надо встревать в такие вопросы. Война - не видеоролик с президентом, войны не идут по сценарию.
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13.01.2023 12:30 Ответить
 
 