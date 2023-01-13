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Украина и РФ готовятся к наступлениям весной, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Министр обороны Алексей Резников считает, что весной начнется движение на фронте.

Об этом он сообщил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, россияне вдоль всего фронта ежедневно теряют около 500-600 военных. В то же время украинских воинов погибает в десять раз меньше.

Он считает, что Россия может пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые уже оккупировала на юге и востоке.

Резников отметил, что Украине нужно было время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждала поставку западного оружия.

"Весна – лучший период для возобновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту и, конечно, мы должны быть готовы к старту", - сказал министр.

В то же время Резников сомневается в повторном наступлении россиян из Беларуси.

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Топ комментарии
+15
Резников! Если у тебя есть понятие совести и чести, то не занимай ЧУЖОЕ МЕСТО! Пойди в любой сортир и тихонько там удавись!
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13.01.2023 12:05
+14
Роман Москаль

@RomanMoskal70

·

10 ч

На Донеччині у боях за Україну загинув депутат "Європейської Солідарності" Роман Остапів.. ще раз: загинув ще один депутат "Європейської Солідарності"
.. нікому не бажаю смерті.. та не доводилось читати жодного некролога про депутата від слуги наріду чи ОПЗЖ..
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13.01.2023 12:20
+13
Міністр оборони, а говорить,як людина далека від оборони. Залиште аналіз Штабу. Не ставці,а Штабу. Бо остання ставка навіть не відомо з ким проводилася. Так Вова написав в соцмережі,що провів і наказав...
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13.01.2023 12:11
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Тільки кацапи буьуть наступати вже традиціцео у від'ємному напрямку. 😊
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13.01.2023 11:55 Ответить
Козел , не ставь рядом Героев Украины и нацистских кацапов ! Украина освобождает и спасает СВОЁ ,рашисты -террористы захватывают
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14.01.2023 19:49 Ответить
Не зрозумів? У вас проблеми із сарказмом? Ви не розумієте, що таке наступ у від'ємному напрямку? Чи у вас якісь сезонні проблеми?
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15.01.2023 00:45 Ответить
****** лисе,досі ******* вже.
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13.01.2023 11:58 Ответить
Навесні 2023 вже мали вийти на кордон 1991 зі слів того ж Резнікова та Буданова що казав влітку,а тепер раптом чомусь орки зьявились по 2 мілліона а влітку чого ж такий варіант не допускали?
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13.01.2023 12:02 Ответить
Резников! Если у тебя есть понятие совести и чести, то не занимай ЧУЖОЕ МЕСТО! Пойди в любой сортир и тихонько там удавись!
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13.01.2023 12:05 Ответить
Це не зовсім правда, і це легко перевірити, прослідкувавши за новинами окремих регіонів України - в середньому за добу одна українська область ховає 3-4 захисників. Врахуйте,що є ще великі міста-мільйонники, і вийдете на 80-90 загиблих на день.
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13.01.2023 12:28 Ответить
То ж казав, що вже зимою "наступаємо" і "звільняємо". Клоун - ********.
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13.01.2023 12:08 Ответить
Зайнявся б цей юрист краще матзабезпеченням, але й там є сумніви щодо компетентності, особливо після заяв про "весільні дрони".
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13.01.2023 12:10 Ответить
Міністр оборони, а говорить,як людина далека від оборони. Залиште аналіз Штабу. Не ставці,а Штабу. Бо остання ставка навіть не відомо з ким проводилася. Так Вова написав в соцмережі,що провів і наказав...
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13.01.2023 12:11 Ответить
але хтось до позитивного, а хтось до отріцатєльного
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13.01.2023 12:13 Ответить
А где техника для наступления с одними обещаниями наступать невозможно
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13.01.2023 12:14 Ответить
Роман Москаль

@RomanMoskal70

·

10 ч

На Донеччині у боях за Україну загинув депутат "Європейської Солідарності" Роман Остапів.. ще раз: загинув ще один депутат "Європейської Солідарності"
.. нікому не бажаю смерті.. та не доводилось читати жодного некролога про депутата від слуги наріду чи ОПЗЖ..
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13.01.2023 12:20 Ответить
Тому що це одна продажна, а друга ворожа "кантора"!
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13.01.2023 12:36 Ответить
В лавах іноземного легіону ЗСУ воює більше европейських депутатів ніж українських у всіх ЗС.
І шо?
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13.01.2023 12:37 Ответить
До речі, цікаво підмічено. Не володію достовірною інфою, але навскидку пам'ятаю про депутатів з трьох країн + син члена парламенту Британії.
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13.01.2023 12:47 Ответить
"Весна - найкращий період для оновлення руху для всіх сторін."
Весна-це період, коли багна по пояс. Коли болото непрохідне для колісної техніки, на пузо сідають навіть танки. Чудовий час!
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13.01.2023 12:34 Ответить
базікати - не дрова рубати..
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13.01.2023 12:35 Ответить
Якого року ?
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13.01.2023 13:15 Ответить
Зачем это писать враг и сейчас наступает.
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13.01.2023 13:17 Ответить
Ще один оракул, який теж у військових справах ні х.. не розуміє...
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13.01.2023 13:55 Ответить
ПУТИН ЧЁРТ ДОБИВАЕТСЯ СВОЕГО ДЕЛАЯ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ЗЛОБНЫМИ И УБИЙЦАМИ КАК ОН !!!
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13.01.2023 21:16 Ответить
Ты про своих кацапов "делая ммиллионы людей..."? Во-первых не делая, а вы от рождения такие, ордынские азиаты. Во-вторых, как следствие первого, вы не люди, вы орки. Дошло, ольгинское чмо?
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14.01.2023 09:19 Ответить
ТЫ ПЗДЮК !!!
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15.01.2023 11:20 Ответить
 
 