Россия планирует создать двухмиллионную армию, - ГУР МО
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По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
"Во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине. Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", - говорится в сообщении.
По данным ГУР МО, в России готовятся к очередной волне мобилизации, на законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.
"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - добавили в Главном управлении разведки.
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Известный мавзолейный пропагандон Марков о рабZeянскои дерьме путлера... прозрел... внезапно...🤣
Наприклад КНР витратив свого часу 10 років, аби подвоїти чисельність своїх ЗС. І це при тому, що ВПК Китаю дійсно працював у три зміни, і бюджет на фінансування армії щороку збільшувався на 10%.
Так що кацапи можуть які завгодно цифри називати, це все - до сраки...
Взрывы на айродроме Воронежа...мабуть оп'ять курять щось не те моцкалі..ой біда 💥🔥 Бавовнятко залетіло 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Навіщо Ви постите лінки на всяке "фуфло"?
Но тогда русским нужна куча ГУЛАГОВ по стране, полностью нищее, запутанное Гулагами и голодное население, чтобы служба в Армии стала единственным способом покушать, лотерейным билетом в счастливую жизнь... А ещё крепкий культ СТАЛИНОПУТИНА, который бы опирался на какую-то, желательно левацкую идеологию...типо русский аналог КимЧенЫнов и идеологии ЧУЧХЕ...
Ну и конечно ОРУЖИЕ...140млн. населения недостаточно, чтобы создать продуктивное и качественное ВПК...Как показывает опыт ВПК КНДР все оно будет устаревшим, неэффективным и аналоГОВНОнет... Поэтому сателит Китая...Но Китай какбы тоже не заинтересован в крепком сателите с сильной армией возле собственных границ... К тому же, Китай может значительно потерять влияние на среднюю Азию, на тот же Казахстан....Да и одного дня, окрепнув или сменив режим....Россия может эти окрепнувшие за счёт Китая "штыки" направить в сторону китайцев... Как в случае с Аль-Каидой и афганским Талибаном... Сначало амеры напичкали оружием, потом воевали против своего же оружия...
PS Ре́крутская повинность - способ комплектования вооружённых сил российской империи. В итоге, к 1708 году вместо примерно 40 тысяч солдат армия России составляла 113 тысяч рекрутов.
рекрутской повинности подлежат все сословия и все классы населения;
срок службы - пожизненный;
Это из википедии. Походу у них в минобороне наткнулись на эту статью.
А враховуючи повну відсутність союзників і будьякої допомоги (Китай сказав, що ***** його обманув, що вони нічого не знали про початок війни і почав публічно від ***** відхрещуватися), то це буде погано озброєний і ободраний натовп а не армія...
Головне шоб Україна була до цього готова.
Можете порахувати наприклад всіх бюджетників у різних країнах-то взагалі реалів (,що продукують ВВП,а не споживають його) мабуть і 30 відсотків немає
Дотого ж враховуйте, що працездатного населення в кожній країні якийсь обмежений відсоток. Адміністративний бюрократичний апарат і всякі державні служби теж нікуди не дівається. І от з того невеликого відсотка працездатних чоловіків ще висмикується два відсотки на армію + стрімко зростають витрати на забезпечення тих двох відсотків. І весь той ВПК ніби то і виробляє якийсь ВВП, але ніякого плюса економіка не отримує, бо то все іде на забезпечення армії.
В будьякому разі СРСР в свій час на гонці озброєнь і великій армії надірвався.
Отже і 2 млн - це не предел. Може бути і 10.
Бо як вони вважають - в них немає іншого виходу. І дійсно нема. Бо коли програють (а вони програють) та більшість світу зрозуміє, що Росія - то не Русь (а для цього МЗС треба активно вести роз'яснення та пропаганду серед дружніх країн, та на інших континентах також) - то рф припинить своє існування в тому вигляді, в якому вона є.
І можуть залишиться 2 варіанти- або на тієї території змінюється влада та пропаганда (рф більше не імперія, вони більш не великі, а така собі звичайна північна держава 3-го світу) - або утілізувати ці 2-10 млн а з рештою поступити так, як европейці, що прибули на північноамериканський континент поступили з корінним населенням - індейцями.
Розуміючи це, та відсутність особливого бажання Заходу надати літаки (насамперед), АТАСМS на 1000-2000 км та танки для наступу треба бути морально готовими до того, що ця війна не закінчиться ані в 2023, ані в 2025р. (Не забуваємо, що по ітогах війни ще й Крим повинен повернутися)
Бажати можна ротом й Київ "брати" за 3 дні . Й Лондон "брати" й в Рек"явику сидіти в концтаборі ...
Але реальність така , що й для 100 тисяч додаткових мобиків не знайшлося не іржавих "Калашей" .
Та й пакети зі зжрачкою виявилися вологими й гнилими .
У фільмі "Кавказька полонянка" є такий псевдокавкзький тост про те
"чтоби наши вАзможнасті сафтадалі с нашимі жєланіямі" й там крім доста дуже цікава пріамбула -- де дюже яскраво росповідається про те , як "желаніє єсть , нА нєт вАзможнастєй" --
дивно , що фільм це українця за походженням - Лєоніда Гайдая !
посіяли 100 га ріпакапослали проти України 100 тис чмобіків: все з'їв хробакбуло знищено ЗСУ.
Цього року ми
засіємовідправимо удвічів 10 разів більше - нехай він задуситьсяїх ЗСУ закомпостить теж".