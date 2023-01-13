Россия планирует создать двухмиллионную армию, - ГУР МО

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине. Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", - говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, в России готовятся к очередной волне мобилизации, на законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - добавили в Главном управлении разведки.

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