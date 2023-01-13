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Россия планирует создать двухмиллионную армию, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росія,окупанти

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Во время первой волны мобилизации в ВС РФ было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине. Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы", - говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, в России готовятся к очередной волне мобилизации, на законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - добавили в Главном управлении разведки.

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Топ комментарии
+47
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13.01.2023 09:57
+40
Розвідка, може, й ні, але хто за два дні до широкомасштабного нападу кликав на шашлики? Ну, хай уже дрімучого артиста вибрали у фюрери, але навіщо різних тупорилих типу брагарів, безуглих та пройдисвітів типу єрмачків, арахамій та трухіних обирали? Хотіли, щоб зробили разом? Вони й зробили, що тепер стільки жертв, біженців та окупованих фашистською Московською Ордою територій!
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13.01.2023 09:56
+37
Московія, яка у 1721 році вкрала назву і історію Руси(Русинів) назвавши себе росією може хоч 6 мільйонів назбирати у своє стадо, яке ваони називають армією, просто буде гучніше втікати. А Україною ботоксне что бажало заволодіти для нападу нашою армією на Європу, бо українські військові це сила. Не вийшло і ніколи більше у кацапів цього не вийде, бо наше військо нашою зброєю і зброєю НАТО їх просто знищить. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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13.01.2023 09:50
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Міняй личину, боте. Цю вже засвітив, і тепер смердить на всю сторінку.
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13.01.2023 16:12 Ответить
И по поводу "ни цента" опять врете - респы выступают за аудит помощи. За "ни цента" выступают *********, что не то же самое, что респы. Не путайте кислое с длинным.
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13.01.2023 13:18 Ответить
Повторюю: більшість респів зараз підтримує припинення допомоги Україні. А трампізди її нахабно вимагають.
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13.01.2023 14:29 Ответить
Без трампістів слони не були в змозі обрати спікера. Маккарті і до того не демонстрував схильності з українського питання, тепер він ще більш залежний від трампістського крила, бо на нього значно легше тиснути постановкою питання про недовіру.
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13.01.2023 15:49 Ответить
То поки трампісти в опозиції-вони проти,а що буде потім ніхто не знає.
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13.01.2023 16:45 Ответить
https://youtu.be/9il5YY6CrvI...

Известный мавзолейный пропагандон Марков о рабZeянскои дерьме путлера... прозрел... внезапно...🤣
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13.01.2023 10:27 Ответить
Прекрасный план разработали китайские партнеры. Будут сражаться до последнего кацапа. Далее произойдет отказ силовых структур и органов власти и как следствие - рост бандитизма. В итоге Китаю придется "услышать Сибирь" и помочь молодой республике в ее борьбе с московской хунтой.
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13.01.2023 10:31 Ответить
Так. Візьмуть підлогу країни без шуму і пилі, так би мовити.
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13.01.2023 14:15 Ответить
На финальном этапе они даже могут подключиться, когда уже будут ногами бить лежачего и исход войны будет понятен - как "миротворцы" начнут продвигаться. Хорошая стратегия, да. Убить русню об нас, ослабить США и Европу, получить территории в итоге.
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14.01.2023 02:24 Ответить
Хай хоч десять мільйонів збирають - але скільки серед них бажаючих іти на смерть за Путіна і олігархів? А в першій же атаці, коли потрібно буде переступати через свої вбитих ця кількість зменшиться ще в десятеро. І ніякі заградотряди не примусять цей мільон іти в більш-менш масштабний наступ. Російські вояки вже не ті, що були рік тому, коли брали Київ за три дні і зараз вагнеріці спроможні вичавити лише відносно невелики порції смертників і навіть при самій масштабній мобілізації і наказі Путіна про тотальний наступ ця ситуація не зміниться.
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13.01.2023 10:35 Ответить
хлопчик буданов - вєлікій развєдчік....він знає навіть те - чого не знає *****...
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13.01.2023 10:41 Ответить
Будет как а Северной Корее. Стая низкорослых злых хлюпиков с берданками или даже без них, которые будет искать еду вместе того чтобы заниматся тем для чего предназначены.
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13.01.2023 11:12 Ответить
Щоб збільшити армію з 1,3 до 2,0 млн. (це - штатний розклад в цілому, не плутати із штурмовими загонами) треба мінімум 3-5 років.
Наприклад КНР витратив свого часу 10 років, аби подвоїти чисельність своїх ЗС. І це при тому, що ВПК Китаю дійсно працював у три зміни, і бюджет на фінансування армії щороку збільшувався на 10%.
Так що кацапи можуть які завгодно цифри називати, це все - до сраки...
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13.01.2023 11:31 Ответить
https://youtu.be/DlbMMo_wPIY...

Взрывы на айродроме Воронежа...мабуть оп'ять курять щось не те моцкалі..ой біда 💥🔥 Бавовнятко залетіло 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.01.2023 11:35 Ответить
Пане, Вам що-небудь відомо про інформаційну гігієну?

Навіщо Ви постите лінки на всяке "фуфло"?
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13.01.2023 14:19 Ответить
на ботофермі подляка обновили методички.
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13.01.2023 11:38 Ответить
Це війна на знищення, вона для цього і розпочиналась.
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13.01.2023 11:42 Ответить
на знищення московської недоімперії зла
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13.01.2023 12:21 Ответить
об нас
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14.01.2023 02:30 Ответить
де ж вони стільки чорних пакетів для сміття та білих "Лад" знайдуть ?
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13.01.2023 12:47 Ответить
Идут по пути Северной Кореи....количественной но не качественной Армии...

Но тогда русским нужна куча ГУЛАГОВ по стране, полностью нищее, запутанное Гулагами и голодное население, чтобы служба в Армии стала единственным способом покушать, лотерейным билетом в счастливую жизнь... А ещё крепкий культ СТАЛИНОПУТИНА, который бы опирался на какую-то, желательно левацкую идеологию...типо русский аналог КимЧенЫнов и идеологии ЧУЧХЕ...
Ну и конечно ОРУЖИЕ...140млн. населения недостаточно, чтобы создать продуктивное и качественное ВПК...Как показывает опыт ВПК КНДР все оно будет устаревшим, неэффективным и аналоГОВНОнет... Поэтому сателит Китая...Но Китай какбы тоже не заинтересован в крепком сателите с сильной армией возле собственных границ... К тому же, Китай может значительно потерять влияние на среднюю Азию, на тот же Казахстан....Да и одного дня, окрепнув или сменив режим....Россия может эти окрепнувшие за счёт Китая "штыки" направить в сторону китайцев... Как в случае с Аль-Каидой и афганским Талибаном... Сначало амеры напичкали оружием, потом воевали против своего же оружия...
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13.01.2023 12:57 Ответить
45 %россиян сидят очень плотно на социалку, послушно поглощая помощи пропаганды, 15 % абсолютно бесполезные тунеядцы и алкоголики в третьем поколении... жертвы селекции тупого стада
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13.01.2023 18:04 Ответить
2 млн армия - это уже было у Гоголя "мертвые души". А перед тем как чет звездануть они посчитали сколько это будет стоить? А то будет 1 млн мобиков с винтовками в палатках на подножном корме. И назовут это рекруторской повинностью

PS Ре́крутская повинность - способ комплектования вооружённых сил российской империи. В итоге, к 1708 году вместо примерно 40 тысяч солдат армия России составляла 113 тысяч рекрутов.

рекрутской повинности подлежат все сословия и все классы населения;
срок службы - пожизненный;

Это из википедии. Походу у них в минобороне наткнулись на эту статью.
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13.01.2023 13:31 Ответить
Гойда!
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13.01.2023 13:34 Ответить
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13.01.2023 13:40 Ответить
Це може бути не така вже і погана новина. В.Суворов десь писав, що якщо в країні армія - 2% від населення, то в цієї країні починаються величезні економічні труднощі. Причому в "армію" рахуються і мєнти, фсб, вохр і всі інші воєнізовані організації, які нічого не виробляють, а тільки споживають.
А враховуючи повну відсутність союзників і будьякої допомоги (Китай сказав, що ***** його обманув, що вони нічого не знали про початок війни і почав публічно від ***** відхрещуватися), то це буде погано озброєний і ободраний натовп а не армія...
Головне шоб Україна була до цього готова.
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13.01.2023 15:47 Ответить
Трохи на рахунок 2 відсотків не згідний-за останні років 50 настільки збільшилась ефективність праці,що навіть відсотків 20 нічого особливого не міняють.
Можете порахувати наприклад всіх бюджетників у різних країнах-то взагалі реалів (,що продукують ВВП,а не споживають його) мабуть і 30 відсотків немає
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13.01.2023 16:52 Ответить
Суворов наводив цифри з різних країн. Виглядало досить правдоподібно. Але самому перераховувати в мене бажання нема.
Дотого ж враховуйте, що працездатного населення в кожній країні якийсь обмежений відсоток. Адміністративний бюрократичний апарат і всякі державні служби теж нікуди не дівається. І от з того невеликого відсотка працездатних чоловіків ще висмикується два відсотки на армію + стрімко зростають витрати на забезпечення тих двох відсотків. І весь той ВПК ніби то і виробляє якийсь ВВП, але ніякого плюса економіка не отримує, бо то все іде на забезпечення армії.
В будьякому разі СРСР в свій час на гонці озброєнь і великій армії надірвався.
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13.01.2023 17:02 Ответить
Для рф це свята війна за коріння, звідки пішла їхня цивілізація на маленької території кількох областей на захід та південь від Москви (бо все інше - то золота орда). Так, Юрій Довгорукий заснував Москву. На цієї підставі вони вважають себе частиною Київської Русі. І тому хочуть захопити і центр (Київ) тому ще розуміють, що без нього вони орда.
Отже і 2 млн - це не предел. Може бути і 10.
Бо як вони вважають - в них немає іншого виходу. І дійсно нема. Бо коли програють (а вони програють) та більшість світу зрозуміє, що Росія - то не Русь (а для цього МЗС треба активно вести роз'яснення та пропаганду серед дружніх країн, та на інших континентах також) - то рф припинить своє існування в тому вигляді, в якому вона є.
І можуть залишиться 2 варіанти- або на тієї території змінюється влада та пропаганда (рф більше не імперія, вони більш не великі, а така собі звичайна північна держава 3-го світу) - або утілізувати ці 2-10 млн а з рештою поступити так, як европейці, що прибули на північноамериканський континент поступили з корінним населенням - індейцями.

Розуміючи це, та відсутність особливого бажання Заходу надати літаки (насамперед), АТАСМS на 1000-2000 км та танки для наступу треба бути морально готовими до того, що ця війна не закінчиться ані в 2023, ані в 2025р. (Не забуваємо, що по ітогах війни ще й Крим повинен повернутися)
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13.01.2023 16:00 Ответить
Ах-ах-ах, планировать одно, а в реальности совсем другое. Ху.ло тоже планировал за три дня взять Киев, а в результате сколько уже прошло времени???
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13.01.2023 16:13 Ответить
У нас тоже есть чем ответить! Судьями депутатами, полицией, казнокрадам итеще у нас много зсвежезаасфальтированных дорог - есть чем отбиваться!
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13.01.2023 17:59 Ответить
А чому не 30 млн. ? Чому не 300 млн. ?!

Бажати можна ротом й Київ "брати" за 3 дні . Й Лондон "брати" й в Рек"явику сидіти в концтаборі ...

Але реальність така , що й для 100 тисяч додаткових мобиків не знайшлося не іржавих "Калашей" .

Та й пакети зі зжрачкою виявилися вологими й гнилими .

У фільмі "Кавказька полонянка" є такий псевдокавкзький тост про те
"чтоби наши вАзможнасті сафтадалі с нашимі жєланіямі" й там крім доста дуже цікава пріамбула -- де дюже яскраво росповідається про те , як "желаніє єсть , нА нєт вАзможнастєй" --
дивно , що фільм це українця за походженням - Лєоніда Гайдая !
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13.01.2023 18:53 Ответить
При 140млн їм це вдасться. При наших 30млн, нам не вдасться. Питання якості звісно не відкладається оскільки всі ці 2млн треба добре вдіти і озброїти.
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13.01.2023 18:57 Ответить
"Минулого року ми (москалі) посіяли 100 га ріпака послали проти України 100 тис чмобіків: все з'їв хробак було знищено ЗСУ.

Цього року ми засіємо відправимо удвічі в 10 разів більше - нехай він задуситься їх ЗСУ закомпостить теж".
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13.01.2023 19:02 Ответить
где же Украинцы всю это дерьмо хоронить то будут,места хватит?!
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13.01.2023 20:25 Ответить
хлм подписался - армии для полномасштабной войны нет. Для армии рузге испокон веков - боевые действия вступают в ступор и тут же начинаются брожения в самой армии, типа "а я в Россию домой хочу.....
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13.01.2023 20:42 Ответить
При співвідношенні втрат, про які нам кажуть зараз, а саме 1 до 10, щоб знищити 2 мільйони орчатини, загине від 200 тисяч українців.
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13.01.2023 23:13 Ответить
где тут цензоровски придурки с шутками как мы это мясо будем на ура закапывать? до сих пор смешно? или после соледара с бахмутом уже не очень?
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14.01.2023 00:08 Ответить
Придурков везде полно и Цензор не исключение.
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14.01.2023 06:08 Ответить
и где шойга столько валянок наберет и пайков просроченных на 10 лет
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14.01.2023 06:01 Ответить
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