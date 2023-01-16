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Новости За рубежом
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Газ (10089) Европа (1476) путин (29870) шантаж (88)

Теплая зима в Европе лишила Путина возможности газового шантажа, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Владимира Путина теплая зима лишила одного из главных козырей влияния на европейские правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину европейских политиков больше всего беспокоил вопрос: что произойдет, если Москва перекроет газ. Российский диктатор рассчитывал, что газовый шантаж должен был смягчить антироссийские санкции и поддержку Украины. По его плану, европейцы могли бы взбунтоваться из-за холода и требовать ослабления санкций", - пишет издание.

"В этом случае Россия стремилась использовать зиму, чтобы увеличить силу другого инструмента в своем ящике: энергетическое оружие. Россия рассчитывала, что зимние морозы приведут в себя Европу и убедит общественность по всему континенту в том, что поддержка Украины не стоит боли в их кошельке", - пояснил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.

Однако планы Кремля сорвала погода, поскольку Европа пока еще переживает теплую зиму. Это позволило сократить потребление газа, что в свою очередь лишило Путина одного из главных "козырей".

По мнению экспертов, сейчас у Европы есть возможность уменьшить зависимость от российского газа. Европейские чиновники предупреждают, что просто запасать газ мало, нужно больше работать над эффективностью. Правительства стран ЕС часто подвергаются критике из-за того, что больше внимания уделяют контролю за ценами на газ вместо инвестирования в долгосрочные меры.

Эксперты рекомендуют европейским странам обратить больше внимания на возобновляемые источники энергии и строить хранилища для сжиженного природного газа.

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Топ комментарии
+9
Навіть небесна канцелярія на нашому боці та допомагає нам.

А кого воно зібралось шантажувати своїми газами, якщо Німеччина затарила усі свої сховища під зав'язку , а після цього відмовилась від газу з терораши, багато країн теж відмовились. Ціни злетіли у Італії , Франції, але ніхто ще від цього не помер. Тільки українці гинуть від терористів як на фронті, та і у своїх домівках.
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16.01.2023 11:46
+8
Пів росії без газу і нічого, а за Європу ***...у нема чого переживати, без його плєшивої морди розберуться з газом, а заодно і з нафтою.
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16.01.2023 11:28
+8
Половина зими вже минула Земля на Поліссі трохи промерзла Однак для кацапів "знову непорядок" - вода в річках піднялася десь на метр (в середньому) і "підмочила промерзлий грунт передавши йому тепло нижніх шарів І всі низинні луги та поля знову розкисли Так що не "понаступаєш"
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16.01.2023 11:32
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Пів росії без газу і нічого, а за Європу ***...у нема чого переживати, без його плєшивої морди розберуться з газом, а заодно і з нафтою.
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16.01.2023 11:28 Ответить
Вже розібрались.
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16.01.2023 11:56 Ответить
Бог зірвав плани путєна.
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16.01.2023 11:30 Ответить
Половина зими вже минула Земля на Поліссі трохи промерзла Однак для кацапів "знову непорядок" - вода в річках піднялася десь на метр (в середньому) і "підмочила промерзлий грунт передавши йому тепло нижніх шарів І всі низинні луги та поля знову розкисли Так що не "понаступаєш"
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16.01.2023 11:32 Ответить
Господь Бог не допомагає сатані та його слугам-кацапам, як би вони там не прикидалися християнами від попа-фсбшника КирилИ
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16.01.2023 11:39 Ответить
а в самому мордорі в цей час - найхолодніша зима за останні століття) ну і як тут не повірити у вищі сили. та на чиєму боці правда
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16.01.2023 11:42 Ответить
вибачте - десятиліття, не століття
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16.01.2023 11:43 Ответить
Навіть небесна канцелярія на нашому боці та допомагає нам.

А кого воно зібралось шантажувати своїми газами, якщо Німеччина затарила усі свої сховища під зав'язку , а після цього відмовилась від газу з терораши, багато країн теж відмовились. Ціни злетіли у Італії , Франції, але ніхто ще від цього не помер. Тільки українці гинуть від терористів як на фронті, та і у своїх домівках.
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16.01.2023 11:46 Ответить
***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.

У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.

Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.

Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.

Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було тепліш.
У Бога мами просили,
Щоб діти вертались скоріш!
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16.01.2023 12:01 Ответить
Та не, природа попрацювала над ліліпутіном ще до народження. Тут мама з татом не старались
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16.01.2023 16:49 Ответить
Це все легендарна установка керуванням погодою. Розробка сша. Технологія проста настільки, що здається ніби це міф та легенда.
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16.01.2023 22:03 Ответить
 
 