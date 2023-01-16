Теплая зима в Европе лишила Путина возможности газового шантажа, - CNN
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Владимира Путина теплая зима лишила одного из главных козырей влияния на европейские правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"С момента полномасштабного вторжения России в Украину европейских политиков больше всего беспокоил вопрос: что произойдет, если Москва перекроет газ. Российский диктатор рассчитывал, что газовый шантаж должен был смягчить антироссийские санкции и поддержку Украины. По его плану, европейцы могли бы взбунтоваться из-за холода и требовать ослабления санкций", - пишет издание.
"В этом случае Россия стремилась использовать зиму, чтобы увеличить силу другого инструмента в своем ящике: энергетическое оружие. Россия рассчитывала, что зимние морозы приведут в себя Европу и убедит общественность по всему континенту в том, что поддержка Украины не стоит боли в их кошельке", - пояснил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.
Однако планы Кремля сорвала погода, поскольку Европа пока еще переживает теплую зиму. Это позволило сократить потребление газа, что в свою очередь лишило Путина одного из главных "козырей".
По мнению экспертов, сейчас у Европы есть возможность уменьшить зависимость от российского газа. Европейские чиновники предупреждают, что просто запасать газ мало, нужно больше работать над эффективностью. Правительства стран ЕС часто подвергаются критике из-за того, что больше внимания уделяют контролю за ценами на газ вместо инвестирования в долгосрочные меры.
Эксперты рекомендуют европейским странам обратить больше внимания на возобновляемые источники энергии и строить хранилища для сжиженного природного газа.
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А кого воно зібралось шантажувати своїми газами, якщо Німеччина затарила усі свої сховища під зав'язку , а після цього відмовилась від газу з терораши, багато країн теж відмовились. Ціни злетіли у Італії , Франції, але ніхто ще від цього не помер. Тільки українці гинуть від терористів як на фронті, та і у своїх домівках.
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було тепліш.
У Бога мами просили,
Щоб діти вертались скоріш!