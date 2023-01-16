Теплая зима в Европе лишила Путина возможности газового шантажа, - CNN

Владимира Путина теплая зима лишила одного из главных козырей влияния на европейские правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину европейских политиков больше всего беспокоил вопрос: что произойдет, если Москва перекроет газ. Российский диктатор рассчитывал, что газовый шантаж должен был смягчить антироссийские санкции и поддержку Украины. По его плану, европейцы могли бы взбунтоваться из-за холода и требовать ослабления санкций", - пишет издание.

"В этом случае Россия стремилась использовать зиму, чтобы увеличить силу другого инструмента в своем ящике: энергетическое оружие. Россия рассчитывала, что зимние морозы приведут в себя Европу и убедит общественность по всему континенту в том, что поддержка Украины не стоит боли в их кошельке", - пояснил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.

Однако планы Кремля сорвала погода, поскольку Европа пока еще переживает теплую зиму. Это позволило сократить потребление газа, что в свою очередь лишило Путина одного из главных "козырей".

По мнению экспертов, сейчас у Европы есть возможность уменьшить зависимость от российского газа. Европейские чиновники предупреждают, что просто запасать газ мало, нужно больше работать над эффективностью. Правительства стран ЕС часто подвергаются критике из-за того, что больше внимания уделяют контролю за ценами на газ вместо инвестирования в долгосрочные меры.

Эксперты рекомендуют европейским странам обратить больше внимания на возобновляемые источники энергии и строить хранилища для сжиженного природного газа.

Также читайте: РФ не должна оказать влияния на события в Европе, как сегодня, - глава МИД Чехии Липовский