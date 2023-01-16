Тепла зима в Європі позбавила Путіна можливості газового шантажу, - CNN

Володимира Путіна тепла зима позбавила одного з головних козирів впливу на європейські уряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейських політиків найбільше турбувало питання: що станеться, якщо Москва перекриє газ. Російський диктатор розраховував, що газовий шантаж мав пом'якшити антиросійські санкції та підтримку України. За його планом, європейці могли б збунтуватися через холод та вимагати послаблення санкцій", - пише видання.

"У цьому разі Росія прагнула використати зиму, щоб збільшити силу іншого інструменту у своєму ящику: енергетичної зброї. Росія розраховувала, що зимові морози приведуть до тями Європу і переконають громадськість по всьому континенту в тому, що підтримка України не варта болю в їхньому гаманці", - пояснив старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлс.

Проте плани Кремля зірвала погода, оскільки Європа поки що переживає теплу зиму. Це дозволило скоротити споживання газу, що своєю чергою позбавило Путіна одного з головних "козирів".

На думку експертів, зараз Європа має можливість зменшити залежність від російського газу. Європейські чиновники попереджають, що просто запасати газ замало, треба більше працювати над ефективністю. Уряди країн ЄС часто піддаються критиці через те, що більше уваги приділяють контролю за цінами на газ, замість інвестувати в довгострокові заходи.

Експерти рекомендують європейським країнам звернути більше уваги на відновлювані джерела енергії та будувати сховища для зрідженого природного газу.

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