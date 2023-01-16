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Тепла зима в Європі позбавила Путіна можливості газового шантажу, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Володимира Путіна тепла зима позбавила одного з головних козирів впливу на європейські уряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейських політиків найбільше турбувало питання: що станеться, якщо Москва перекриє газ.  Російський диктатор розраховував, що газовий шантаж мав пом'якшити антиросійські санкції та підтримку України. За його планом, європейці могли б збунтуватися через холод та вимагати послаблення санкцій", - пише видання. 

"У цьому разі Росія прагнула використати зиму, щоб збільшити силу іншого інструменту у своєму ящику: енергетичної зброї. Росія розраховувала, що зимові морози приведуть до тями Європу і переконають громадськість по всьому континенту в тому, що підтримка України не варта болю в їхньому гаманці", - пояснив старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлс.

Проте плани Кремля зірвала погода, оскільки Європа поки що переживає теплу зиму. Це дозволило скоротити споживання газу, що своєю чергою позбавило Путіна одного з головних "козирів".

На думку експертів, зараз Європа має можливість зменшити залежність від російського газу. Європейські чиновники попереджають, що просто запасати газ замало, треба більше працювати над ефективністю. Уряди країн ЄС часто піддаються критиці через те, що більше уваги приділяють контролю за цінами на газ, замість інвестувати в довгострокові заходи.

Експерти рекомендують європейським країнам звернути більше уваги на відновлювані джерела енергії та будувати сховища для зрідженого природного газу.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Навіть небесна канцелярія на нашому боці та допомагає нам.

А кого воно зібралось шантажувати своїми газами, якщо Німеччина затарила усі свої сховища під зав'язку , а після цього відмовилась від газу з терораши, багато країн теж відмовились. Ціни злетіли у Італії , Франції, але ніхто ще від цього не помер. Тільки українці гинуть від терористів як на фронті, та і у своїх домівках.
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16.01.2023 11:46
+8
Пів росії без газу і нічого, а за Європу ***...у нема чого переживати, без його плєшивої морди розберуться з газом, а заодно і з нафтою.
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16.01.2023 11:28
+8
Половина зими вже минула Земля на Поліссі трохи промерзла Однак для кацапів "знову непорядок" - вода в річках піднялася десь на метр (в середньому) і "підмочила промерзлий грунт передавши йому тепло нижніх шарів І всі низинні луги та поля знову розкисли Так що не "понаступаєш"
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16.01.2023 11:32
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Пів росії без газу і нічого, а за Європу ***...у нема чого переживати, без його плєшивої морди розберуться з газом, а заодно і з нафтою.
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16.01.2023 11:28 Відповісти
Вже розібрались.
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16.01.2023 11:56 Відповісти
Бог зірвав плани путєна.
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16.01.2023 11:30 Відповісти
Половина зими вже минула Земля на Поліссі трохи промерзла Однак для кацапів "знову непорядок" - вода в річках піднялася десь на метр (в середньому) і "підмочила промерзлий грунт передавши йому тепло нижніх шарів І всі низинні луги та поля знову розкисли Так що не "понаступаєш"
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16.01.2023 11:32 Відповісти
Господь Бог не допомагає сатані та його слугам-кацапам, як би вони там не прикидалися християнами від попа-фсбшника КирилИ
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16.01.2023 11:39 Відповісти
а в самому мордорі в цей час - найхолодніша зима за останні століття) ну і як тут не повірити у вищі сили. та на чиєму боці правда
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16.01.2023 11:42 Відповісти
вибачте - десятиліття, не століття
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16.01.2023 11:43 Відповісти
Навіть небесна канцелярія на нашому боці та допомагає нам.

А кого воно зібралось шантажувати своїми газами, якщо Німеччина затарила усі свої сховища під зав'язку , а після цього відмовилась від газу з терораши, багато країн теж відмовились. Ціни злетіли у Італії , Франції, але ніхто ще від цього не помер. Тільки українці гинуть від терористів як на фронті, та і у своїх домівках.
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16.01.2023 11:46 Відповісти
***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.

У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.

Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.

Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.

Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було тепліш.
У Бога мами просили,
Щоб діти вертались скоріш!
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16.01.2023 12:01 Відповісти
Та не, природа попрацювала над ліліпутіном ще до народження. Тут мама з татом не старались
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16.01.2023 16:49 Відповісти
Це все легендарна установка керуванням погодою. Розробка сша. Технологія проста настільки, що здається ніби це міф та легенда.
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16.01.2023 22:03 Відповісти
 
 