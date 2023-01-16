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На Хмельницкой АЭС СБУ проводит меры безопасности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аес,хмельницька

Служба безопасности Украины проводит меры безопасности на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Хмельницкой АЭС.

"Управлением СБУ в Хмельницкой области проводятся меры безопасности в г. Нетешин и на объектах ОП ХАЭС.

Напоминаем  о запрещении фото-, видеофиксации и недопустимости распространения в социальных сетях или общедоступных чатах перемещения украинской военной техники и действий военнослужащих и правоохранителей, привлеченных к проведению указанных мероприятий. ", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На все украинские АЭС прибудут мониторинговые миссии МАГАТЭ, - "Госатомрегулирование"
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зрадників і коригувальників ловлять?
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16.01.2023 12:16 Ответить
Теперь и ХАЭС остановят... Мабуть у Хмельницкому не всі мовчки сприймають про дефіціт електрики та обмеження її постачання
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16.01.2023 12:21 Ответить
Це графік листопада 2022. Зараз в Хмельницькій області гасять світло більше ніж в Харкові та Запоріжжі, які постійно під обстрілами. А е/е від ХАЕС йде не в область, а туди куди офіційно не експортується, так побудована система, ще при совку і . Місцеві ще й стверджують, що 1 блок стоїть бо немає куди дівати електрику.

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16.01.2023 13:00 Ответить
Вашу руку потискаю із повагою. Саме проте я і кажу
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16.01.2023 16:26 Ответить
Новые графики от Галущенко (если кто не в курсе, это министр энергетики Украины, по профессии юрист, тут не смейтесь ):
белый цвет - свет есть
темно серый - света нет
светло серый - шоб да, так нет
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16.01.2023 14:38 Ответить
Галушка аферист
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18.01.2023 01:57 Ответить
 
 