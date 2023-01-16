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На Хмельницкой АЭС СБУ проводит меры безопасности
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины проводит меры безопасности на Хмельницкой атомной электростанции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Хмельницкой АЭС.
"Управлением СБУ в Хмельницкой области проводятся меры безопасности в г. Нетешин и на объектах ОП ХАЭС.
Напоминаем о запрещении фото-, видеофиксации и недопустимости распространения в социальных сетях или общедоступных чатах перемещения украинской военной техники и действий военнослужащих и правоохранителей, привлеченных к проведению указанных мероприятий. ", – говорится в сообщении.
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