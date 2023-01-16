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На Хмельницькій АЕС СБУ проводить безпекові заходи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,хмельницька

Служба безпеки України проводить безпекові заходи на Хмельницькій атомній електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Хмельницької АЕС

"Управлінням СБУ у Хмельницькій області проводяться безпекові заходи в м. Нетішин та на об’єктах ВП ХАЕС.

Нагадуємо краянам про заборону фото-, відеофіксації та неприпустимість поширення у соціальних мережах чи загальнодоступних чатах переміщення української військової техніки та дій військовослужбовців і правоохоронців, які залучені до проведення зазначених заходів. ", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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зрадників і коригувальників ловлять?
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16.01.2023 12:16 Відповісти
Теперь и ХАЭС остановят... Мабуть у Хмельницкому не всі мовчки сприймають про дефіціт електрики та обмеження її постачання
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16.01.2023 12:21 Відповісти
Це графік листопада 2022. Зараз в Хмельницькій області гасять світло більше ніж в Харкові та Запоріжжі, які постійно під обстрілами. А е/е від ХАЕС йде не в область, а туди куди офіційно не експортується, так побудована система, ще при совку і . Місцеві ще й стверджують, що 1 блок стоїть бо немає куди дівати електрику.

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16.01.2023 13:00 Відповісти
Вашу руку потискаю із повагою. Саме проте я і кажу
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16.01.2023 16:26 Відповісти
Новые графики от Галущенко (если кто не в курсе, это министр энергетики Украины, по профессии юрист, тут не смейтесь ):
белый цвет - свет есть
темно серый - света нет
светло серый - шоб да, так нет
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16.01.2023 14:38 Відповісти
Галушка аферист
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18.01.2023 01:57 Відповісти
 
 