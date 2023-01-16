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Повторение десантной операции РФ в окрестностях Киева невозможно, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київщина

Украинские военные готовы к очередным учениям, которые начались в Беларуси, и будут реагировать в случае любой угрозы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем наблюдать за этими учениями. Аэродромы, которые противник использует на территории Беларуси, под пристальным наблюдением наших разведок. Поэтому будем реагировать сразу, если будут какие-то угрозы. Сейчас особых признаков угрозы нет, говорить о какой-то огромной группировке нельзя", - сказал он. .

Относительно перебрасывания Россией 8 истребителей в Беларусь и 4 транспортных самолетов, он отметил, что здесь "ничего особенного нет".

"Запланировали они учения, так что, наверное, какая-то цель у них есть. Возможно, перегруппировка войск, переброска еще каких-то дополнительных сил. А может, наоборот – перебросят на восточное направление. Они уже таскали и комплексы С-300, и бронетехнику несколько месяцев назад", – добавил Игнат.

Он заверил, что повторение десантной операции в окрестностях Киева – сегодня совсем нереалистичный сценарий.

"Тогда мы не ожидали такого дерзкого хода от РФ. Тогда не удалось захватить, не удастся и сейчас. Теперь пролететь просто так в столицу и высадить десант из ИЛ-76 не удастся никоим образом, и до границы не удастся долететь. Здесь можно спать спокойно ", - добавил спикер.

Также читайте: Россия может бить по Киеву ракетами С-300, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+6
Зате з боку Криму це не було несподіванкою.
Підготувалися як змогли - відвели війська, розмінували...
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16.01.2023 13:11
+1
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16.01.2023 12:39
+1
Найслабкіше місце те яке ви вважаєте найсильнішим. (с) Тому треба бути готовим, а не "такого не може бути".
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16.01.2023 12:44
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Нехай пробують, наше ж ППО "подавлєнноє і унічтоженноє"))
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16.01.2023 12:26 Ответить
Пригожинцы, вас по объявлениям там стали набирать? Совсем бездарщину пишете.
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16.01.2023 12:52 Ответить
А шо там було?
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16.01.2023 13:00 Ответить
Та черговий кремлівській бот залетів з копіпастами з рашистських ЗМІ.
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16.01.2023 18:30 Ответить
для тебя свинорыл есть иконка товарисча - иди целуй уже...\ты заслужил...\
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16.01.2023 12:52 Ответить
Гайда на шашлики
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16.01.2023 12:54 Ответить
Им выдают 100 грам водки и отпиливают стропы.
Это же красноармейцы-комунисты.
Фонтан в парке верх достижения.
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16.01.2023 12:29 Ответить
Пригожинец как всегда всё переврал в переводе

Пока, лапоть, премию не получишь за неэффективность
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16.01.2023 12:53 Ответить
Ті аеродроми мали бути розбомблені після перших же ракет які звідти прилетіли! Але ж наший "боневтік" хотів в очко *уйлу заглянути!
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16.01.2023 12:37 Ответить
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16.01.2023 12:39 Ответить
Вам бл..ть нормальна розвідка доповідала ще за пів року , що де і звідки пі..си!!!
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16.01.2023 12:57 Ответить
Зате з боку Криму це не було несподіванкою.
Підготувалися як змогли - відвели війська, розмінували...
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16.01.2023 13:11 Ответить
Найслабкіше місце те яке ви вважаєте найсильнішим. (с) Тому треба бути готовим, а не "такого не може бути".
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16.01.2023 12:44 Ответить
Знову заспокійливі реляції, що "все під контролем", навіюють тривогу, бо обстріли з території рб продовжуються, що означає відсутність важелів контролю і впливу у політичного керівництва цієї "держави" на дії рашистського окупаційного угрупування, яке там нарощується й орудує.
А значить генералу Кривоносу з добровольцями приготуватись знову захищати аеропорти Жуляни і Бориспіль від десанту ворога.
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16.01.2023 13:24 Ответить
Ох, не вірю я вам всім.
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16.01.2023 18:52 Ответить
 
 