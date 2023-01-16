Повторение десантной операции РФ в окрестностях Киева невозможно, - Воздушные силы

Украинские военные готовы к очередным учениям, которые начались в Беларуси, и будут реагировать в случае любой угрозы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем наблюдать за этими учениями. Аэродромы, которые противник использует на территории Беларуси, под пристальным наблюдением наших разведок. Поэтому будем реагировать сразу, если будут какие-то угрозы. Сейчас особых признаков угрозы нет, говорить о какой-то огромной группировке нельзя", - сказал он. .

Относительно перебрасывания Россией 8 истребителей в Беларусь и 4 транспортных самолетов, он отметил, что здесь "ничего особенного нет".

"Запланировали они учения, так что, наверное, какая-то цель у них есть. Возможно, перегруппировка войск, переброска еще каких-то дополнительных сил. А может, наоборот – перебросят на восточное направление. Они уже таскали и комплексы С-300, и бронетехнику несколько месяцев назад", – добавил Игнат.

Он заверил, что повторение десантной операции в окрестностях Киева – сегодня совсем нереалистичный сценарий.

"Тогда мы не ожидали такого дерзкого хода от РФ. Тогда не удалось захватить, не удастся и сейчас. Теперь пролететь просто так в столицу и высадить десант из ИЛ-76 не удастся никоим образом, и до границы не удастся долететь. Здесь можно спать спокойно ", - добавил спикер.

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