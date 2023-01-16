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От Драмтеатра в оккупированном Мариуполе осталась одна стенка, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

драмтеатр

Во временно оккупированном Мариуполе россияне практически демонтировали здание драматического театра, который получил значительные повреждения после сброса российской авиационной бомбы в марте 2022 года.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Драматический Театр "демонтирован" в состояние одной фронтальной стены. Дом с Часами добивают до состояния нулевого уровня фундамента. Проспект Мира, ул. Куинджи, Левобережье. Без остановки город превращается в пустыню строительного мусора", - написал Андрющенко.

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