От Драмтеатра в оккупированном Мариуполе осталась одна стенка, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе россияне практически демонтировали здание драматического театра, который получил значительные повреждения после сброса российской авиационной бомбы в марте 2022 года.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Драматический Театр "демонтирован" в состояние одной фронтальной стены. Дом с Часами добивают до состояния нулевого уровня фундамента. Проспект Мира, ул. Куинджи, Левобережье. Без остановки город превращается в пустыню строительного мусора", - написал Андрющенко.

Читайте: Технику и военных РФ перебросили на север Донетчины из-под Мариуполя, - Андрющенко