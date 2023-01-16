Від Драмтеатру в окупованому Маріуполі залишилася одна стінка, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни практично демонтували будівлю драматичного театру, який зазнав значних ушкоджень після скидання російської авіаційної бомби у березні 2022 року.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Драматичний Театр "демонтовано" до стану однієї фронтальної стіни. Будинок з Годинником добивають до стану нульового рівня фундаменту. Проспект Миру, вул. Куїнджі, Лівобережжя. Без зупинки місто перетворюється на пустелю будівельного сміття", - написав Андрющенко.

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