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Резников и Столтенберг встретятся на полях "Рамштайна"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг,резніков

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Об этом сообщили в НАТО, передает Цензор.НЕТ.

На встрече будет председательствовать министр обороны США Ллойд Остин. Она будет сосредоточена на кризисе в Украине и связанных с ним проблемах безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и ее партнеры.

"На полях этой встречи генсек проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими чиновниками", - сообщили в Альянсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина находится в решающей фазе войны. В скором времени могут быть новые поставки оружия, - Столтенберг

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января с участием глав оборонных ведомств около 50 стран под председательством США.
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