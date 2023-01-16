Резников и Столтенберг встретятся на полях "Рамштайна"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
Об этом сообщили в НАТО, передает Цензор.НЕТ.
На встрече будет председательствовать министр обороны США Ллойд Остин. Она будет сосредоточена на кризисе в Украине и связанных с ним проблемах безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и ее партнеры.
"На полях этой встречи генсек проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими чиновниками", - сообщили в Альянсе.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января с участием глав оборонных ведомств около 50 стран под председательством США.
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