Резніков і Столтенберг зустрінуться на полях "Рамштайну"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це повідомили в НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

На зустрічі головуватиме міністр оборони США Ллойд Остін. Вона буде зосереджена на кризі в Україні та пов’язаних з нею проблемах безпеки, з якими стикаються члени НАТО та її партнери.

"На полях цієї зустрічі генсек проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями", - повідомили в Альянсі.

Також читайте: Україна перебуває у вирішальній фазі війни. Невдовзі можуть бути нові поставки зброї, - Столтенберг

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня за участю глав оборонних відомств близько 50 країн під головуванням США.