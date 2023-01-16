В Рамштайне обсудят предоставление Украине танков Leopard, - министр обороны Финляндии Савола

20 января на встрече союзников Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ основных боевых танков Leopard.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Микко Савола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Финские власти готовы участвовать в совместной с союзниками программе вооружения Сил обороны Украины танками немецкого образца, но сами передать их ВСУ без одобрения из Берлина не могут, как и Польша, и некоторые другие страны.

"От ведущей роли Германии во многом зависит, как мы поступим с этими Leopard. Для их передачи нужно немецкое разрешение на реэкспорт", – сказал он.

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Великобритания пообещала поставить Украине 14 танков Challenger 2 – это не нужно согласовывать с Германией, так как это британское вооружение.