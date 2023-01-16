В Рамштайне обсудят предоставление Украине танков Leopard, - министр обороны Финляндии Савола
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20 января на встрече союзников Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ основных боевых танков Leopard.
Об этом сообщил министр обороны Финляндии Микко Савола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Финские власти готовы участвовать в совместной с союзниками программе вооружения Сил обороны Украины танками немецкого образца, но сами передать их ВСУ без одобрения из Берлина не могут, как и Польша, и некоторые другие страны.
"От ведущей роли Германии во многом зависит, как мы поступим с этими Leopard. Для их передачи нужно немецкое разрешение на реэкспорт", – сказал он.
Великобритания пообещала поставить Украине 14 танков Challenger 2 – это не нужно согласовывать с Германией, так как это британское вооружение.
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А) 20-го 01 обговорять, 20.03 створять комісію, 20.04 проведуть сухання в парламентах, 20. 07 почнуть узгоднювати терміни, 20.09 Угорщина зробить заяву про свої застереженнея, 20.10 обговорять заяву Угорщини, 20.12 подадуть новий проект з врахуванням зуваження Угорщини на чергове засідання Рамштайну
А ДАЛІ ЗНОВУ ПЕРЕХОДИМО ДО ПУНКТУ А)
Але ця карусель у всяку хвилину може припинитися з поводу зникнення тих, кому ці танки потрібні. Може це і є ціль?
Згадався анекдот.
.....- А, Гомельдрефф...ну, даффай, даффай