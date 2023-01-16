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У Рамштайні обговорять надання Україні танків Leopard, - міністр оборони Фінляндії Савола

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

leopard

20 січня на зустрічі союзників України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині на порядку денному буде питання постачання ЗСУ основних бойових танків Leopard.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Фінська влада готова брати участь у спільній з союзниками програмі озброєння Сил оборони України танками німецького зразка, але сама передати їх ЗСУ без схвалення з Берліна не може, як і Польща, і деякі інші країни.

"Від провідної ролі Німеччини багато в чому залежить, як ми зробимо з цими Leopard. Для їхньої передачі потрібен німецький дозвіл на реекспорт", - сказав він.

Також читайте: Bloomberg підрахував зброю, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни. ПЕРЕЛІК

Велика Британія пообіцяла поставити Україні 14 танків Challenger 2 - це не потрібно узгоджувати з Німеччиною, оскільки це британське озброєння.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Знову буде обговорення майбутньої зустрічі, для обговорення наступної зустрічі, щодо вирішення питання, стосовно можливого надання
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16.01.2023 16:04
+7
Думаю Німеччина повинна дозволити реекспорт. Сама ще не наважиться на поставки, а от іншим дасть добро. А США думаю дадуть БТР Страйкер. Через місяць в лютому думаю США дадуть Абрамсів пару десятків і німці нарешті наважаться.
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16.01.2023 16:20
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Знову буде обговорення майбутньої зустрічі, для обговорення наступної зустрічі, щодо вирішення питання, стосовно можливого надання
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16.01.2023 16:04 Відповісти
Перетрут -- звірять часи - поправлят краватки .
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16.01.2023 16:07 Відповісти
Надо учесть что четыре Леопарда уже 21 января будут уничтожены, Конашенко обьявит по любому
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16.01.2023 16:08 Відповісти
Поверніть нам наші ракети і на.й нам ваші танки
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16.01.2023 16:08 Відповісти
Рамштайн має бути у Варшаві. Або Лондоні. Хай там перейменують невеликий провулок у Рамштайн, щоб було юридично вивірено.
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16.01.2023 16:09 Відповісти
Я бы предложил его провести в Харькове или в Днепре. Это бы ускорило мыслительный процесс этого хора уродов, исполняющих песнь-сомнение " Ой, тому ли я дала?"
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16.01.2023 17:41 Відповісти
Можливо.
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16.01.2023 17:44 Відповісти
Знову кофе поганять ,побажають ЗСУ перемоги і терпіння і домовляться на наступні псиденьки....Як це вже за"бало
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16.01.2023 16:11 Відповісти
"Провідна роль Німеччини??? Швидше гальмівна роль!
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16.01.2023 16:14 Відповісти
сцикливые члены нато бздят ***** поодиночке - хотят коллективной ответственности: это не я, это все 30 так решили
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16.01.2023 16:17 Відповісти
Пока не объявим о выходе в одностороннем порядке из меморандума будапештского, делов не будет.
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16.01.2023 18:04 Відповісти
А что даст односторонний выход из Будапештского меморандума? )
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16.01.2023 19:25 Відповісти
Право на вос- создание Яо. Тактического, что пока ещё возможно.
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17.01.2023 10:43 Відповісти
И что, мы сможем его создать в ближайшей перспективе? Какой смысл сейчас разрывать меморандум? Чтобы что?
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17.01.2023 17:57 Відповісти
Ну це вже краще за вчорашні соплі про втрачену Карелію та мир за будь-що.
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16.01.2023 16:18 Відповісти
Думаю Німеччина повинна дозволити реекспорт. Сама ще не наважиться на поставки, а от іншим дасть добро. А США думаю дадуть БТР Страйкер. Через місяць в лютому думаю США дадуть Абрамсів пару десятків і німці нарешті наважаться.
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16.01.2023 16:20 Відповісти
Ага!

А) 20-го 01 обговорять, 20.03 створять комісію, 20.04 проведуть сухання в парламентах, 20. 07 почнуть узгоднювати терміни, 20.09 Угорщина зробить заяву про свої застереженнея, 20.10 обговорять заяву Угорщини, 20.12 подадуть новий проект з врахуванням зуваження Угорщини на чергове засідання Рамштайну

А ДАЛІ ЗНОВУ ПЕРЕХОДИМО ДО ПУНКТУ А)

Але ця карусель у всяку хвилину може припинитися з поводу зникнення тих, кому ці танки потрібні. Може це і є ціль?
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16.01.2023 16:25 Відповісти
Не забудьте Орбана дозволу спитати,раптом буде проти,якось не вдобно перед мадярами вийде. Заіпали бюрократи їбучі.
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16.01.2023 16:47 Відповісти
Навіть, якщо рішення буде прийнято, то ці танки надійдуть тільки через 2 роки.
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16.01.2023 17:21 Відповісти
Не дают те, що треба....
Згадався анекдот.
.....- А, Гомельдрефф...ну, даффай, даффай
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16.01.2023 17:58 Відповісти
Тільки потім ось це малодушне і боягузливе чудо, його аналог у трусах пан Блінак ,на фото з кінокомедії "Іграшка",хто дивився той зрозуміє , потім буде включатиме задню і дурня

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16.01.2023 18:24 Відповісти
Украинцам надо не только воевать, но и выигрывать, для этого нужны танки и прочее. Иначе ********* поставит свои танки Европе и не только, нравится или не нравится.
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16.01.2023 19:09 Відповісти
Знатно полыхает у русни, судя по комментам )
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16.01.2023 19:26 Відповісти
сколько еще осталось всевозможных форумов,платформ, и т.д. где еще не сосали тему ..ТАНКИ..
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16.01.2023 20:55 Відповісти
 
 