У Рамштайні обговорять надання Україні танків Leopard, - міністр оборони Фінляндії Савола
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20 січня на зустрічі союзників України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині на порядку денному буде питання постачання ЗСУ основних бойових танків Leopard.
Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Фінська влада готова брати участь у спільній з союзниками програмі озброєння Сил оборони України танками німецького зразка, але сама передати їх ЗСУ без схвалення з Берліна не може, як і Польща, і деякі інші країни.
"Від провідної ролі Німеччини багато в чому залежить, як ми зробимо з цими Leopard. Для їхньої передачі потрібен німецький дозвіл на реекспорт", - сказав він.
Велика Британія пообіцяла поставити Україні 14 танків Challenger 2 - це не потрібно узгоджувати з Німеччиною, оскільки це британське озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
А) 20-го 01 обговорять, 20.03 створять комісію, 20.04 проведуть сухання в парламентах, 20. 07 почнуть узгоднювати терміни, 20.09 Угорщина зробить заяву про свої застереженнея, 20.10 обговорять заяву Угорщини, 20.12 подадуть новий проект з врахуванням зуваження Угорщини на чергове засідання Рамштайну
А ДАЛІ ЗНОВУ ПЕРЕХОДИМО ДО ПУНКТУ А)
Але ця карусель у всяку хвилину може припинитися з поводу зникнення тих, кому ці танки потрібні. Може це і є ціль?
Згадався анекдот.
.....- А, Гомельдрефф...ну, даффай, даффай