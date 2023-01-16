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Bloomberg підрахував зброю, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

Агентство Bloomberg уклало перелік зброї, яку Україна отримала від союзників з початку повномасштабної війни або збирається отримати незабаром.

Bloomberg посилається на дані нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryx, повідомляє Цензор.НЕТ.

Агентство уточнює, що ці дані - приблизні. Вони можуть включати обіцяну, але не поставлену зброю.

Танки:

  • 410 танків радянських часів від Польщі, Чехії, Словенії та інших пострадянських країн;
  • Велика Британія пообіцяла надіслати Україні танки Challenger 2, що стане першим випадком, коли західна країна надасть Україні сучасні основні бойові танки для боротьби з російськими військами;
  • Польща пообіцяла надати "роту" бойових танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов'язання;
  • у США і Німеччині тривають дискусії про те, чи можуть вони також надіслати бойові танки.

Читайте: Україна перебуває у вирішальній фазі війни. Невдовзі можуть бути нові поставки зброї, - Столтенберг

Бронетехніка/бойові машини піхоти:

  • 300 одиниць, в тому числі 250 БМП радянського виробництва від пострадянських країн;
  • Франція оголосила минулого тижня про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;
  • США і Німеччина заявили, що нададуть 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder.

Бронетранспортери:

  • 1100 одиниць, в тому числі 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117. Агентство уточнює, що понад 160 бронетранспортерів - М113 американського виробництва з семи інших країн, в тому числі з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії.

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Транспортні засоби з посиленим протимінним захистом:

  • загалом близько 925, в тому числі 440 американських M1224 MaxxPros, 90 австралійських Bushmaster та декілька британських Wolfhound и Mastiff.

Bloomberg зазначає, що ці машини схожі на БТР, але спеціально розроблені з нахиленим корпусом для захисту екіпажу від мін і саморобних вибухових пристроїв.

Мобільні машини піхоти:

  • понад 1 540 одиниць, в тому числі 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва Humvee.

Це колісні бронетранспортери, які переміщують солдатів по полю бою в атаці, розвідці і патрулюванні.

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Артилерія:

  • 300 буксируваних гаубиць, з них понад - 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США;
  • понад 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 - на замовлення (понад 20 155-мм гаубиць з Великої Британії, по 18 - з Польщі, Німеччини, США та інших країн).

Реактивні системи залпового вогню:

  • всього - 95 одиниць, у тому числі 38 систем HIMARS та понад 40 122-мм реактивних систем залпового вогню радянських часів з Польщі і Чехії.

Протиповітряні системи:

  • 37 німецьких самохідних зенітних систем Gepard;
  • 8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;
  • одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;
  • 6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;
  • 6 ракетних комплексів Stormer з Великої Британії;
  • кілька інших зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.

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Літаки:

  • 14 штурмовиків Су-25 радянського виробництва, придбаних країнами НАТО у Болгарії і доставлених в Україну;
  • 4 Су-25 з Північної Македонії;
  • 20 вертольотів Мі-17, які спочатку призначалися для Афганістану, передані США;
  • 11 вертольотів радянського виробництва з Чехії, Словаччини та Латвії;
  • 3 британських Westland Sea Kings;
  • 6 вертольотів Kamov російського виробництва з Португалії;
  • понад 30 безпілотників Bayraktar TB2 з Туреччини, а також по одному з Литви та Польщі;
  • сотні американських боєприпасів Switchblade;
  • 415 розвідувальних безпілотників.

Ракети дальнього радіусу дії: Bloomberg підкреслює, що жодна країна поки не погодилась надати ракетні системи великої дальності ATACMS, які можуть вражати цілі на значно більших відстанях, ніж HIMARS.

Деякі західні посадовці висловили занепокоєння щодо надання українцям зброї, яка здатна завдавати ударів по цілях в глибині Росії, оскільки це може призвести до прямої конфронтації з РФ.

Інша зброя: до інших видів озброєння відносяться ракети, які можуть бути використані проти ворожих радарів, кораблів і надводних цілей, а також засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні водні судна, радіолокаційне обладнання та інші системи.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Байдуже як називати поставки. головне що вони йдуть. І кількість зброї окуєнна.
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16.01.2023 12:36
+12
Просто дофига оружия.. Чем вам не лендлиз.
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16.01.2023 12:30
+5
деМІЛІТАРІЗАЦІЯ "сво йде у позитивному напрямку"
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16.01.2023 13:32
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Просто дофига оружия.. Чем вам не лендлиз.
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16.01.2023 12:30 Відповісти
Байдуже як називати поставки. головне що вони йдуть. І кількість зброї окуєнна.
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16.01.2023 12:36 Відповісти
Менше ніж знищено рашистської техніки. Особливо ця кількість яскраво виглядає на фоні того, що Канашенков та роССійсько-нацистські пропагандони своїм ротом "знищіли" вже більше у рази аніж було та планується надавати Україні Заходом, не кажучи про останні заяви стосовно "Бредлі", на яких ще не навчились наші воювати, не кажучи вже про постачання в Україну, але ж Канашенко вже і їх "знищів"!
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16.01.2023 12:56 Відповісти
а давайте у відповідь на конашонковські знищені "бредНі"
пан Генерал Залужний постєбєтся і скаже що нами ....

знищена дивізія Армат !

бредНі конашонкова врешті решт треба довести до логічного абсурду
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16.01.2023 13:57 Відповісти
Це буде не гарно. Всі привикли що у нас на відмінно від рф з даними все ок і подаємо лиш те що підтвердили з декількох джерел.

Це ось рф подає у звітах те що хоча б комусь під наркотою там привиділось - наприклад стріляють по школі про яку хтось сказав що там 100500 поляків, а чи попали чи ні для рф значення немає і буде подано що знищили 100500 польських найманців.

До того ж все йде до того що армат ми ще встигнемо знищити.
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16.01.2023 23:54 Відповісти
деМІЛІТАРІЗАЦІЯ "сво йде у позитивному напрямку"
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16.01.2023 13:32 Відповісти
... згідно з планом і графіком...
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16.01.2023 20:24 Відповісти
Не розумію навіщо згадувати спорядження для піхоти якщо мова йде про технічні важкі засоби?! В переліку знищеного рашистського озброєння ви теж не знайдете озброєння піхоти, а лише самих піхотинців!!!
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16.01.2023 12:50 Відповісти
"колісних танкових есмінців AMX-10RC"


Це що таке? Есмінец, нагадаю - це "ескадрений міноносець", тобто корабель.
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16.01.2023 12:39 Відповісти
То в ескадру підводних човнів з степів Херсонщини, мабудь

А якщо серйозно, то списочок файний, дякуємо дуже!
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16.01.2023 12:41 Відповісти
Було б іще краще якби вони не склали до купи те, що вже прийшло із тим, що має колись прийти. Бо по факту стріляє зброя , що в полі а не в списку
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16.01.2023 20:32 Відповісти
мабуть "кривий" переклад слова destroer
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16.01.2023 13:50 Відповісти
У наданому Bloomberg списку змішано до купи те що було надано і те що лише заплановано передавати. Чи то так викладено у оригіналі, чи то змішано у перекладі, але у будь якому випадку інформація не точна та не дає можливості для аналізу. А так, навіть у змішаному вигляді, бачимо набагато менше ніж було знищено подібної військової техніки рашистів, що підтверджує більшу ефективність ЗСУ у порівнянні з роССійсько-нацистськими злочинцями!!!
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16.01.2023 12:47 Відповісти
Например для РСЗО и гаубиц важнее знать сколько дали ракет и снарядов к ним, а не количество установок. Не секрет что у оружия Запада проблема в снарядах и ракетах из-за дороговизны. Они не клепают их тысячами как совки. Один залп Хаймарса стоит миллион долларов.
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16.01.2023 13:00 Відповісти
на папері все виглядає переконливо, а от в реальності дещо не так. не враховується, що у будь-якої техніки є моторесурс, ресурс стволів. необхідно регулярно проводити тех обслуговування, тобто потрібна достатня кількість запчастин, а також людей, які можуть це тех обслуговування провести. ну і бойові втрати, звичайно що, є.
п.с.: в будь-якому разі ми вдячні за будь-яку допомогу.
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16.01.2023 12:52 Відповісти
и для деятелей секты гделендлиз нужно уточнить, что в целом это БОЛЬШЕ, чем получил СССР в первый год того самого ленд-лиза, а нынешняя война гораздо МЕНЬШЕ по масштабам.
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16.01.2023 13:20 Відповісти
Це не тільки більше, але ще й безкоштовно, навідміну від ленд-лізу, за який требарозраховуватись нам та нашим дітям та онукам.
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16.01.2023 14:38 Відповісти
з такою підтримкою можна легко крим відвойовувати нє?
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16.01.2023 13:49 Відповісти
На фоні того, як партнери нас роззброїли в 90-х, це мізер!!!
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16.01.2023 13:51 Відповісти
Ну…. танки, літаки, бронемашини, системи ППО, гвинтокрили, РСЗО, гаубиці, снаряди, стрілкову + набої та інш - нам ніхто не допомагав розпродати (занедбати).
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16.01.2023 14:28 Відповісти
Конечно странные коменты по части количества оружия? Реально очень мало и не стабильно. Западу от нас нужно перемирие с РФ, а нам победа! Это и причина поставок чайной ложкой. Пора все говорить и решать нам. Без создания Яо тактического победы не будет. Не применение его имею в виду--- а наличие. И право у нас есть, в том числе и моральное. Нас банально в 1994 г кинули. Давайте выбирать--- если решили стать нацией. Если народом останемся--- решат за нас. К сожалению так и было 30 лет последних. Та и раньше тоже.
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17.01.2023 11:07 Відповісти
Як що рівняти з кількістю озброєння кацапів то це каплі у морі
Танки, так і не надавалися Заходом, радянські з Варшавського блоку не рахуються,
а танки потрібні були ще з літа
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16.01.2023 14:26 Відповісти
Радянські з варшавського блоку ніхто не передав просто так, до отримання заміни (контрактів по заміні), фінансування і розміщення додаткових сил НАТО на території країн
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16.01.2023 14:30 Відповісти
Та кого воно клопьот що там і як там, Захід Україні ні одного свого танку не передав
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16.01.2023 14:34 Відповісти
Всіх «клопьот». Нам не потрібні сотні 72-к?
Можливо ви мали на увазі танки саме західного зразка? Тоді зрозуміліша ваша «позиція».
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16.01.2023 14:40 Відповісти
Та нах твої Т72, крематорії на гусеницях, танки повинні бути живучими щоб екіпаєжи мали змогу вїхати на танках ЗСУ до маскви
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16.01.2023 14:50 Відповісти
Дійсно не розузумієш? Чи прикидаєшся
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16.01.2023 15:25 Відповісти
Та ні розумію шо ти в казках Дристовича живеш.
Зброя і танки Заходу це реальна зброя, твоє радянське залізо це тимчасова заміна.
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16.01.2023 16:08 Відповісти
Ти завжди якщо щось не знаєш то починаєш вигадувати?
Закінчуй фантазувати, 400+ танків (навіть 72-к) це дуже багато. А БМП-1 краще ніж Нісан патрол 2003року.
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16.01.2023 17:15 Відповісти
Багато для чого, ти подоляцький чи як
Один Челеннджер чи Леопард це чотири або пять т72
БМП 1 ламаються по триста раз за день, бо старе лайно, ти їх лагодити мотаєшся на передову під обстрілами ?
Краще Бредлі і західні танки з броньованими Хамві ніж радянське лайно - більше наших бійців живими повернеться додому
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16.01.2023 17:25 Відповісти
Я з тебе не можу)))) краще Зірка смерті! Звони Шольцу і кажи, що терміново треба. І свої леопарди хай засуне в сраку. Танки зброя минулого - треба виключно Зірку смерті. І мельника підключи, задля результату.
Ми в
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16.01.2023 18:09 Відповісти
Подоляцький як казав Азіров іди на хій зі свома дебільствами
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16.01.2023 18:11 Відповісти
Ну в принципі, не очікував від тебе якогось конструктиву. Але ти ще опустився до образ - хоча розумію, брак виховання і освіти - це печаль…важко вдавати з себе того, ким не є.
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16.01.2023 18:29 Відповісти
"...оскільки це може призвести до прямої конфронтації з РФ. ..." А зараз вона крива та конфронтація, чи що??
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16.01.2023 15:11 Відповісти
і це на лінію фронту більше ,ніж 1000км?тільки 95 залпового?400 танків?це для оборони? а для наступу?
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16.01.2023 15:50 Відповісти
А вони тільки на це розраховують. Добити мордор нам ніхто не дасть!
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16.01.2023 16:11 Відповісти
Та вони самі його хочуть добити. Думаю що таки добють.
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16.01.2023 17:05 Відповісти
Цікаво а Блумберг не рахував на яку сумму випустили по Україні *********** і скільки кацапи знищіли в Україні майна і державного і приватного
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16.01.2023 16:48 Відповісти
Порахували і те що вже прийшло і те що іще має прийти. Якщо так все разом рахують, то по ППО помилка. Не пораховано італійську Самп-Т і ще одну систему Насамс що Канада викупила в США. Приємно здивувала інформація з літаками від Болгарії і Північної Македонії. Виявляється 18 літаків Україна таки отримала. Тепер ще більше не ясно чому ж тоді Польща так загальмувала і не наважилася, якщо навіть Болгарія і Північна Македонія наважились.
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16.01.2023 16:52 Відповісти
І Європа ще й досі може надати одних лише радянських танків Т-72 500 машин. Навіть без допомоги США і не зачипаючи західні зразки. Наразі хай знайдуть ще 90 таких танків, щоб вже було рівно 500.
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16.01.2023 17:01 Відповісти
Если сравнивать с поставками для афганских и иракских правительственных войск, а там вооружений в триллионы долларов, то это капля в море. Пока что это так.
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16.01.2023 17:49 Відповісти
"8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot; Джерело: https://censor.net/ua/n3393617

То з пво взагалі майже нічого не отримали, інше то тактичне, тобто кулемети на колесах або ручні.

А для солідності список склали разом що надали та що пообіцяли надати)) бо якби тільки список що надали, то взагалі сумно
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16.01.2023 18:19 Відповісти
Щось не видно ніякого результату. Вже 3 місяці одні відступи, поразки і здачі міст!!! 😡
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16.01.2023 19:31 Відповісти
с таким арсеналом можно дойти до большой излучины Дона.
хз чего топчутся на месте.
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16.01.2023 21:27 Відповісти
приблизно 10% від того, що було потрібно для перемоги до початку цього року. І з кожним днем кількість необхідної техніки буде збільшуватись.
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16.01.2023 22:16 Відповісти
хороший блумберг.
і тепер хай блумберг порахує скільки і якої техніки приперла ********* в Україну!
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16.01.2023 22:25 Відповісти
Підрахуї недороблені
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17.01.2023 07:37 Відповісти
Стільки зброї отримали, а про наступ і звільнення окупованих територій вже забули ті генерали, дали кацапам оперативну передишку після заходу в Херсон для мобілізації свіжого мясця.
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18.01.2023 00:41 Відповісти
 
 