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Німеччина (4567) зброя (5769) допомога (5221) танк (1681)

Якщо Німеччина вирішить надати танки Leopard, на це знадобиться рік, - виробник

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

леопард,leopard

На складах німецького концерну Rheinmetall є 110 списаних танків Leopard першої та другої моделей, але його керівництво заявило, що передати цю техніку Україні можна буде не раніше 2024 року.

Про це голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер розказав в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, в розпорядженні концерну є 22 танки Leopard 2 і 88 одиниць Leopard 1.

"Але ми не можемо привести ці танки в готовність без замовлення, бо витрати становлять кількасот мільйонів євро", - сказав він.

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Відновлення техніки займе майже цілий рік, попередив топменеджер Rheinmetall.

"Машини треба не просто перефарбувати, а переобладнати для використання на війні. Їх повністю розбирають, а потім перебудовують. Тож навіть якщо завтра буде рішення про те, що можна відправити наші танки Leopard до Києва, постачання затягнеться до початку наступного року", - пояснив Паппергер.

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За словами Паппергера, танки Leopard важливі у наступальних операціях. З цією технікою військові можуть прорвати оборону ворога і закінчити довгу позиційну боротьбу. З Leopard війська можуть просуватися на десятки кілометрів за день.

Нагадаємо, Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+44
Фух - відмазали Шольца
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15.01.2023 13:00
+38
занавєс
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15.01.2023 12:59
+21
"Машини треба не просто перефарбувати, а переобладнати для використання на війні. Джерело: https://censor.net/ua/n3393433
Так їх ще треба й переобладнувати для ведення бойових дій .!! А де ж вони до цього використовувались , в сільському господарстві , чи шо ?? Вони створювались хіба не для війни .?
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15.01.2023 13:06
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Вообще что мардеры, что даже первые леопарды исходя из уровня прокатной брони несущего корпуса являются бмп, а не танками. Лео был самым легким и картонным обт. Но учитывая реали этой войны, особенности территорий восточной Украины и тактики действия ВСУ в атаке, я уверен, что условные 100 бредли или мардеры лучше, чем 20 чифтанов/абрамсов/леопардов/лекрлерков.
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15.01.2023 22:39 Відповісти
Як казав товарищ чЛенин у 1913 году..Мировая революция без немецкого пролетариата невозможна...
Кажись Том 27,полн.собр.соч.
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15.01.2023 16:01 Відповісти
Экономика Китая 23,%...США 25, экономика Евросоюза 25...
РабZeи 1,5 процента..вы о вяличии мавзолейных Шизофреников?тогда вам к товарищу Шарикову 👹сидящему в Мавзолее👺🦍с КАЛен встаюшему...
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15.01.2023 16:06 Відповісти
шоб ВЫ всрались.... если это наши друзья, то кто тогда враги?
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15.01.2023 16:23 Відповісти
Русогойи
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15.01.2023 16:46 Відповісти
пруSSія і роSSія це одна банда міцний союз нацистів💀 and комуністів ☠️
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15.01.2023 16:26 Відповісти
Речь Гудериана на совместном параде войск РККА и Вермахта в Брест-Литовске 22 сентября 1939года по поводу розгрома Польши,найдите и все сами поймете...
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15.01.2023 16:32 Відповісти
А через год ...Не нужны они будут.....Некого будет побеждать..Уже ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.01.2023 16:48 Відповісти
Німці давно під русньою в не зручному положенні. Арійці срані, їм це, ще пригадається.
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15.01.2023 16:55 Відповісти
фашисты в своём амплуа.. Что Меркель, что этот Шольц и т.д.!!!
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15.01.2023 17:09 Відповісти
А изначально танки собирались для сельского хозяйства!..
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15.01.2023 17:16 Відповісти
Статья вброс.
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15.01.2023 17:37 Відповісти
Коротше - поки сонце зійде, роса очі виїсть. Треба якось отримати танки конкурентів того Rheinmetall, виставивши останній у вкрай непривабливому світлі. До речі, чи не бояться німці, що застосування Леопардів у справжньому воєнному конфлікті високої інтенсивності викличе лише розчарування?
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15.01.2023 18:08 Відповісти
Дєгєнєрати алеманські
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15.01.2023 18:27 Відповісти
Як ви задовбали німчура, ви ж суки й місяця не протримаєтесь навіть з своїми Леопольдами.
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15.01.2023 18:44 Відповісти
ЕСЛИ ОТКРЫТЬ КОРИДОВ ДЛЯ ЧМОБИКОВ В ГЕРМАНИЮ , ЩНОЛЬЦ ЗА ПЯТЬ МИНУТ ПЕРЕКРАСИТ И ОТРЕСТАВРИРУЕТ СВОИ ТАНКИ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ну НЕТ у бывших ФАШИКОВ ЖЕЛАНИЯ ИДТИ ПРОТИВ РАШИКОВ
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15.01.2023 19:36 Відповісти
Раз отмораживается ФРГ снабдить ВСУ танками значит следует по полной переключаться на другие "танковые" страны: США Францию,Великобританию,Италию,Ю.Корею,Японию..В их запасниках полно снятой с вооружения бтт находящейся на длительном хранении и почти не уступающей по ттх россиянской ..
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15.01.2023 21:05 Відповісти
Потому что заглядывать в глаза х**лу и вооружаться надо было одновременно, а не бегать с шапкой уже после навалы.

Вооружение - дорогая штука...Ни одна ..даже самая богатая страна не делает его впрок... ещё - хотя бы - и потому, что меняются технологии и всё быстро устаревает...

А вова думал, что вооружение это кондитерский магазин. сказал : мне кило Белочки - и тебе сразу взвесили и ешьте-нате.

Но вова не крайний . Крайние - кто его выбрал... И - если по статистике - 26 из 35 погибших в Днепре - его избиратели.
эТо жёстко - но что можно возразить?
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16.01.2023 11:29 Відповісти
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