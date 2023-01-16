Власти Киева просят воздержаться от массовых мероприятий на Крещение: возможны провокации

Власти Киева накануне Крещения напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения, и просят воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Как сказано в обращении городских властей к религиозным организациям, учитывая военную агрессию РФ относительно Украины, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан, дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве.

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В то же время во избежание травмирования и других опасных ситуаций город организует дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях. Впрочем, горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", - говорится в сообщении.