Власти Киева просят воздержаться от массовых мероприятий на Крещение: возможны провокации
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Власти Киева накануне Крещения напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения, и просят воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Как сказано в обращении городских властей к религиозным организациям, учитывая военную агрессию РФ относительно Украины, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан, дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве.
В то же время во избежание травмирования и других опасных ситуаций город организует дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях. Впрочем, горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", - говорится в сообщении.
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Що це в нас за такі радикальні угруповання, які Водохреща ненавидять?
Весь Мир мы разрушим до основания а затем...мы наше дерьмо построим..кто был Никем..тот станет Быдлом 🦍🦍🦍👹👺🤡краснопузым...
А то потім не знайдеш, що і кому обрізати …
Ото і все водохрещення...👽☠️💀
Слава ІСУ та ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🔱💙💛🔱✊💪👌👍🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇💯💯💯
зелені ******
менти позорні ******
місцева влада ******
проводити мітинг нізя
покажи доки бо військовий стан
тендерів нема бо треба бігом
самн тому ситуація в Україні гірша чим у всіх папєрєдніків