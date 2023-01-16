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Власти Киева просят воздержаться от массовых мероприятий на Крещение: возможны провокации

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

крещение

Власти Киева накануне Крещения напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничения, действующие в условиях военного положения, и просят воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Как сказано в обращении городских властей к религиозным организациям, учитывая военную агрессию РФ относительно Украины, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан, дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве.

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В то же время во избежание травмирования и других опасных ситуаций город организует дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях. Впрочем, горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+5
Якщо Різдво здвинули на 2 тижні назад, то і Водохрещу потрібно здвигати відповідно. Чи як?
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16.01.2023 17:57
+4
Навіщо забороняти? Там буде весь московський сатанат за старим календарем.
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16.01.2023 18:11
+3
Время бухих моржей...
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16.01.2023 18:29
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Якщо Різдво здвинули на 2 тижні назад, то і Водохрещу потрібно здвигати відповідно. Чи як?
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16.01.2023 17:57 Ответить
у католиків водохреща 6 січня
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16.01.2023 19:10 Ответить
Так коли вода стає святою 6-го, чи 19-го?
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16.01.2023 19:31 Ответить
У православних теж. По найбільш поширеному у світі григоріанському та новоюліаньському календарю.
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16.01.2023 19:35 Ответить
Навіщо забороняти? Там буде весь московський сатанат за старим календарем.
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16.01.2023 18:11 Ответить
може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій


Що це в нас за такі радикальні угруповання, які Водохреща ненавидять?
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16.01.2023 18:12 Ответить
Время бухих моржей...
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16.01.2023 18:29 Ответить
Хмыри мавзолейные путлера залезут в бассейн и скажут КГБист стал Православным Атеистом чЛенинцем...из ящика Мавзолея...😝👹🦍👺типа встал с КАЛен...,типа из говна это сделать невозможно...типа Бурлаки встают на Майдан против Мировой буржуазии...😁😁😁а в конце гимн того говна..
Весь Мир мы разрушим до основания а затем...мы наше дерьмо построим..кто был Никем..тот станет Быдлом 🦍🦍🦍👹👺🤡краснопузым...
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16.01.2023 18:31 Ответить
Це ж треба так любити свята,і ризикувати власним життям((
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16.01.2023 18:50 Ответить
наразі питання не в любові. справа в тому чи утримаються московські попи в Україні. ПЦУ звісно закличе своїх вірян до дотримання вимог безпеки. А ось МП навряд
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16.01.2023 18:57 Ответить
Після свята Водохреща, щоб не забували про свято Обрізаніє…
А то потім не знайдеш, що і кому обрізати …
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16.01.2023 18:51 Ответить
Онуфрий свою руцькочелестную паству в Лавру поведет. Этим гнидам ни указы, ни карантин н помеха
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16.01.2023 18:53 Ответить
Жду на Московії-путін поліз, як обично, в прорубь і, внезапно утанул. Амінь!
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16.01.2023 18:59 Ответить
Атеисты КГБисты православные,затеяли сыграть Квартет.. прямо в бассейне перед Мавзолєєм чЛєніна путлєр та Його банда залізуть у воду...а там подлоДка Курск...
Ото і все водохрещення...👽☠️💀
Слава ІСУ та ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🔱💙💛🔱✊💪👌👍🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇💯💯💯
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16.01.2023 19:01 Ответить
от саме через (провокації, неначасі, військовий стан, в країні війна, та т.п.)
зелені ******
менти позорні ******
місцева влада ******
проводити мітинг нізя
покажи доки бо військовий стан
тендерів нема бо треба бігом
самн тому ситуація в Україні гірша чим у всіх папєрєдніків
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16.01.2023 19:25 Ответить
саме тому тендери виграє фірма з одним бугалтером та одним двірником на півставки
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16.01.2023 19:27 Ответить
Влада Києва просить утриматись від масових заходів на Водохреще: можливе відновлення здорового глзду.
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16.01.2023 19:40 Ответить
щас б вот делать нех в обмелевшее днепро с дохлой рыбой прыгнуть..а она есть оказывается судя с фоток и видео и запорожья.. прыг .. а там по пояс..поеду на велике побамжую. може наберу рыбок для соленья..(
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16.01.2023 23:06 Ответить
Правильно. В Израиле сегодня +22. Примерно в такую погодку и крестили в речке Йордан две тыщи лет назад.
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17.01.2023 06:44 Ответить
 
 