Влада Києва просить утриматись від масових заходів на Водохреще: можливі провокації

Влада Києва напередодні Водохреща нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану, та просить утриматися від проведення масових зібрань та заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Як ідеться у зверненні міської влади до релігійних організацій, зважаючи на військову агресію рф щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві.

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У той же час, аби уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій, місто організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Утім містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - йдеться у повідомленні.