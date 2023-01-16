Влада Києва просить утриматись від масових заходів на Водохреще: можливі провокації
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Влада Києва напередодні Водохреща нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану, та просить утриматися від проведення масових зібрань та заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Як ідеться у зверненні міської влади до релігійних організацій, зважаючи на військову агресію рф щодо України, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві.
У той же час, аби уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій, місто організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Утім містян наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Що це в нас за такі радикальні угруповання, які Водохреща ненавидять?
Весь Мир мы разрушим до основания а затем...мы наше дерьмо построим..кто был Никем..тот станет Быдлом 🦍🦍🦍👹👺🤡краснопузым...
А то потім не знайдеш, що і кому обрізати …
Ото і все водохрещення...👽☠️💀
Слава ІСУ та ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🔱💙💛🔱✊💪👌👍🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇💯💯💯
зелені ******
менти позорні ******
місцева влада ******
проводити мітинг нізя
покажи доки бо військовий стан
тендерів нема бо треба бігом
самн тому ситуація в Україні гірша чим у всіх папєрєдніків