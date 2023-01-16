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Путин поручил Герасимову захватить Донбасс до марта, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герасимов,путін

Президент РФ Владимир Путин поручил новому командующему группировкой российских войск в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта 2023 года.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. И очередные сроки, которые Путин определяет уже для Герасимова, как для нового "руководителя СВО", а на самом деле войны против Украины, и Герасимов эти цели опускает уже ниже - это цели захвата Донбасса и формирование там определенной зоны безопасности - уже к марту", - сказал Юсов.

Он напомнил, что это уже не первые установленные захватчиками сроки по захвату, которые каждый раз переносились.

"Ничего не получится и в этот раз", - уверены в разведке.

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Топ комментарии
+46
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16.01.2023 20:58
+41
Вони Бахмут беруть вже 10 місяців, навіть Маск їх тролить
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16.01.2023 20:53
+26
А чого не до 23 лютого? Слабо?!.
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16.01.2023 20:52
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А чого не до 23 лютого? Слабо?!.
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16.01.2023 20:52 Ответить
Мабуть, до 23 лютого, щоб 8 березня святкувати
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17.01.2023 11:35 Ответить
Вони Бахмут беруть вже 10 місяців, навіть Маск їх тролить
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16.01.2023 20:53 Ответить
А зато Батут тепер дірявий! В сенсі герой поранений,-як тобі таке Ілон Маск?!
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16.01.2023 21:06 Ответить
путин может только за щеку захватить ! 😁
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16.01.2023 21:34 Ответить
Щось таки візьмуть, а що - залежить від хлопців з ЗСУ!
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16.01.2023 20:55 Ответить
Пане Админ, шо это чмо здесь забыло?
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16.01.2023 22:39 Ответить
Дякую.
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16.01.2023 22:40 Ответить
хрена лысого твои кацапы что возьмут
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16.01.2023 23:01 Ответить
Нехай захоплять "мотузку з милом" , і чорний мішок!
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16.01.2023 20:57 Ответить
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16.01.2023 20:58 Ответить
И шо, в жопу пораненый Муму ему пообещал? что, так и сказал, - *** буду, сделаю, у меня вся жопа в шрамах!
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16.01.2023 20:58 Ответить
Ху#ло доручило Герасімову захопити Донбас , Рогозіну захопити Луну , клоуни бл#ть ))
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16.01.2023 20:58 Ответить
Окрім аду пекельного - №уй що вони захоплять. Горіти всім до жодного в аду.
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17.01.2023 16:53 Ответить
Этот дебил ГЕРАСИМОВ родом из грязного, убогого гопницкого микрорайона работяг-алкашей: после окончания Казанского СВУ по причине низких оценок в аттестате был распределен в самое угребищное, самое отстойное училище: в Казанское танковое.

По физиономии ведь всё видно, что оно ж тупое быдло: этот низенький лобик под ПТУушной чёлкой, эта толстая дебиловская нижняя губа...

Когда проходил практику по судебной психиатрии в питерской клинике, то, врачи демонстрировали нам, студентам-практикантам, тамошних типовых имбецилов и дебилов. У каждого второго имбецила и дебила низкий лобик и толстая нижняя губа были точно, как у Герасимова.

Кочующая в сети инфа о том, что Герасимов "разработал/написал теорию гибридной войны" вызывает хохот:

этот тупак не способен самостоятельно написать даже приказ о переходе на летнюю/зимнюю форму одежды. В эпоху диссернета, да к тому же ещё и в закрытой системе Минобороны привлечь литрабов для написания диссертации - это раз плюнуть.

Ужо этот ПТУшный дебил, путинско-совковый Мольтке, "навоюет", "напобедяет"...
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17.01.2023 18:10 Ответить
Чого мелеш полову? З якою метою відверто брешеш? З повагою про Герасимова говорив і Залужний. Валерий Герасимов происходит из семьи рабочих. Проходил учёбу в Казанском Суворовском военном училище (1971-1973), которое окончил С ОТЛИЧИЕМ. Также с ЗОЛОТОЙ медалью окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Верховного Совета Татарской АССР (1973-1977), с ОТЛИЧИЕМ- Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1984-1987) , С 1995 по 1997 год проходил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ[3].
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02.02.2023 23:51 Ответить
Poot in - ваащета апосраный.
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16.01.2023 21:01 Ответить
нэZZсавсэм, - <put in> means what it exactly means, - ВСТАВЬ
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17.01.2023 04:28 Ответить
Poot - гавно, вчы мову.
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17.01.2023 09:41 Ответить
Мардовское паганялово "путень" от мардовского слова "путь" - направление. Мардовский людоед ано.
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17.01.2023 09:43 Ответить
Вазможны варианты "poo tin" - банка гавна.
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17.01.2023 09:45 Ответить
Не підуть вони через схід, там їм нічого не світить. Вони тільки показують і відволікають увагу. Основний удар кацапи попробують зробити через Запоріжжя до Дніпра і далі на Павлоград, щоб зайти в спину нашій найміцнішій групіровці. Також буде спроба піти з білозасрашки разом з білозасрашкою, щоб відсікти Європу. На півдні їм потрібно втриматти вихід до морів і зберешти подачу аоди для Крима, також Запорвізьку АЕС, де 6 енергоблоків із західним паливом, а донбас давно розбитий і ніякої цінності для кацапа не представляє. Це моя особиста точка зору.
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16.01.2023 21:00 Ответить
Через схід можуть, логістика краща для них там, моб.ідіоти місцеві теж. Запоріжжя і Дніпро - можуть, бо логіка така, як зазначив. Бульбандія - певно - ні, бо ніде, нічим, ніяк, а марш-кидки там треба не 5 км., що по фронту, що вглиб. Суми... Енергодар їм потрібен, бо шантаж...Загалом ми багато не знаємо, а те що доходить менше 5 відс. - важко визначати...Але ж головне думати! Так що погоджуюсь...побачимо. (Ніхто не поспорить з тим, що Залужний їх з Херсоном таки наіпав, пішовши на Харків та Ізюм, це вже історичний факт)
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16.01.2023 21:10 Ответить
Нет там никакой логистики . Они За Изюмом в сторону Лозовой стояли - и то йух отсосали.
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16.01.2023 21:44 Ответить
Ну как нет? С Ростовской...
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16.01.2023 21:53 Ответить
С Ростовской это только через Донецк . Карту посмотри.
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16.01.2023 22:01 Ответить
Ну что за привычка со старта превращать елементарный разговор в базар? Карту ...посмотри...Посмотри! И про Ейск, и про Донецк, и что там сейчас может быть, и ПВО... А разговор простой, без навязывания...мысли обычные, а не спор...Потому что виднее там мы понимаем кому
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16.01.2023 22:23 Ответить
Может просто надо включить серое вещество, а потом вспоминать Ростов?
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16.01.2023 23:17 Ответить
Какаха з дупи у них скоріше вискочить, аніж у них там щось вийде
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16.01.2023 21:13 Ответить
Миллионник Днепр , опоясанный многими линиями обороны, с хорошо поставленной ТО, с проукраинским населением, кацапня возьмет только в их влажных снах. Такого подарка , как Мариуполь уже никто им не сделает. Как и у Вас , моя личная точка зрения.
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16.01.2023 21:28 Ответить
Я багато писати не буду, бо точностей не знаю,для цього є діючі спеціалісти. Але Дніпро і Павлоград цінні для ворога по своїх заводах, по спеціалістах, бо "Сатану" та іншу цінну ядерну зброю, ракети, робили тут і про це кацапи добре знають і бояться, що там знову щось виготовлять. Але це моя особиста точка зору. А що Донбас? Купа руїн і розбиті міста і вся структура.
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16.01.2023 22:04 Ответить
А що Донбас? Купа руїн і розбиті міста і вся структура. (с)

Тут с Вами сперечатися не буду , на Донбасі вони вкрали та вивезли все що змогли. Але Дніпро і Павлоград ( з напрямку Дніпра 60+ км ) їм не по зубах. Хоча наступ може бути на цьому напрямку, чи вистачить їм ресурсів?
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16.01.2023 22:18 Ответить
Я це знаю, дуже добре знаю, але логіка кацапів це інше! На Київ же ходили? А там що менше людей? На Харків ходили, а чому б не спробувати в бік Запоріжжя?
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16.01.2023 22:24 Ответить
Ермак им дорожную карту даст
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16.01.2023 21:30 Ответить
Йух они возьмут за щеку ,а не Днепр с Павлоградом.
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16.01.2023 21:38 Ответить
а то сделает с ним то что он с Муму сделал
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16.01.2023 21:02 Ответить
Що до березня-це добре, це вже реальний план, стратегія, *****!
А от рік не треба було зазначати, не витяне валєрчік
Залиш з відкритою датою-буде страшніше
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16.01.2023 21:02 Ответить
что добре? что ты несешь?
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16.01.2023 23:03 Ответить
Сарказм - нє, нє слишалі? Он там і смайлики понатикувані, шоб було понятніше
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17.01.2023 08:12 Ответить
Нє. А шо, втрутилась у лічниє отношенія? Вибачаюсь
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17.01.2023 08:37 Ответить
Пригожин вже не в тренді?
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16.01.2023 21:02 Ответить
Он слишком много трындел...
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16.01.2023 21:06 Ответить
Путін дрочив Герасимову
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16.01.2023 21:03 Ответить
так он и тебе боту тоже дрочил
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16.01.2023 23:10 Ответить
до марта у нас их будет сотня
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16.01.2023 21:04 Ответить
Бахмут и Соледар пол года берут
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16.01.2023 21:03 Ответить
Як кажуть фінни, "Саалуппаа"!
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16.01.2023 21:03 Ответить
Не нада ляля, вони так не кажуть.

Osaan suomea, joten tiedän mistä puhun.
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16.01.2023 21:14 Ответить
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16.01.2023 21:19 Ответить
вони кажуть ***********
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17.01.2023 04:31 Ответить
Вечір добрий!
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16.01.2023 21:15 Ответить
Цікаво, яке село наш Військовий Бог Залужний їм віддасть, ну, щоб потролити та одразу забрати.
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16.01.2023 21:04 Ответить
Жодного.
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16.01.2023 21:06 Ответить
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16.01.2023 21:14 Ответить
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16.01.2023 21:13 Ответить
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16.01.2023 21:07 Ответить
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16.01.2023 21:07 Ответить
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17.01.2023 08:13 Ответить
Надо было Донбассу приказать захватиться к нужному дню.
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16.01.2023 21:10 Ответить
Минулого разу була мета захоплення Донбасу до 9 травня 2022 року,

щоб Окурок вийшов у всьому білому на парад пабєди.
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16.01.2023 21:13 Ответить
https://youtu.be/JBbJL9atosw...

Дідусь Байден щось надіслав ЗСУ файне ..мабуть Бавовнятко..👍✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💪💪💪🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
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16.01.2023 21:14 Ответить
в рот он возьмёт а не Донбасс!
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16.01.2023 21:16 Ответить
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16.01.2023 21:17 Ответить
Півка та на море. Десь я таке вже чув.
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17.01.2023 11:11 Ответить
Доживет ли до березня Герасим му? Я беспокоюсь
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16.01.2023 21:18 Ответить
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16.01.2023 21:21 Ответить
По факту Донбасс начали мочить 1 Марта 2014 года ..когда курица Матвиенко в Совете Пидирации сказала... принято Единогласно.. против только депутат Илья Пономарев... скоро 9 лет... пытаются взять Донбасс...вторая армия Третьего Мира после Зимбабве и Эритреи 😝... вояки краснопузые...это вам не Таджикистан 1992 года..не Чечня 1994 года..не Грузия 2008 года и даже не Сирия и Ливия..стадо идиотов...
Це Україна 🔱🔱🔱💪🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪🥇🥇🥇🔱💙💛🔱👍✊
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16.01.2023 21:29 Ответить
Залужний це головнокомандувач від БОГА і підлеглійому ЗСУ.а ти зеленский повинен з нього пилінки здувати і попробуй якусь пакость викинути,своіх костей не збареш.
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16.01.2023 21:46 Ответить
Героям Слава‼️
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16.01.2023 21:49 Ответить
Скоро буде в нарабсее ,после хутина: " О производстве табака" и об создании ГОНОБУНА (Государственная комиссия по ножкам Буша нарабсеи).
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16.01.2023 22:46 Ответить
Вони вже той дедлайн переносять цілий рік.
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16.01.2023 23:03 Ответить
Така ж куйня була і в березні 2022...
Але Герасім єпав Муму...
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16.01.2023 23:05 Ответить
В них - Валерій, і в нас - Валерій. Але є нюанс
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16.01.2023 23:12 Ответить
До березня!? Та ви шооо!!!

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16.01.2023 23:25 Ответить
Якого року? 2043?
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17.01.2023 00:42 Ответить
З цього приводу є гарна приказка
"Буде тобі враже
як Залужний скаже".
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17.01.2023 09:03 Ответить
А чому не за три дні як Київ?!
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17.01.2023 09:14 Ответить
ГУР, як завжди , oxyітeльно працює.
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17.01.2023 11:12 Ответить
... и подарил наградные именные памперсы...
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17.01.2023 11:45 Ответить
Це і є план?
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17.01.2023 11:46 Ответить
К 8 березня напевно
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17.01.2023 17:25 Ответить
 
 