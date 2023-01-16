Путин поручил Герасимову захватить Донбасс до марта, - ГУР

Президент РФ Владимир Путин поручил новому командующему группировкой российских войск в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта 2023 года.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. И очередные сроки, которые Путин определяет уже для Герасимова, как для нового "руководителя СВО", а на самом деле войны против Украины, и Герасимов эти цели опускает уже ниже - это цели захвата Донбасса и формирование там определенной зоны безопасности - уже к марту", - сказал Юсов.

Он напомнил, что это уже не первые установленные захватчиками сроки по захвату, которые каждый раз переносились.

"Ничего не получится и в этот раз", - уверены в разведке.

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