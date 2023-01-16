Путин поручил Герасимову захватить Донбасс до марта, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин поручил новому командующему группировкой российских войск в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта 2023 года.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. И очередные сроки, которые Путин определяет уже для Герасимова, как для нового "руководителя СВО", а на самом деле войны против Украины, и Герасимов эти цели опускает уже ниже - это цели захвата Донбасса и формирование там определенной зоны безопасности - уже к марту", - сказал Юсов.
Он напомнил, что это уже не первые установленные захватчиками сроки по захвату, которые каждый раз переносились.
"Ничего не получится и в этот раз", - уверены в разведке.
Пожалуйста, подождите...
По физиономии ведь всё видно, что оно ж тупое быдло: этот низенький лобик под ПТУушной чёлкой, эта толстая дебиловская нижняя губа...
Когда проходил практику по судебной психиатрии в питерской клинике, то, врачи демонстрировали нам, студентам-практикантам, тамошних типовых имбецилов и дебилов. У каждого второго имбецила и дебила низкий лобик и толстая нижняя губа были точно, как у Герасимова.
Кочующая в сети инфа о том, что Герасимов "разработал/написал теорию гибридной войны" вызывает хохот:
этот тупак не способен самостоятельно написать даже приказ о переходе на летнюю/зимнюю форму одежды. В эпоху диссернета, да к тому же ещё и в закрытой системе Минобороны привлечь литрабов для написания диссертации - это раз плюнуть.
Ужо этот ПТУшный дебил, путинско-совковый Мольтке, "навоюет", "напобедяет"...
Тут с Вами сперечатися не буду , на Донбасі вони вкрали та вивезли все що змогли. Але Дніпро і Павлоград ( з напрямку Дніпра 60+ км ) їм не по зубах. Хоча наступ може бути на цьому напрямку, чи вистачить їм ресурсів?
А от рік не треба було зазначати, не витяне валєрчік
Залиш з відкритою датою-буде страшніше
Osaan suomea, joten tiedän mistä puhun.
щоб Окурок вийшов у всьому білому на парад пабєди.
Дідусь Байден щось надіслав ЗСУ файне ..мабуть Бавовнятко..👍✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💪💪💪🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
Це Україна 🔱🔱🔱💪🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪🥇🥇🥇🔱💙💛🔱👍✊
Але Герасім єпав Муму...
"Буде тобі враже
як Залужний скаже".