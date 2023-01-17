Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня, - ГУР

Президент РФ Володимир Путін доручив новому командувачу угрупуванням російських військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які Путін визначає вже для Герасимова, як для нового "керівника СВО", а насправді війни проти України, і Герасимов ці цілі опускає вже нижче – це цілі захоплення Донбасу та формування там певної зони безпеки – вже до березня місяця", - сказав Юсов.

Представник ГУР нагадав, що це вже не перші встановлені загарбниками терміни захоплення, які щоразу переносилися.

"Нічого не вийде і цього разу", - впевнені у розвідці.

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