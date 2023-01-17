Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня, - ГУР
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Президент РФ Володимир Путін доручив новому командувачу угрупуванням російських військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які Путін визначає вже для Герасимова, як для нового "керівника СВО", а насправді війни проти України, і Герасимов ці цілі опускає вже нижче – це цілі захоплення Донбасу та формування там певної зони безпеки – вже до березня місяця", - сказав Юсов.
Представник ГУР нагадав, що це вже не перші встановлені загарбниками терміни захоплення, які щоразу переносилися.
"Нічого не вийде і цього разу", - впевнені у розвідці.
Будь ласка, зачекайте...
По физиономии ведь всё видно, что оно ж тупое быдло: этот низенький лобик под ПТУушной чёлкой, эта толстая дебиловская нижняя губа...
Когда проходил практику по судебной психиатрии в питерской клинике, то, врачи демонстрировали нам, студентам-практикантам, тамошних типовых имбецилов и дебилов. У каждого второго имбецила и дебила низкий лобик и толстая нижняя губа были точно, как у Герасимова.
Кочующая в сети инфа о том, что Герасимов "разработал/написал теорию гибридной войны" вызывает хохот:
этот тупак не способен самостоятельно написать даже приказ о переходе на летнюю/зимнюю форму одежды. В эпоху диссернета, да к тому же ещё и в закрытой системе Минобороны привлечь литрабов для написания диссертации - это раз плюнуть.
Ужо этот ПТУшный дебил, путинско-совковый Мольтке, "навоюет", "напобедяет"...
Тут с Вами сперечатися не буду , на Донбасі вони вкрали та вивезли все що змогли. Але Дніпро і Павлоград ( з напрямку Дніпра 60+ км ) їм не по зубах. Хоча наступ може бути на цьому напрямку, чи вистачить їм ресурсів?
А от рік не треба було зазначати, не витяне валєрчік
Залиш з відкритою датою-буде страшніше
Osaan suomea, joten tiedän mistä puhun.
щоб Окурок вийшов у всьому білому на парад пабєди.
Дідусь Байден щось надіслав ЗСУ файне ..мабуть Бавовнятко..👍✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💪💪💪🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
Це Україна 🔱🔱🔱💪🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪🥇🥇🥇🔱💙💛🔱👍✊
Але Герасім єпав Муму...
"Буде тобі враже
як Залужний скаже".