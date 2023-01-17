УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17083 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
23 705 99
війна (56913) путін (21454) розвідка (3609) Герасимов Валерій (41)

Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герасимов,путін

Президент РФ Володимир Путін доручив новому командувачу угрупуванням російських військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які Путін визначає вже для Герасимова, як для нового "керівника СВО", а насправді війни проти України, і Герасимов ці цілі опускає вже нижче – це цілі захоплення Донбасу та формування там певної зони безпеки – вже до березня місяця", - сказав Юсов.

Представник ГУР нагадав, що це вже не перші встановлені загарбниками терміни захоплення, які щоразу переносилися.

"Нічого не вийде і цього разу", - впевнені у розвідці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін про війну: Динаміка позитивна, все йде за планом. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
показати весь коментар
16.01.2023 20:58
+41
Вони Бахмут беруть вже 10 місяців, навіть Маск їх тролить
показати весь коментар
16.01.2023 20:53
+26
А чого не до 23 лютого? Слабо?!.
показати весь коментар
16.01.2023 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого не до 23 лютого? Слабо?!.
показати весь коментар
16.01.2023 20:52 Відповісти
Мабуть, до 23 лютого, щоб 8 березня святкувати
показати весь коментар
17.01.2023 11:35 Відповісти
Вони Бахмут беруть вже 10 місяців, навіть Маск їх тролить
показати весь коментар
16.01.2023 20:53 Відповісти
А зато Батут тепер дірявий! В сенсі герой поранений,-як тобі таке Ілон Маск?!
показати весь коментар
16.01.2023 21:06 Відповісти
путин может только за щеку захватить ! 😁
показати весь коментар
16.01.2023 21:34 Відповісти
Щось таки візьмуть, а що - залежить від хлопців з ЗСУ!
показати весь коментар
16.01.2023 20:55 Відповісти
Пане Админ, шо это чмо здесь забыло?
показати весь коментар
16.01.2023 22:39 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
16.01.2023 22:40 Відповісти
хрена лысого твои кацапы что возьмут
показати весь коментар
16.01.2023 23:01 Відповісти
Нехай захоплять "мотузку з милом" , і чорний мішок!
показати весь коментар
16.01.2023 20:57 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 20:58 Відповісти
И шо, в жопу пораненый Муму ему пообещал? что, так и сказал, - *** буду, сделаю, у меня вся жопа в шрамах!
показати весь коментар
16.01.2023 20:58 Відповісти
Ху#ло доручило Герасімову захопити Донбас , Рогозіну захопити Луну , клоуни бл#ть ))
показати весь коментар
16.01.2023 20:58 Відповісти
Окрім аду пекельного - №уй що вони захоплять. Горіти всім до жодного в аду.
показати весь коментар
17.01.2023 16:53 Відповісти
Этот дебил ГЕРАСИМОВ родом из грязного, убогого гопницкого микрорайона работяг-алкашей: после окончания Казанского СВУ по причине низких оценок в аттестате был распределен в самое угребищное, самое отстойное училище: в Казанское танковое.

По физиономии ведь всё видно, что оно ж тупое быдло: этот низенький лобик под ПТУушной чёлкой, эта толстая дебиловская нижняя губа...

Когда проходил практику по судебной психиатрии в питерской клинике, то, врачи демонстрировали нам, студентам-практикантам, тамошних типовых имбецилов и дебилов. У каждого второго имбецила и дебила низкий лобик и толстая нижняя губа были точно, как у Герасимова.

Кочующая в сети инфа о том, что Герасимов "разработал/написал теорию гибридной войны" вызывает хохот:

этот тупак не способен самостоятельно написать даже приказ о переходе на летнюю/зимнюю форму одежды. В эпоху диссернета, да к тому же ещё и в закрытой системе Минобороны привлечь литрабов для написания диссертации - это раз плюнуть.

Ужо этот ПТУшный дебил, путинско-совковый Мольтке, "навоюет", "напобедяет"...
показати весь коментар
17.01.2023 18:10 Відповісти
Чого мелеш полову? З якою метою відверто брешеш? З повагою про Герасимова говорив і Залужний. Валерий Герасимов происходит из семьи рабочих. Проходил учёбу в Казанском Суворовском военном училище (1971-1973), которое окончил С ОТЛИЧИЕМ. Также с ЗОЛОТОЙ медалью окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Верховного Совета Татарской АССР (1973-1977), с ОТЛИЧИЕМ- Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1984-1987) , С 1995 по 1997 год проходил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ[3].
показати весь коментар
02.02.2023 23:51 Відповісти
Poot in - ваащета апосраный.
показати весь коментар
16.01.2023 21:01 Відповісти
нэZZсавсэм, - <put in> means what it exactly means, - ВСТАВЬ
показати весь коментар
17.01.2023 04:28 Відповісти
Poot - гавно, вчы мову.
показати весь коментар
17.01.2023 09:41 Відповісти
Мардовское паганялово "путень" от мардовского слова "путь" - направление. Мардовский людоед ано.
показати весь коментар
17.01.2023 09:43 Відповісти
Вазможны варианты "poo tin" - банка гавна.
показати весь коментар
17.01.2023 09:45 Відповісти
Не підуть вони через схід, там їм нічого не світить. Вони тільки показують і відволікають увагу. Основний удар кацапи попробують зробити через Запоріжжя до Дніпра і далі на Павлоград, щоб зайти в спину нашій найміцнішій групіровці. Також буде спроба піти з білозасрашки разом з білозасрашкою, щоб відсікти Європу. На півдні їм потрібно втриматти вихід до морів і зберешти подачу аоди для Крима, також Запорвізьку АЕС, де 6 енергоблоків із західним паливом, а донбас давно розбитий і ніякої цінності для кацапа не представляє. Це моя особиста точка зору.
показати весь коментар
16.01.2023 21:00 Відповісти
Через схід можуть, логістика краща для них там, моб.ідіоти місцеві теж. Запоріжжя і Дніпро - можуть, бо логіка така, як зазначив. Бульбандія - певно - ні, бо ніде, нічим, ніяк, а марш-кидки там треба не 5 км., що по фронту, що вглиб. Суми... Енергодар їм потрібен, бо шантаж...Загалом ми багато не знаємо, а те що доходить менше 5 відс. - важко визначати...Але ж головне думати! Так що погоджуюсь...побачимо. (Ніхто не поспорить з тим, що Залужний їх з Херсоном таки наіпав, пішовши на Харків та Ізюм, це вже історичний факт)
показати весь коментар
16.01.2023 21:10 Відповісти
Нет там никакой логистики . Они За Изюмом в сторону Лозовой стояли - и то йух отсосали.
показати весь коментар
16.01.2023 21:44 Відповісти
Ну как нет? С Ростовской...
показати весь коментар
16.01.2023 21:53 Відповісти
С Ростовской это только через Донецк . Карту посмотри.
показати весь коментар
16.01.2023 22:01 Відповісти
Ну что за привычка со старта превращать елементарный разговор в базар? Карту ...посмотри...Посмотри! И про Ейск, и про Донецк, и что там сейчас может быть, и ПВО... А разговор простой, без навязывания...мысли обычные, а не спор...Потому что виднее там мы понимаем кому
показати весь коментар
16.01.2023 22:23 Відповісти
Может просто надо включить серое вещество, а потом вспоминать Ростов?
показати весь коментар
16.01.2023 23:17 Відповісти
Какаха з дупи у них скоріше вискочить, аніж у них там щось вийде
показати весь коментар
16.01.2023 21:13 Відповісти
Миллионник Днепр , опоясанный многими линиями обороны, с хорошо поставленной ТО, с проукраинским населением, кацапня возьмет только в их влажных снах. Такого подарка , как Мариуполь уже никто им не сделает. Как и у Вас , моя личная точка зрения.
показати весь коментар
16.01.2023 21:28 Відповісти
Я багато писати не буду, бо точностей не знаю,для цього є діючі спеціалісти. Але Дніпро і Павлоград цінні для ворога по своїх заводах, по спеціалістах, бо "Сатану" та іншу цінну ядерну зброю, ракети, робили тут і про це кацапи добре знають і бояться, що там знову щось виготовлять. Але це моя особиста точка зору. А що Донбас? Купа руїн і розбиті міста і вся структура.
показати весь коментар
16.01.2023 22:04 Відповісти
А що Донбас? Купа руїн і розбиті міста і вся структура. (с)

Тут с Вами сперечатися не буду , на Донбасі вони вкрали та вивезли все що змогли. Але Дніпро і Павлоград ( з напрямку Дніпра 60+ км ) їм не по зубах. Хоча наступ може бути на цьому напрямку, чи вистачить їм ресурсів?
показати весь коментар
16.01.2023 22:18 Відповісти
Я це знаю, дуже добре знаю, але логіка кацапів це інше! На Київ же ходили? А там що менше людей? На Харків ходили, а чому б не спробувати в бік Запоріжжя?
показати весь коментар
16.01.2023 22:24 Відповісти
Ермак им дорожную карту даст
показати весь коментар
16.01.2023 21:30 Відповісти
Йух они возьмут за щеку ,а не Днепр с Павлоградом.
показати весь коментар
16.01.2023 21:38 Відповісти
а то сделает с ним то что он с Муму сделал
показати весь коментар
16.01.2023 21:02 Відповісти
Що до березня-це добре, це вже реальний план, стратегія, *****!
А от рік не треба було зазначати, не витяне валєрчік
Залиш з відкритою датою-буде страшніше
показати весь коментар
16.01.2023 21:02 Відповісти
что добре? что ты несешь?
показати весь коментар
16.01.2023 23:03 Відповісти
Сарказм - нє, нє слишалі? Он там і смайлики понатикувані, шоб було понятніше
показати весь коментар
17.01.2023 08:12 Відповісти
Нє. А шо, втрутилась у лічниє отношенія? Вибачаюсь
показати весь коментар
17.01.2023 08:37 Відповісти
Пригожин вже не в тренді?
показати весь коментар
16.01.2023 21:02 Відповісти
Он слишком много трындел...
показати весь коментар
16.01.2023 21:06 Відповісти
Путін дрочив Герасимову
показати весь коментар
16.01.2023 21:03 Відповісти
так он и тебе боту тоже дрочил
показати весь коментар
16.01.2023 23:10 Відповісти
до марта у нас их будет сотня
показати весь коментар
16.01.2023 21:04 Відповісти
Бахмут и Соледар пол года берут
показати весь коментар
16.01.2023 21:03 Відповісти
Як кажуть фінни, "Саалуппаа"!
показати весь коментар
16.01.2023 21:03 Відповісти
Не нада ляля, вони так не кажуть.

Osaan suomea, joten tiedän mistä puhun.
показати весь коментар
16.01.2023 21:14 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 21:19 Відповісти
вони кажуть ***********
показати весь коментар
17.01.2023 04:31 Відповісти
Вечір добрий!
показати весь коментар
16.01.2023 21:15 Відповісти
Цікаво, яке село наш Військовий Бог Залужний їм віддасть, ну, щоб потролити та одразу забрати.
показати весь коментар
16.01.2023 21:04 Відповісти
Жодного.
показати весь коментар
16.01.2023 21:06 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 21:14 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 21:13 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 21:07 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 21:07 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2023 08:13 Відповісти
Надо было Донбассу приказать захватиться к нужному дню.
показати весь коментар
16.01.2023 21:10 Відповісти
Минулого разу була мета захоплення Донбасу до 9 травня 2022 року,

щоб Окурок вийшов у всьому білому на парад пабєди.
показати весь коментар
16.01.2023 21:13 Відповісти
https://youtu.be/JBbJL9atosw...

Дідусь Байден щось надіслав ЗСУ файне ..мабуть Бавовнятко..👍✊ Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💪💪💪🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱
показати весь коментар
16.01.2023 21:14 Відповісти
в рот он возьмёт а не Донбасс!
показати весь коментар
16.01.2023 21:16 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 21:17 Відповісти
Півка та на море. Десь я таке вже чув.
показати весь коментар
17.01.2023 11:11 Відповісти
Доживет ли до березня Герасим му? Я беспокоюсь
показати весь коментар
16.01.2023 21:18 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2023 21:21 Відповісти
По факту Донбасс начали мочить 1 Марта 2014 года ..когда курица Матвиенко в Совете Пидирации сказала... принято Единогласно.. против только депутат Илья Пономарев... скоро 9 лет... пытаются взять Донбасс...вторая армия Третьего Мира после Зимбабве и Эритреи 😝... вояки краснопузые...это вам не Таджикистан 1992 года..не Чечня 1994 года..не Грузия 2008 года и даже не Сирия и Ливия..стадо идиотов...
Це Україна 🔱🔱🔱💪🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪🥇🥇🥇🔱💙💛🔱👍✊
показати весь коментар
16.01.2023 21:29 Відповісти
Залужний це головнокомандувач від БОГА і підлеглійому ЗСУ.а ти зеленский повинен з нього пилінки здувати і попробуй якусь пакость викинути,своіх костей не збареш.
показати весь коментар
16.01.2023 21:46 Відповісти
Героям Слава‼️
показати весь коментар
16.01.2023 21:49 Відповісти
Скоро буде в нарабсее ,после хутина: " О производстве табака" и об создании ГОНОБУНА (Государственная комиссия по ножкам Буша нарабсеи).
показати весь коментар
16.01.2023 22:46 Відповісти
Вони вже той дедлайн переносять цілий рік.
показати весь коментар
16.01.2023 23:03 Відповісти
Така ж куйня була і в березні 2022...
Але Герасім єпав Муму...
показати весь коментар
16.01.2023 23:05 Відповісти
В них - Валерій, і в нас - Валерій. Але є нюанс
показати весь коментар
16.01.2023 23:12 Відповісти
До березня!? Та ви шооо!!!

показати весь коментар
16.01.2023 23:25 Відповісти
Якого року? 2043?
показати весь коментар
17.01.2023 00:42 Відповісти
З цього приводу є гарна приказка
"Буде тобі враже
як Залужний скаже".
показати весь коментар
17.01.2023 09:03 Відповісти
А чому не за три дні як Київ?!
показати весь коментар
17.01.2023 09:14 Відповісти
ГУР, як завжди , oxyітeльно працює.
показати весь коментар
17.01.2023 11:12 Відповісти
... и подарил наградные именные памперсы...
показати весь коментар
17.01.2023 11:45 Відповісти
Це і є план?
показати весь коментар
17.01.2023 11:46 Відповісти
К 8 березня напевно
показати весь коментар
17.01.2023 17:25 Відповісти
 
 