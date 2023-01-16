МАГАТЭ разместило двух наблюдателей на Южно-Украинской АЭС

Миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начала работать на Южно-Украинской атомной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая все риски и текущую ситуацию, мы пришли к выводу, что нам необходимо усилить присутствие агентства на украинских АЭС. Начали мы с крупнейшей в Украине Запорожской АЭС. Теперь расширяем эту миссию на все атомные станции. Это лишь первый шаг. Мы будем продолжать свою деятельность в этом направлении", - рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В рамках миссии на ЮАЭС будут находиться два эксперта по ядерной безопасности. Они будут осуществлять мониторинг ситуации на станции, оказывать техническую поддержку и консультации украинским коллегам, а также фиксировать все внештатные ситуации на объекте и отчитываться о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ.

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