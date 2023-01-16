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Новости Происшествия
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МАГАТЭ (262) Южно-Украинская АЭС (36) атомная энергетика (281)

МАГАТЭ разместило двух наблюдателей на Южно-Украинской АЭС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

аес,південноукраїнська

Миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начала работать на Южно-Украинской атомной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая все риски и текущую ситуацию, мы пришли к выводу, что нам необходимо усилить присутствие агентства на украинских АЭС. Начали мы с крупнейшей в Украине Запорожской АЭС. Теперь расширяем эту миссию на все атомные станции. Это лишь первый шаг. Мы будем продолжать свою деятельность в этом направлении", - рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В рамках миссии на ЮАЭС будут находиться два эксперта по ядерной безопасности. Они будут осуществлять мониторинг ситуации на станции, оказывать техническую поддержку и консультации украинским коллегам, а также фиксировать все внештатные ситуации на объекте и отчитываться о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ.

Читайте также: На все украинские АЭС прибудут мониторинговые миссии МАГАТЭ, - "Госатомрегулирование"
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Топ комментарии
+7
В жопу себе разместите два ***. Магате а что не в рашке и на ЗаЕс ? А там можно в бивень получить?
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16.01.2023 22:30
+6
Для того той Гросі постійно до ***** і їздить, щоб Україна там не дай Боже чого... моксель не згоріла в попел. зебіли пробили чергове дно
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16.01.2023 22:36
+5
Скільки ще повинно сконати українців, скільки просрать території щоб кретинам нарешті дійшло що без яз тут жопа.
"Якщо Індія побудує ядерну бомбу, ми будемо жерти траву та листя, але і самі зробимо бомбу. У нас просто немає іншого вибору." - Зульфікар Алі Бхутто
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16.01.2023 23:09
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В жопу себе разместите два ***. Магате а что не в рашке и на ЗаЕс ? А там можно в бивень получить?
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16.01.2023 22:30 Ответить
и там тоже в случае ракетніх атак они будут говорить "ну кто-то стрелял по АЕС, но кто не знаем..."
идите туда, где в вашем присутствии хоть какой смісл может біть
на ЗАЕС для начала
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16.01.2023 22:34 Ответить
Для того той Гросі постійно до ***** і їздить, щоб Україна там не дай Боже чого... моксель не згоріла в попел. зебіли пробили чергове дно
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16.01.2023 22:36 Ответить
Два икспєрда-спостерігача: один сліпий серб, другий - мокшанин?
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16.01.2023 22:42 Ответить
а з пістолєтами чи без
бо з пістолетами то да
а без то погано
без пістолєтів, росатом буде керувати
от як би з пістолєтами, то да....
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16.01.2023 22:43 Ответить
Перший актив, а другий пассив !
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16.01.2023 22:47 Ответить
як зазвичай невігласи в коментах хай підняли і чого? Ці спостерігачі вам в борщ насрали чи ви своїм коштом їх утримуєте? А як би не розмістили спостерігачів то ви б в долоні плескали? І так погано і сяк не до вподоби. МАГАТЕ це імпотент, але в майбутніх судах всі протоколи таких імпотентних контор будуть сприйняти на "ура"!
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16.01.2023 22:51 Ответить
Кожен не імпотентний ЧЛЕН входящій до МАГАТЕ, вносить чималий ЧЛЕНСЬКИЙ внесок импотентний організації щорічно !!!
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16.01.2023 23:04 Ответить
C'est La Vie
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16.01.2023 23:07 Ответить
на елках с биноклем и бутербродами?
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16.01.2023 23:02 Ответить
С мойвой и картошкой)))
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17.01.2023 00:40 Ответить
Скільки ще повинно сконати українців, скільки просрать території щоб кретинам нарешті дійшло що без яз тут жопа.
"Якщо Індія побудує ядерну бомбу, ми будемо жерти траву та листя, але і самі зробимо бомбу. У нас просто немає іншого вибору." - Зульфікар Алі Бхутто
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16.01.2023 23:09 Ответить
Це батько Беназір Бхутто !
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16.01.2023 23:30 Ответить
Целых двух??? *** се, даже на цензоре про вас новость написали, смотрите не снюхайтесь от такого внимания 🤣
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17.01.2023 00:37 Ответить
а кацапы - ядерные террористы - до сих пор в магате ...
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17.01.2023 01:34 Ответить
 
 