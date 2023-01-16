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МАГАТЕ (386) Півде́нноукраї́нська АЕС (48) атомна енергетика (171)

МАГАТЕ розмістило двох спостерігачів на Південноукраїнській АЕС

Новини Цензор.НЕТ Події

аес,південноукраїнська

Місія міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відкрила свою присутність на Південноукраїнській атомній станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Враховуючи усі ризики та поточну ситуацію, ми прийшли до висновку, що нам необхідно посилити присутність агентства на українських АЕС. Почали ми із Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Україні. Тепер - розширюємо цю місію на всі атомні станції. Це лише перший крок. Ми будемо продовжувати свою діяльність у цьому напрямку", - розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

У межах місії на ПАЕС перебуватимуть двоє експертів з ядерної безпеки. Вони здійснюватимуть моніторинг ситуації на станції, надаватимуть технічну підтримку та консультації українським колегам, а також фіксуватимуть усі позаштатні ситуації на об'єкті й звітуватимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На всі українські АЕС прибудуть моніторингові місії МАГАТЕ, - "Держатомрегулювання"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
В жопу себе разместите два ***. Магате а что не в рашке и на ЗаЕс ? А там можно в бивень получить?
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16.01.2023 22:30
+6
Для того той Гросі постійно до ***** і їздить, щоб Україна там не дай Боже чого... моксель не згоріла в попел. зебіли пробили чергове дно
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16.01.2023 22:36
+5
Скільки ще повинно сконати українців, скільки просрать території щоб кретинам нарешті дійшло що без яз тут жопа.
"Якщо Індія побудує ядерну бомбу, ми будемо жерти траву та листя, але і самі зробимо бомбу. У нас просто немає іншого вибору." - Зульфікар Алі Бхутто
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16.01.2023 23:09
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В жопу себе разместите два ***. Магате а что не в рашке и на ЗаЕс ? А там можно в бивень получить?
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16.01.2023 22:30 Відповісти
и там тоже в случае ракетніх атак они будут говорить "ну кто-то стрелял по АЕС, но кто не знаем..."
идите туда, где в вашем присутствии хоть какой смісл может біть
на ЗАЕС для начала
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16.01.2023 22:34 Відповісти
Для того той Гросі постійно до ***** і їздить, щоб Україна там не дай Боже чого... моксель не згоріла в попел. зебіли пробили чергове дно
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16.01.2023 22:36 Відповісти
Два икспєрда-спостерігача: один сліпий серб, другий - мокшанин?
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16.01.2023 22:42 Відповісти
а з пістолєтами чи без
бо з пістолетами то да
а без то погано
без пістолєтів, росатом буде керувати
от як би з пістолєтами, то да....
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16.01.2023 22:43 Відповісти
Перший актив, а другий пассив !
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16.01.2023 22:47 Відповісти
як зазвичай невігласи в коментах хай підняли і чого? Ці спостерігачі вам в борщ насрали чи ви своїм коштом їх утримуєте? А як би не розмістили спостерігачів то ви б в долоні плескали? І так погано і сяк не до вподоби. МАГАТЕ це імпотент, але в майбутніх судах всі протоколи таких імпотентних контор будуть сприйняти на "ура"!
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16.01.2023 22:51 Відповісти
Кожен не імпотентний ЧЛЕН входящій до МАГАТЕ, вносить чималий ЧЛЕНСЬКИЙ внесок импотентний організації щорічно !!!
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16.01.2023 23:04 Відповісти
C'est La Vie
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16.01.2023 23:07 Відповісти
на елках с биноклем и бутербродами?
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16.01.2023 23:02 Відповісти
С мойвой и картошкой)))
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17.01.2023 00:40 Відповісти
Скільки ще повинно сконати українців, скільки просрать території щоб кретинам нарешті дійшло що без яз тут жопа.
"Якщо Індія побудує ядерну бомбу, ми будемо жерти траву та листя, але і самі зробимо бомбу. У нас просто немає іншого вибору." - Зульфікар Алі Бхутто
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16.01.2023 23:09 Відповісти
Це батько Беназір Бхутто !
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16.01.2023 23:30 Відповісти
Целых двух??? *** се, даже на цензоре про вас новость написали, смотрите не снюхайтесь от такого внимания 🤣
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17.01.2023 00:37 Відповісти
а кацапы - ядерные террористы - до сих пор в магате ...
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17.01.2023 01:34 Відповісти
 
 