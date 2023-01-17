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Путин пытается подорвать влияние Пригожина на россиян, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,владимир,евгений,пригожин

Кремль публично отрицает заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о роли его наемников в боевых действиях вокруг Соледара. В то же время "повар Путина" пытается подорвать доверие к Минобороне РФ.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отметили, что президент России Путин на государственном телевидении приписал успехи россиян на передовой министерству обороны и генштабу РФ, а о "вагнеровцах" вообще не упомянул. Они считают, что таким образом он пытается подорвать влияние Пригожина в российском инфопространстве. И, возможно, показать, что сохраняет контроль над традиционными СМИ – пока Пригожин увеличивает свою аудиторию в телеграме и других соцсетях.

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Не упоминает ЧВК "Вагнер" в сообщениях о боевых действиях под Бахмутом и российское министерство обороны.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков, как отмечают в ISW, косвенно обвинил Пригожина в умышленном раскрытии конфликта между Минобороны России и "Вагнером" в российском информационном пространстве.

Песков попытался опровергнуть сообщения о конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что они "продукты информационных манипуляций".

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Песков, однако, добавил, что хотя большинство таких манипуляций происходит от "врагов" России, у Кремля есть "друзья", которые так же ведут себя.

Аналитики считают, что заявление Пескова могло быть адресовано Пригожину, чья критика Минобороны России становится все более дерзкой.

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Пригожин заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК "Вагнера" продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, вважають експерти.
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Топ комментарии
+6
Підірвати пригожина - це добре. Але заголовок треба виправити...
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17.01.2023 08:59
+4
вимагаю дуель пердунів !
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17.01.2023 09:01
+2
Да нехай там друг друга сожрут ‼️ ЩО ІНШИХ ТЕМ НЕМА ⁉️⁉️
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17.01.2023 09:05
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Підірвати пригожина - це добре. Але заголовок треба виправити...
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17.01.2023 08:59 Ответить
вимагаю дуель пердунів !
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17.01.2023 09:01 Ответить
Да нехай там друг друга сожрут ‼️ ЩО ІНШИХ ТЕМ НЕМА ⁉️⁉️
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17.01.2023 09:05 Ответить
Це все Пригожину кінець. В орді схема така- як тільки з'являється авторитетний лідер, його вбивають!
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17.01.2023 09:12 Ответить
Який лідер з вафліста?
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17.01.2023 09:43 Ответить
Путін не підриваеє в плив Пригожина, а прикриває його його. Потрібно працювати над тим, щоб Пригожин не зникав з порядку денного на Заході і Захід не забував про його велику небезпеку
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17.01.2023 09:22 Ответить
Що там намагатися... Он Березовський у самому Лондоні на шалику повісився. А тут під боком.
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17.01.2023 09:55 Ответить
Если такой ***** готовил путину еду, не удивительно, что у хмуйла теперь рак ...
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17.01.2023 09:58 Ответить
Тільки не в прямому ж сенсі як багато хто думає, просто у нього є компанія, яка займається організацією харчування для вищих осіб параші. Саме звідси і з'явилося прізвисько «кухаря».
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17.01.2023 10:59 Ответить
Він починав із плавучого ресторану у Пітері, де обслуговував путіна особисто.
Прямий доступ до тіла - основний ресурс для розбудови бізнесу.
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17.01.2023 11:27 Ответить
Мабуть повар погано катлету питерскому йолопу піджарив.
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17.01.2023 10:45 Ответить
Вова подрывник повара.
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17.01.2023 14:02 Ответить
 
 