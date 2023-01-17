Путин пытается подорвать влияние Пригожина на россиян, - ISW

Кремль публично отрицает заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о роли его наемников в боевых действиях вокруг Соледара. В то же время "повар Путина" пытается подорвать доверие к Минобороне РФ.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отметили, что президент России Путин на государственном телевидении приписал успехи россиян на передовой министерству обороны и генштабу РФ, а о "вагнеровцах" вообще не упомянул. Они считают, что таким образом он пытается подорвать влияние Пригожина в российском инфопространстве. И, возможно, показать, что сохраняет контроль над традиционными СМИ – пока Пригожин увеличивает свою аудиторию в телеграме и других соцсетях.

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Не упоминает ЧВК "Вагнер" в сообщениях о боевых действиях под Бахмутом и российское министерство обороны.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков, как отмечают в ISW, косвенно обвинил Пригожина в умышленном раскрытии конфликта между Минобороны России и "Вагнером" в российском информационном пространстве.

Песков попытался опровергнуть сообщения о конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что они "продукты информационных манипуляций".

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Песков, однако, добавил, что хотя большинство таких манипуляций происходит от "врагов" России, у Кремля есть "друзья", которые так же ведут себя.

Аналитики считают, что заявление Пескова могло быть адресовано Пригожину, чья критика Минобороны России становится все более дерзкой.

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Пригожин заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК "Вагнера" продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, вважають експерти.