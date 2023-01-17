Путин пытается подорвать влияние Пригожина на россиян, - ISW
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Кремль публично отрицает заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о роли его наемников в боевых действиях вокруг Соледара. В то же время "повар Путина" пытается подорвать доверие к Минобороне РФ.
Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Аналитики отметили, что президент России Путин на государственном телевидении приписал успехи россиян на передовой министерству обороны и генштабу РФ, а о "вагнеровцах" вообще не упомянул. Они считают, что таким образом он пытается подорвать влияние Пригожина в российском инфопространстве. И, возможно, показать, что сохраняет контроль над традиционными СМИ – пока Пригожин увеличивает свою аудиторию в телеграме и других соцсетях.
Не упоминает ЧВК "Вагнер" в сообщениях о боевых действиях под Бахмутом и российское министерство обороны.
Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков, как отмечают в ISW, косвенно обвинил Пригожина в умышленном раскрытии конфликта между Минобороны России и "Вагнером" в российском информационном пространстве.
Песков попытался опровергнуть сообщения о конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что они "продукты информационных манипуляций".
Песков, однако, добавил, что хотя большинство таких манипуляций происходит от "врагов" России, у Кремля есть "друзья", которые так же ведут себя.
Аналитики считают, что заявление Пескова могло быть адресовано Пригожину, чья критика Минобороны России становится все более дерзкой.
Пригожин заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК "Вагнера" продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, вважають експерти.
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