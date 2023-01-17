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Путін намагається підірвати вплив Пригожина на росіян, - ISW

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,владимир,евгений,пригожин

Кремль публічно заперечує заяви власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про роль його найманців в бойових діях навколо Соледара. Водночас "кухар Путіна" намагається підірвати довіру до Міноборони РФ.

Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що президент Росії Путін на державному телебаченні приписав успіхи росіян на передовій міністерству оборони та генштабу РФ, а про "вагнерівців" взагалі не згадав. Вони вважають, що таким чином він намагається підірвати вплив Пригожина в російському інфопросторі. Та, можливо, показати, що зберігає контроль над традиційними ЗМІ - поки Пригожин збільшує свою аудиторію в телеграмі та інших соцмережах.

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Не згадує ПВК "Вагнер" у повідомленнях про бойові дії під Бахмутом і російське міністерство оборони.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков, як зазначають в ISW, побічно звинуватив Пригожина у навмисному викритті конфлікту між Міноборони Росії та "Вагнером" у російському інформаційному просторі.

Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним та Міноборони Росії, заявивши 16 січня, що вони є "продуктами інформаційних маніпуляцій".

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Пєсков, проте, додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від "ворогів" Росії, Кремль має "друзів", які так саме поводяться.

Аналітики вважають, що заява Пєскова могла бути адресована Пригожину, чия критика Міноборони Росії стає дедалі зухвалішою.

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Пригожин заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК "Вагнера" продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, вважають експерти.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Підірвати пригожина - це добре. Але заголовок треба виправити...
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17.01.2023 08:59
+4
вимагаю дуель пердунів !
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17.01.2023 09:01
+2
Да нехай там друг друга сожрут ‼️ ЩО ІНШИХ ТЕМ НЕМА ⁉️⁉️
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17.01.2023 09:05
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Підірвати пригожина - це добре. Але заголовок треба виправити...
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17.01.2023 08:59 Відповісти
вимагаю дуель пердунів !
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17.01.2023 09:01 Відповісти
Да нехай там друг друга сожрут ‼️ ЩО ІНШИХ ТЕМ НЕМА ⁉️⁉️
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17.01.2023 09:05 Відповісти
Це все Пригожину кінець. В орді схема така- як тільки з'являється авторитетний лідер, його вбивають!
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17.01.2023 09:12 Відповісти
Який лідер з вафліста?
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17.01.2023 09:43 Відповісти
Путін не підриваеє в плив Пригожина, а прикриває його його. Потрібно працювати над тим, щоб Пригожин не зникав з порядку денного на Заході і Захід не забував про його велику небезпеку
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17.01.2023 09:22 Відповісти
Що там намагатися... Он Березовський у самому Лондоні на шалику повісився. А тут під боком.
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17.01.2023 09:55 Відповісти
Если такой ***** готовил путину еду, не удивительно, что у хмуйла теперь рак ...
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17.01.2023 09:58 Відповісти
Тільки не в прямому ж сенсі як багато хто думає, просто у нього є компанія, яка займається організацією харчування для вищих осіб параші. Саме звідси і з'явилося прізвисько «кухаря».
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17.01.2023 10:59 Відповісти
Він починав із плавучого ресторану у Пітері, де обслуговував путіна особисто.
Прямий доступ до тіла - основний ресурс для розбудови бізнесу.
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17.01.2023 11:27 Відповісти
Мабуть повар погано катлету питерскому йолопу піджарив.
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17.01.2023 10:45 Відповісти
Вова подрывник повара.
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17.01.2023 14:02 Відповісти
 
 