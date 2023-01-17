Путін намагається підірвати вплив Пригожина на росіян, - ISW

Кремль публічно заперечує заяви власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про роль його найманців в бойових діях навколо Соледара. Водночас "кухар Путіна" намагається підірвати довіру до Міноборони РФ.

Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що президент Росії Путін на державному телебаченні приписав успіхи росіян на передовій міністерству оборони та генштабу РФ, а про "вагнерівців" взагалі не згадав. Вони вважають, що таким чином він намагається підірвати вплив Пригожина в російському інфопросторі. Та, можливо, показати, що зберігає контроль над традиційними ЗМІ - поки Пригожин збільшує свою аудиторію в телеграмі та інших соцмережах.

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Не згадує ПВК "Вагнер" у повідомленнях про бойові дії під Бахмутом і російське міністерство оборони.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков, як зазначають в ISW, побічно звинуватив Пригожина у навмисному викритті конфлікту між Міноборони Росії та "Вагнером" у російському інформаційному просторі.

Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним та Міноборони Росії, заявивши 16 січня, що вони є "продуктами інформаційних маніпуляцій".

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Пєсков, проте, додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від "ворогів" Росії, Кремль має "друзів", які так саме поводяться.

Аналітики вважають, що заява Пєскова могла бути адресована Пригожину, чия критика Міноборони Росії стає дедалі зухвалішою.

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Пригожин заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК "Вагнера" продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, вважають експерти.