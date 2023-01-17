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Киев (24545) Киевская область (3540) ДТЭК (404) отключение света (131)

В Киеве и области - экстренные отключения света, графики не действуют, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Утром 17 января в Киеве и Киевской области происходят экстренные отключения электроэнергии, стабилизационные графики пока не действуют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

"В Киеве происходят экстренные отключения света (ГАО). Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.

Похожая ситуация и в Киевской области.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщили в ДТЭК Киевские Региональные Электросети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, - ДТЭК о ситуации в энергетике после массированной атаки
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Топ комментарии
+4
Похолодало - вимкнення.
Потепліло - вимкнення.
Бомбардують - вимкнення.
Не бомбардують - вимкнення.

Да скажіть вже нарешті, що за 30 років енергосистема України доведена до повного ******* і тепер на неї чхнути страшно.

Ні!!! ДТЕК героїчно буде далі боротися з наслідками своєї ж діяльності.
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17.01.2023 09:49
+3
різке потепління спричинило зростання споживання, кому що не ясно?!
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17.01.2023 09:42
+2
Ще й ГАВкають, диверсанти чортові...
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17.01.2023 09:42
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Правила форума Совет форумчан
ДТЕК - діверсанти, котрі руйнують економіку, а ніякі не герої! Не дарма власник цієї структури донецький сепар та бандит Ахмєтка. Варто просто вмикнути логіку та пригадати математику: 55% виробітку електроенергії - АЕС, загарбана ЗАЕС, АЛЕ на 6 млн. менше побутових споживачів, багато підприємств не працюють, +окуповані території, котрі зобов'язаний забезпечувати окупант. ТЕС, котрих зруйнована лише частина, забезпечують менше 30% виробітку - НАХРІНА БРЕХАТИ???
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17.01.2023 09:41 Ответить
Нельзя так писать,скажут что Вы-пятая колона,сепаратист,хрюсский бот,а модераторы цензора Вас забанят. Несколько умников вылезут и скажут что у нас война и военное положение...Но то что остатки малого бизнеса в стране за последние несколько месяцев доконала не только война,а именно эти отключения,вам в этом-никто не признается,как и необходимости экстренных отключений при отсутствии новых обстрелов,повреждений и пр....
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17.01.2023 10:37 Ответить
Мені байдуже, що "скажуть" - розумні зрозуміють, тупі та посібники ворога "скажуть". Є логіка, статистика, математика та здоровий глузд - в даному випадку достатньо скласти 2+2, щоб побачити відверту брехню, розраховану на найтупіших зелених виборців ((( Чому в понеділок необхідності у відключеннях "сірих" зон не було, а у вівторок мають з'явитись? Що змінилось? І це найменше з питань до диверсантів з ДТЕК
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17.01.2023 10:53 Ответить
Мое личное мнение-идет банальная экономия ресурсов,поэтому отключения-как повод.Понятно что подорожал энергетический уголь,изменился курс доллара в стране,часть атомной энергетики оказалась в руках русских преступников и захватчиков...Нужно по идее цену КВт поднимать,но типа военное положение,нервировать людей лишний раз не хотят,но и продавать по 1.44грн-тоже не хотят.Поэтому,делают такую вот ..уйню.Хотя бизнесу,кратно увеличили коммерческий тариф,но он все равно-стал заложником этой системы...Отчего и пошли разговоры,что кто из бизнеса покупает импортную типа энергию,будет питаться типа бесперебойно...Но как это сделать?? Как ее разделить???Одним словом,настоящий дурдом на колесах..Границы открывать нельзя,бо отсюда вообще все разбегутся окончательно.
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17.01.2023 12:00 Ответить
Протягнуть прямо з Європи окремий кабель...
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17.01.2023 13:51 Ответить
різке потепління спричинило зростання споживання, кому що не ясно?!
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17.01.2023 09:42 Ответить
Ще й ГАВкають, диверсанти чортові...
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17.01.2023 09:42 Ответить
И какая причина аварийных отключений?
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17.01.2023 09:47 Ответить
Похолодало - вимкнення.
Потепліло - вимкнення.
Бомбардують - вимкнення.
Не бомбардують - вимкнення.

Да скажіть вже нарешті, що за 30 років енергосистема України доведена до повного ******* і тепер на неї чхнути страшно.

Ні!!! ДТЕК героїчно буде далі боротися з наслідками своєї ж діяльності.
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17.01.2023 09:49 Ответить
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17.01.2023 09:53 Ответить
Ми самі винні,бо розпродали своє майно покидьками,тепер не потрібно скиглити.
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17.01.2023 09:58 Ответить
А яке своє майно ти продав покидькам?
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17.01.2023 10:07 Ответить
Чому ти дурний?
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17.01.2023 16:46 Ответить
Особисто я згоди на продаж енергосистеми донецькому бандиту і сепару не давав. І тих, хто давав, не обирав.
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17.01.2023 10:54 Ответить
А як так вишло а?⚡️ Підсумки останньої повітряної тривоги в столиці!

🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.

Київ - пряма трансляція 👈
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17.01.2023 10:21 Ответить
Ще впливають таки на відключення графіки відвідувань Киева нашими західними друзями з кран Європи!
Житомирщину,наприклад,-вони не відвідують-тому там електрику взагалі не відключають вже декілька тижнів ще з минулого року
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17.01.2023 10:58 Ответить
https://youtu.be/2mzsmc6cxkE...

Это Якутск онлайн..температура минус 50...😁
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17.01.2023 10:58 Ответить
https://youtu.be/7RALqL424QM...

На рабZee не мёрзнуть..😁😁😁
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17.01.2023 11:10 Ответить
 
 