В Киеве и области - экстренные отключения света, графики не действуют, - ДТЭК
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Утром 17 января в Киеве и Киевской области происходят экстренные отключения электроэнергии, стабилизационные графики пока не действуют.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.
"В Киеве происходят экстренные отключения света (ГАО). Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.
Похожая ситуация и в Киевской области.
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - сообщили в ДТЭК Киевские Региональные Электросети.
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Потепліло - вимкнення.
Бомбардують - вимкнення.
Не бомбардують - вимкнення.
Да скажіть вже нарешті, що за 30 років енергосистема України доведена до повного ******* і тепер на неї чхнути страшно.
Ні!!! ДТЕК героїчно буде далі боротися з наслідками своєї ж діяльності.
🗣️ «Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об'єктів критичної інфраструктури», - Сергій Попко, начальник КМВА.
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Житомирщину,наприклад,-вони не відвідують-тому там електрику взагалі не відключають вже декілька тижнів ще з минулого року
Это Якутск онлайн..температура минус 50...😁
На рабZee не мёрзнуть..😁😁😁