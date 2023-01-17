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Подразделения ВСУ находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам, - Череватый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор российской армии.
Об этом в комментарии Суспільному заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника", - сказал он.
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Підрозділам ЗС України в Соледарі вдалося зімкнути позиції в межах прикриття вогнем української артилерії і зайняти оборону.