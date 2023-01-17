РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14971 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
10 534 22
война (47275) ВСУ (5207) Соледар (80)

Подразделения ВСУ находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар,зсу

Украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор российской армии.

Об этом в комментарии Суспільному заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника", - сказал он.

Смотрите также: Последствия обстрела Очакова российскими оккупантами. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Господь хай допомагає героям. Смерть кацапам!
показать весь комментарий
17.01.2023 11:35
+7
Слава ВСУ!пусть Господь хранит Украинских воинов!смерть поганым кацапам!
показать весь комментарий
17.01.2023 12:45
+5
Зря они так нагло решили ссать в уши. Таким ссаньем в уши они просто подрывают общее доверие к генеральному штабу и тд.
показать весь комментарий
17.01.2023 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господь хай допомагає героям. Смерть кацапам!
показать весь комментарий
17.01.2023 11:35 Ответить
Там доля Кліщіївка не відома, а Соледар, то є Соледар. Без коментарів
показать весь комментарий
17.01.2023 11:35 Ответить
все через ОПу - почему правду не сказать ?
показать весь комментарий
17.01.2023 11:38 Ответить
І про станцію Соль
показать весь комментарий
17.01.2023 11:46 Ответить
брехня ніколи до добра не доводила... Бреше як х*йло
показать весь комментарий
17.01.2023 16:48 Ответить
Кацапы наштамповали медалек за взятия Соледар. Будут ложить в черные пакеты вместе с чмобиками.
показать весь комментарий
17.01.2023 11:40 Ответить
за взятие каждого села будут штамповать ?Силумина не хватит
показать весь комментарий
17.01.2023 11:41 Ответить
У них деревини навалом.
показать весь комментарий
17.01.2023 11:44 Ответить
у них? а вони хиба не віддали всю свою деревину Китаю?
показать весь комментарий
17.01.2023 12:01 Ответить
Розповсюджують переможні реляції що добрались до солі.
показать весь комментарий
17.01.2023 11:43 Ответить
Да уж тем временем уже вагнеровцы опубликовали видео из Соли, почему уже правду не сказать?
показать весь комментарий
17.01.2023 11:50 Ответить
Череватий, карту смотрел???
показать весь комментарий
17.01.2023 12:00 Ответить
15.‎01.‎2023

Підрозділам ЗС України в Соледарі вдалося зімкнути позиції в межах прикриття вогнем української артилерії і зайняти оборону.
показать весь комментарий
17.01.2023 12:51 Ответить
А два дні тому начальних ОП Єрмак казав, що у Соледарі, окрім наших бійців, присутні також і окупанти зі збройних сил російської *********, і місто взагалі нікому не належить...
показать весь комментарий
17.01.2023 12:19 Ответить
Ну смотрите. Есть такая штука как ССО. И они вполне могут быть в Соледаре и, понятное дело, не для торжественного с вагнеровцами, ********.
показать весь комментарий
17.01.2023 12:35 Ответить
Зря они так нагло решили ссать в уши. Таким ссаньем в уши они просто подрывают общее доверие к генеральному штабу и тд.
показать весь комментарий
17.01.2023 12:42 Ответить
Слава ВСУ!пусть Господь хранит Украинских воинов!смерть поганым кацапам!
показать весь комментарий
17.01.2023 12:45 Ответить
 
 