Підрозділи ЗСУ перебувають у Соледарі та дають відсіч окупантам, - Череватий

Українські військові перебувають у Соледарі та дають відсіч російській армії.

Про це у коментарі Суспільному заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація така ж, як і вчора. Наші підрозділи перебувають там та постійно вражають вогнем противника", - сказав він.

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