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Підрозділи ЗСУ перебувають у Соледарі та дають відсіч окупантам, - Череватий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові перебувають у Соледарі та дають відсіч російській армії.
Про це у коментарі Суспільному заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація така ж, як і вчора. Наші підрозділи перебувають там та постійно вражають вогнем противника", - сказав він.
Топ коментарі
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показати весь коментар17.01.2023 12:42
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Підрозділам ЗС України в Соледарі вдалося зімкнути позиції в межах прикриття вогнем української артилерії і зайняти оборону.