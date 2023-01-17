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Підрозділи ЗСУ перебувають у Соледарі та дають відсіч окупантам, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар,зсу

Українські військові перебувають у Соледарі та дають відсіч російській армії.

Про це у коментарі Суспільному заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація така ж, як і вчора. Наші підрозділи перебувають там та постійно вражають вогнем противника", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Господь хай допомагає героям. Смерть кацапам!
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17.01.2023 11:35
+7
Слава ВСУ!пусть Господь хранит Украинских воинов!смерть поганым кацапам!
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17.01.2023 12:45
+5
Зря они так нагло решили ссать в уши. Таким ссаньем в уши они просто подрывают общее доверие к генеральному штабу и тд.
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17.01.2023 12:42
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Господь хай допомагає героям. Смерть кацапам!
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17.01.2023 11:35 Відповісти
Там доля Кліщіївка не відома, а Соледар, то є Соледар. Без коментарів
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17.01.2023 11:35 Відповісти
все через ОПу - почему правду не сказать ?
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17.01.2023 11:38 Відповісти
І про станцію Соль
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17.01.2023 11:46 Відповісти
брехня ніколи до добра не доводила... Бреше як х*йло
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17.01.2023 16:48 Відповісти
Кацапы наштамповали медалек за взятия Соледар. Будут ложить в черные пакеты вместе с чмобиками.
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17.01.2023 11:40 Відповісти
за взятие каждого села будут штамповать ?Силумина не хватит
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17.01.2023 11:41 Відповісти
У них деревини навалом.
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17.01.2023 11:44 Відповісти
у них? а вони хиба не віддали всю свою деревину Китаю?
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17.01.2023 12:01 Відповісти
Розповсюджують переможні реляції що добрались до солі.
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17.01.2023 11:43 Відповісти
Да уж тем временем уже вагнеровцы опубликовали видео из Соли, почему уже правду не сказать?
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17.01.2023 11:50 Відповісти
Череватий, карту смотрел???
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17.01.2023 12:00 Відповісти
15.‎01.‎2023

Підрозділам ЗС України в Соледарі вдалося зімкнути позиції в межах прикриття вогнем української артилерії і зайняти оборону.
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17.01.2023 12:51 Відповісти
А два дні тому начальних ОП Єрмак казав, що у Соледарі, окрім наших бійців, присутні також і окупанти зі збройних сил російської *********, і місто взагалі нікому не належить...
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17.01.2023 12:19 Відповісти
Ну смотрите. Есть такая штука как ССО. И они вполне могут быть в Соледаре и, понятное дело, не для торжественного с вагнеровцами, ********.
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17.01.2023 12:35 Відповісти
Зря они так нагло решили ссать в уши. Таким ссаньем в уши они просто подрывают общее доверие к генеральному штабу и тд.
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17.01.2023 12:42 Відповісти
Слава ВСУ!пусть Господь хранит Украинских воинов!смерть поганым кацапам!
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17.01.2023 12:45 Відповісти
 
 