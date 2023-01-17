Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

После отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между РФ и Евросоюзом консульства европейских стран прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило российское агентство Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но самое неприятное - это короткий срок выдаваемых виз. Если раньше россияне получали визы на два, три года, а нередко и пять лет, то сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки", - подчеркнули туроператоры.

При этом, по данным туркомпаний, сроки действия виз не зависят, как это было раньше, от "визовой истории" заявителя.

"По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки в такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария. Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы. Греческое консульство выдает короткие и однократные визы", - уточнили в АТОР.

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Записаться на подачу документов сейчас проще всего в визовые центры Италии и Венгрии. Свободные слоты для оформления французского или испанского шенгена найти значительно сложнее.

Напомним, 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

В результате увеличился срок оформления шенгенских виз, консульский сбор вырос с 35 до 85 евро, а у заявителей теперь могут требовать дополнительные документы.

Шесть стран ЕС - Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония - не выдают россиянам туристические визы и запретили въезд с целью туризма.