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С 25 октября Чехия запрещает россиянам въезд по туристическим и студенческим визам

рф,віза,шенгенська

Правительство Чехии в среду приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства иностранных дел Чехии.

"Тогда как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации", - сказал глава чешского МИД Ян Липавский.

"Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу - в частности наш международный аэропорт - с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде", - добавил он.

Он уточнил, что это решение вступит в силу с 25 октября и будет касаться российских путешественников с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС.

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Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые закрыли свои границы для российских туристов в предыдущие недели.

В то же время правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам - разрешило приезжать на чешскую территорию.

"Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране", - добавил глава чешской дипломатии.

Автор: 

виза (1238) россия (95361) туризм (1543) Чехия (1701) Шенген (185)


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Топ комментарии
+27
Чудова новина. Худоба має бути в хліву.
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12.10.2022 19:15
+18
Європа для кацапів, як чиста постіль для свині. Свині - у свинарню!
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12.10.2022 19:23
+17
Короче кацапи вас вже ніхто не хоче бачити.
Їдьте в Іран це ж дружня для вас країна.
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12.10.2022 19:24
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Без виз, но есть нюансы.
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12.10.2022 19:14 Ответить
кацапы - САСАААТЬ !!!!!
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12.10.2022 19:15 Ответить
🐐казламордые 🇷🇺💩, сидите на **********, не х#й шастать
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12.10.2022 19:29 Ответить
Чудова новина. Худоба має бути в хліву.
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12.10.2022 19:15 Ответить
....шось русофобія якась, то болгари вот ето вот затівають, то чехи...а завтра хто? Ви шо хіба так можна?
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12.10.2022 19:15 Ответить
Родине нужны чмобы!
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12.10.2022 19:16 Ответить
А зебіл досі офіційно не заборонив в'їзд кацапам і постійно возить до нас "хороших русских"
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12.10.2022 19:16 Ответить
А Задростанова хоть пустять? А я забув він же на хронті, молиться на іконку
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12.10.2022 19:16 Ответить
Даже к мадярам не попадут. Разве что вротенберг возьмётся тоннель рыть за ******* лярдов.
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12.10.2022 19:17 Ответить
Точно. Тунелепровід Хантимансійськ--Вонярцвацхедь

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12.10.2022 19:56 Ответить
І тих,що вже заїхали під сраку пєндаля і додому нехай тусують.
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12.10.2022 19:19 Ответить
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12.10.2022 19:19 Ответить
Не попокушають рузьке шпекачок, та й пльзенського не одвідають. Тіко пісного гуя...
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12.10.2022 19:20 Ответить
Європа для кацапів, як чиста постіль для свині. Свині - у свинарню!
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12.10.2022 19:23 Ответить
дуже влучне порівняння,тим більш ,що воно і не оцінить ,і не зрозуміє, і людиною ніколи не стане.👍
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12.10.2022 19:52 Ответить
Короче кацапи вас вже ніхто не хоче бачити.
Їдьте в Іран це ж дружня для вас країна.
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12.10.2022 19:24 Ответить
кароче в жыдоугрофиннобурятии ожидается рост цен на дипломатические паспорта...
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12.10.2022 19:27 Ответить
звыняйтэ...на жыдоугрофиннобурятии.
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12.10.2022 20:02 Ответить
Вот ета паварот!
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12.10.2022 19:32 Ответить
А Шольц мовчить! Там вже рабсійська шалава Дрезден бомбить (уйла призивала декілька новинами нижче
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12.10.2022 19:34 Ответить
Занят.
Распихивает по офшорам взятки от *****.
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12.10.2022 20:02 Ответить
а одразу стане чистіше.. спокійніше..
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12.10.2022 19:34 Ответить
Мавзолейное быдло сильно Возмущам-с...,як кажуть у Одесі,злизай моцкаль ,конечная станція Мавзолєй чЛєніна...☠️☠️☠️🦍🦍🦍
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12.10.2022 19:36 Ответить
От честно скажу Чехія приємно дивує.Від Земана я навіть і не очікувала такої підтримки,це при тому що ще у 2015 році, росказували сусіди що працбювали у Чехіі ,на якомусь там заводі, то навіть з лднєров приїджали на заробітки.
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12.10.2022 19:50 Ответить
Ну так поедут по визам "дезертиров", ещё и льготы получат. И будут бродить со знамёнами "там где рюський там расея"
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12.10.2022 20:01 Ответить
Русофоби! Немає на вас залдостанова...
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12.10.2022 20:18 Ответить
Hallelujah!
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12.10.2022 20:18 Ответить
Гарна технологія для очистки повітря від смороду.
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12.10.2022 20:27 Ответить
кацапі внесли Чехію разом з США першими в "спісок нєдружествєних стран"... тепер козломорді смокчуть на болотах)))
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12.10.2022 20:29 Ответить
Добре, але вже пізно ...
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12.10.2022 21:06 Ответить
Жде вiзу:
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13.10.2022 00:01 Ответить
 
 