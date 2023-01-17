В поездах Интерсити до конца года появится Wi-Fi от Starlink

В Украине появился первый поезд Интерсити+, оборудованный терминалом Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и "Укрзализныцю".

"Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней", - отметили в Укрзализныце.

Результаты тестирования продемонстрировали, что доступность на маршруте составляет 97%, а стабильная скорость - до 100 Мбит/с.

"Кстати, в течение года интернет от Старлинка появится во всех поездах Интерсити+. Команда Минцифры уже передала УЗ 450 терминалов. В следующем месяце доставим еще одну партию. Чтобы, путешествуя, вы могли работать, смотреть сериалы и общаться с родными", – отметил Федоров.

Напомним, Украина уже получила 30 тысяч терминалов Starlink.

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