В поездах Интерсити до конца года появится Wi-Fi от Starlink
В Украине появился первый поезд Интерсити+, оборудованный терминалом Starlink.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и "Укрзализныцю".
"Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней", - отметили в Укрзализныце.
Результаты тестирования продемонстрировали, что доступность на маршруте составляет 97%, а стабильная скорость - до 100 Мбит/с.
"Кстати, в течение года интернет от Старлинка появится во всех поездах Интерсити+. Команда Минцифры уже передала УЗ 450 терминалов. В следующем месяце доставим еще одну партию. Чтобы, путешествуя, вы могли работать, смотреть сериалы и общаться с родными", – отметил Федоров.
Напомним, Украина уже получила 30 тысяч терминалов Starlink.
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там вбивають людей-а вам уродам вайфай.......