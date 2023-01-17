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В поездах Интерсити до конца года появится Wi-Fi от Starlink

уз,укрзалізниця,потяг,інтерсіті

В Украине появился первый поезд Интерсити+, оборудованный терминалом Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и "Укрзализныцю".

"Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней", - отметили в Укрзализныце.

Результаты тестирования продемонстрировали, что доступность на маршруте составляет 97%, а стабильная скорость - до 100 Мбит/с.

"Кстати, в течение года интернет от Старлинка появится во всех поездах Интерсити+. Команда Минцифры уже передала УЗ 450 терминалов. В следующем месяце доставим еще одну партию. Чтобы, путешествуя, вы могли работать, смотреть сериалы и общаться с родными", – отметил Федоров.

Напомним, Украина уже получила 30 тысяч терминалов Starlink.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила третью партию Starlink от Польши, - Шмыгаль. ВИДЕО

интернет (1706) поезд (1024) Укрзализныця (2745) Федоров Михаил (504) Starlink (117)


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Можно будет позвонить Илону Маску ?
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17.01.2023 15:10 Ответить
Как тєбє такоє?! Ілон Маск!
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17.01.2023 15:12 Ответить
як же ж це важливо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
там вбивають людей-а вам уродам вайфай.......
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17.01.2023 15:21 Ответить
билеты дешевле, а не вай фай
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17.01.2023 16:37 Ответить
Понятно что ИИ не стоит на месте, но пока только отдельные индивидуумы с достаточным богатством могут позволить себе такие старлинки. Тем временем рабочая сила онлайн-игр http://playcasino.com.ua/ru/rox-casino роксказино стремительно развивается, поскольку компании подобного формата, всё чаще нанимают больше технического персонала удалённо для создания технологий искусственного интеллекта, которые автоматизируют различные операции в живых объектах, а также выполняют конкретные задачи, которые иначе выполняли бы люди-крупье или дилеры. Кстати компании казино и азартных игр уже сейчас создают собственные токены и криптовалюты для использования в своих игровых системах.
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01.04.2023 19:56 Ответить
 
 