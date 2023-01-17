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США вводят визовые ограничения против членов парламента Беларуси, - Блинкен

блінкен

Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его версии, власти Беларуси продолжают подавлять белорусский народ и его демократические стремления.

"В ответ на эти нарушения прав человека Госдепартамент объявляет меры по введению визовых ограничений в отношении 25 человек. Они причастны к подавлению демократии в стране", - говорится в заявлении.

Список упомянутых лиц не приводится. Блинкен отметил, что в их число вошли члены Национального собрания (парламента) Республики Беларусь.

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Беларусь (7888) виза (1238) США (26511) Блинкен Энтони (937)


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АБДРИСТОВИЧА ЗВІЛЬНЕНО З ОПи!
Цікаво, призовуть цю сцікливу істоту до ВСУ чі він закосить на спадкову діарею?
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17.01.2023 16:15 Ответить
Тоні, які візи для бульбашів?
у них є драники, а Флориду вони по телевізору подивляться
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17.01.2023 16:18 Ответить
Не прошло и года войны.
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17.01.2023 16:36 Ответить
Зеля досі проти санкцій до Беларусії.
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17.01.2023 22:15 Ответить
неужели соглашались с ублюдками кротами Ермаком арохламидией , просившими не трогать , пособников Гитлера -***** БУЛЬБАФЮРЕРА
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17.01.2023 17:47 Ответить
 
 