США вводят визовые ограничения против членов парламента Беларуси, - Блинкен
Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его версии, власти Беларуси продолжают подавлять белорусский народ и его демократические стремления.
"В ответ на эти нарушения прав человека Госдепартамент объявляет меры по введению визовых ограничений в отношении 25 человек. Они причастны к подавлению демократии в стране", - говорится в заявлении.
Список упомянутых лиц не приводится. Блинкен отметил, что в их число вошли члены Национального собрания (парламента) Республики Беларусь.
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Цікаво, призовуть цю сцікливу істоту до ВСУ чі він закосить на спадкову діарею?
у них є драники, а Флориду вони по телевізору подивляться