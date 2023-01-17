США вводят визовые ограничения против членов парламента Беларуси, - Блинкен

Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его версии, власти Беларуси продолжают подавлять белорусский народ и его демократические стремления.

"В ответ на эти нарушения прав человека Госдепартамент объявляет меры по введению визовых ограничений в отношении 25 человек. Они причастны к подавлению демократии в стране", - говорится в заявлении.

Список упомянутых лиц не приводится. Блинкен отметил, что в их число вошли члены Национального собрания (парламента) Республики Беларусь.

Также читайте: В России и Беларуси больше не будут показывать Олимпийские игры