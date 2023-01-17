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Новости Война
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Милли посетил две базы в Германии, где тренируются украинские военные

міллі

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли посетил две базы в Германии, которые американские военные использовали для усовершенствования боевых навыков украинских воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, генерал побывал на базе в Графенвере, где 600 украинских военных в течение шести недель будут учиться, как наводить танки, артиллерию и другое оружие, чтобы максимизировать эффект от тренировок перед ожидаемым контрнаступлением украинской армии против войск РФ.

Милли также посетил другой штаб армии США в Висбадене, к западу от Франкфурта, где проходила плановая конференция с украинскими военными.

Отмечается, что Милли шутил с украинскими солдатами и расспрашивал  об их происхождении и боевом опыте, иногда на английском, а иногда через переводчика.

Также читайте: США начали расширенные учения украинских военных в Германии, - Associated Press

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Тренуватися щоб касапа завалить?? З цим треба народитися і це повинно бути в крові справжньою Щирого Українця..
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17.01.2023 17:31 Ответить
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1615170526992863235 13 ч
Атомний авіаносець USS Nimitz, ракетний крейсер USS Bunker Hill (CG-52) та есмінцям і USS Decatur (DDG-73), USS Chung Hoon (DDG-93) та USS Wayne E. Meyer (DDG-108) із крилатими ракетами Tomahawk на борту зайшли в акваторію Південнокитайського моря.
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17.01.2023 17:45 Ответить
Спілкування з достойною і розумною людиною це завжди добре
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17.01.2023 20:56 Ответить
 
 