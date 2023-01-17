Милли посетил две базы в Германии, где тренируются украинские военные

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли посетил две базы в Германии, которые американские военные использовали для усовершенствования боевых навыков украинских воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, генерал побывал на базе в Графенвере, где 600 украинских военных в течение шести недель будут учиться, как наводить танки, артиллерию и другое оружие, чтобы максимизировать эффект от тренировок перед ожидаемым контрнаступлением украинской армии против войск РФ.

Милли также посетил другой штаб армии США в Висбадене, к западу от Франкфурта, где проходила плановая конференция с украинскими военными.

Отмечается, что Милли шутил с украинскими солдатами и расспрашивал об их происхождении и боевом опыте, иногда на английском, а иногда через переводчика.

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