Міллі відвідав дві бази в Німеччині, де тренуються українські військові

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відвідав дві бази в Німеччині, які американські військові використовували для вдосконалення бойових навичок українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема генерал побував на базі у Графенвер, де 600 українських військових впродовж шести тижнів навчатимуться, як наводити танки, артилерію та іншу зброю, щоб максимізувати ефект від тренувань перед очікуваним контрнаступом української армії проти військ РФ.

Міллі також відвідав інший штаб армії США у Вісбадені, на захід від Франкфурта, де тривала планувальна конференція з українськими військовими.

Зазначається, що Міллі жартував з українськими солдатами та розпитував їх про їхнє походження та бойовий досвід, іноді англійською, а іноді через перекладача.

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