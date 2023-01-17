УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8008 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 432 3

Міллі відвідав дві бази в Німеччині, де тренуються українські військові

міллі

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі відвідав дві бази в Німеччині, які американські військові використовували для вдосконалення бойових навичок українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема генерал побував на базі у Графенвер, де 600 українських військових впродовж шести тижнів навчатимуться, як наводити танки, артилерію та іншу зброю, щоб максимізувати ефект від тренувань перед очікуваним контрнаступом української армії проти військ РФ.

Міллі також відвідав інший штаб армії США у Вісбадені, на захід від Франкфурта, де тривала планувальна конференція з українськими військовими.

Зазначається, що Міллі жартував з українськими солдатами та розпитував їх про їхнє походження та бойовий досвід, іноді англійською, а іноді через перекладача.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині, - Associated Press

Автор: 

США (22769) військові навчання (2775) Міллі Марк (156)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тренуватися щоб касапа завалить?? З цим треба народитися і це повинно бути в крові справжньою Щирого Українця..
показати весь коментар
17.01.2023 17:31 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1615170526992863235 13 ч
Атомний авіаносець USS Nimitz, ракетний крейсер USS Bunker Hill (CG-52) та есмінцям і USS Decatur (DDG-73), USS Chung Hoon (DDG-93) та USS Wayne E. Meyer (DDG-108) із крилатими ракетами Tomahawk на борту зайшли в акваторію Південнокитайського моря.
показати весь коментар
17.01.2023 17:45 Відповісти
Спілкування з достойною і розумною людиною це завжди добре
показати весь коментар
17.01.2023 20:56 Відповісти
 
 