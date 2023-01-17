В Киевской области четыре девочки провалились под лед, две погибли, – ГСЧС
В Киевской области на реке Рось в Белоцерковском районе под лед провалились четверо детей, двое из них погибли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киевской области.
"По предварительным данным, вдоль реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду смог спасти двух девочек 2008 г.р. и 2010 г.р., третью девочку достали спасатели, но к сожалению, ребенок умер в больнице", - говорится в сообщении.
Позже спасателями было обнаружено тело четвертого ребенка.
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У середині 90х під лід провалився хловчик років десяти... Він помер. Переохолодження. І не треба глибини, шоб загинути.
Жалко дівчаток, горе батькам.