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В Киевской области четыре девочки провалились под лед, две погибли, – ГСЧС

В Киевской области на реке Рось в Белоцерковском районе под лед провалились четверо детей, двое из них погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киевской области.

В Киевской области четыре девочки провалились под лед, две погибли, – ГСЧС 01

"По предварительным данным, вдоль реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду смог спасти двух девочек 2008 г.р. и 2010 г.р., третью девочку достали спасатели, но к сожалению, ребенок умер в больнице", - говорится в сообщении.

Позже спасателями было обнаружено тело четвертого ребенка.

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дети (6481) Киевская область (4120) ГСЧС (4956)


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Топ комментарии
+26
Мужику респект, батькам загиблих співчуття.
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17.01.2023 19:46
+12
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17.01.2023 19:59
+9
Ми бігали по крижинах в дитинстві, грали в лова на Дніпрі, років в 10, але вже тоді знали, що глибше свого зросту заходити не можна, якщо зісковзнеш. А батьки про наші позоденьки навіть не підозрювали і ніколи про це не попереджали нас. Так само і тут, батьки навіть не підозрювали, що дівчата можуть попхатися на кригу, тим паче в наш час, коли більшість перед смартфонами,а не шибайголови, як ми, діти в дев'яностих. Але це ж робота, дітям пояснювати наслідки, не всі батьки хочуть працювати вчителями з життя і вчити життю, щоб запобігти смерті і каліцтву своїх дітей. Бо для цього треба було мати або власний досвід ризикової поведінки і вижити, чи вчителів, які такий досвід мали.
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17.01.2023 19:49
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ну как так та, а. 2008 года рождения ну взрослый человек уже, ну емае.
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17.01.2023 19:42 Ответить
за такими потрібно ще більше дивитися ніж хто з 2018 року
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17.01.2023 19:47 Ответить
Мужику респект, батькам загиблих співчуття.
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17.01.2023 19:46 Ответить
повага йому, однозначно...
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17.01.2023 20:10 Ответить
Ми бігали по крижинах в дитинстві, грали в лова на Дніпрі, років в 10, але вже тоді знали, що глибше свого зросту заходити не можна, якщо зісковзнеш. А батьки про наші позоденьки навіть не підозрювали і ніколи про це не попереджали нас. Так само і тут, батьки навіть не підозрювали, що дівчата можуть попхатися на кригу, тим паче в наш час, коли більшість перед смартфонами,а не шибайголови, як ми, діти в дев'яностих. Але це ж робота, дітям пояснювати наслідки, не всі батьки хочуть працювати вчителями з життя і вчити життю, щоб запобігти смерті і каліцтву своїх дітей. Бо для цього треба було мати або власний досвід ризикової поведінки і вижити, чи вчителів, які такий досвід мали.
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17.01.2023 19:49 Ответить
У Криму, у Євпаторії є солоне Мойнакське озеро (місцеві називають Мойнакі). По факту це лиман біля Чорного моря. Максимальна його глибина усього 1 метр. Хоч воне і солоне, але біля берегів у сильні морози може замерзнути (є декілька ключів, що зменшують солоність).
У середині 90х під лід провалився хловчик років десяти... Він помер. Переохолодження. І не треба глибини, шоб загинути.
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17.01.2023 20:14 Ответить
так питання скільки він там був і як далеко до того місця бігти, де можна наргітися, нам недалеко було, бо поряд рятувальна станція.
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17.01.2023 21:13 Ответить
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17.01.2023 19:59 Ответить
Мужик виявився мужиком
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17.01.2023 20:07 Ответить
Ой невже мало війни ? Ну дивітся бережітся.
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17.01.2023 20:28 Ответить
В школі це БЖД. Ну треба це дітям доводити більш наполегливо.
Жалко дівчаток, горе батькам.
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17.01.2023 20:39 Ответить
Тут же потрібно знати коли це сталося, якщо в навчальний час, то нехай вчителі відповідають і дають пояснення з приводу онлайн навчання
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17.01.2023 21:15 Ответить
Який навчальний час? Канікули. А на рахунок вчителів (знов вчителі винні?), по 10 оазів на день нагадують: не лізьте на лід, не перебігайте дорогу, не піднімайте незнайоми предмети і т.і, це не говорячи вже про виховні години, індивідуальні бесіди. Ну і останнє, 2008, 2010 рік народження. Вже треба самому думати...Співчуття родним і близьким.
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17.01.2023 22:19 Ответить
Это дань смерти. Всегда так было. Кому не повезло уходит под лёд и умирает, даже взрослые. Помните тётка на камеру прыгнула в на крещение в полынью и с концами. Такие смерти предупреждение другим. Наверное такого не избежать... Родителям соболезнование.
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17.01.2023 23:09 Ответить
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18.01.2023 00:48 Ответить
 
 